Владелец «Микрона» заработает на бирже 15 миллиардов

Группа компания «Элемент» намерена привлечь в ходе IPO на «СПБ Бирже» 15 млрд руб. Капитализация компании составит от 90 млрд до 100 млрд руб.

Параметры размещения ГК «Элемент»

Группа компания «Элемент» объявила параметры предстоящего первичного размещения акций (IPO) на Санкт-Петербургской бирже. Объем размещения составит 15 млрд руб., доля акций в свободном обращении (free-float) - 13%.

Эмитентом выступит ПАО «Элемент».

Привлеченные средства будут направлены на финансирование программы развития, включая создание новых производств, поддержку запуска новых продуктов в перспективных высокомаржинальных сегментов и экспансию на международные рынки.

Индикативный ценовой диапазон установлен на уровне от 223,6 руб. до 284,4 руб. за лот, включающий 1 тыс. акций. Капитализация компания составит от 90 млрд руб. до 100 млрд руб. (без учета средства, привлеченных в ходе IPO). Итоговая цена будет определена по итогам сбора заявок, который продет с 23 по 29 мая. Торги мая начнутся 30 мая под тикером ELMT.

В ходе размещения будут проданы исключительно акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии. В течение 30 дней после размещения будет действовать механизм стабилизации рыночных цен, позволяющий продать 15% от объема размещения.

В течение 180 дней после размещения компания и ее основные акционеры берут на себя обязательства не продавать принадлежащие им акции.

Что представляет из себя ГК «Элемент»

ГК «Элемент» создана в 2019 г. путем объединения активов АФК «Система» и госкорпорации «Ростех» в сфере микроэлектроники. В частности, от АФК «Система» в группу «Элемент» был передан зеленоградский микроэлектронный завод «Микрон». Также группа стала совладельцем в «Ангстреме», конкуренте «Микрона».

При создании холдинга структуры АФК «Система» получили в нем 50% плюс одну акцию, структуры «Ростеха» (включая холдинг «Российская электроника») - 50% минус одна акция. У ГК «Элемент» насчитывает девять производственных активов, 10 дизайн-центров и фабрика по корпусированию в Китае.

Финансовые показатели ГК «Элемент»

В 2023 г. выручка ГК «Элемент» выросла на 46% до 35.8 млрд руб. Показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) в 2023 г. вырос на 68% и составил 87 млрд руб. Рентабельность по показателю EBITDA составила 24,2%. Чистая прибыль выросла на 93% и составила 5,3 млрд руб. Свободный денежный поток составил 7,2 млрд руб.

Чистый долг на конец 2023 г. составлял 10,9 млрд руб. соотношение чистого долга к EBITDA - 1,3. Капитальные затраты в 2023 г. составили 11,8 млрд руб., из них 6,2 млрд руб. пришлось на государственные субсидии.

По оценкам Kext, в 2023 г. российский рынок микроэлектроники вырос на 38% и составил 289 млрд руб. Среднегодовые темпы роста составляют 15,2% соотвественно, к 2030 г. рынок вырастит до 780 млрд руб. Объем российского производства в 2023 г. вырос на 38% до 59 млрд руб. Доля ГК «Элемент» на рынке составляет 51%.