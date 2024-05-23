У «Ростелекома» и создателей «Платона» не вышло автоматизировать контроль за грузовиками на федеральных трассах

Проект «Ростелематика», совместное предприятие «Ростелекома» и создателей системы «Платон», потерпел неудачу. Компания хотела заключить концессионное соглашение с бюджетом на 150 млрд руб. на создание автоматизированной системы весогабаритного контроля, но идея так и не была реализована.

Конец «Ростелематики»

Прекращает существование «Ростелематика», совместное предприятие «Ростелекома» и концерна «Телематика». Согласно данным базы «Контур.Фокус», ООО «Ростелематика» находится в процессе ликвидации.

«Ростелематика» и ее совладельцы

«Ростелематика» была создана в 2020 г., в ней «Национальные телематические системы» (НТС, прежнее название ООО «Телематика») получили 51%, «Ростелеком» - 49%.

НТС была создана в 2017 г. Первоначально по 45% в компании принадлежало Игорю Ротенбергу (сыну предпринимателя Аркадия Ротенберга) и Андрею Шипелову (гендиректор АО «РТ-Инвест»), 10% - бывшему вице-президенту «Ростелекома» Алексею Нащекину. В настоящее время 80% в компании принадлежат Дмитрию Афанасенко (напрямую и через «Дфа Капитал»), 20% - Нащекину.

© kalinovsky / Фотобанк Фотодженика Прекращает существование компания «Ростелематика», претендовавшая на создание автоматизированной системы весогабаритного контроля на автодорогах в рамках концессии на 150 млрд рублей

«РТ-Инвест» владеет 50% в «РТ-Инвест Транспортные Системы» (РТИТС), операторе системы взимания платы с грузного транспорта «Платон». Остальные 50% в компании первоначально были распределены следующим образом: 23,5% в компании принадлежали Игорю Ротенбергу, 19% - Андрею Шипелову, 7,5% - гендиректору компании Антону Замкову.

Как и в случае с НТС, сейчас Ротенберг и Шипелов вышли из капитала РТИТС. Доля Замкова выросла до 31%, 19% получил Афанасенко. В «РТ-Инвест», по состоянию на 2020 г., 25,01% принадлежало госкорпорации «Ростех». 39,99% - Сергей Скворцов, 35% - Шипелову (через «Царицын Капитал»).

Попытки создания автоматизированной системы весогабаритного контроля

«Ростелематика» претендовала на создание автоматизированной системы весогабаритного контроля (АСВГК) на федеральных автодорогах в рамках концессии на 150 млрд руб. Система должна была включать центр автоматизированной фиксации административных правонарушений и различные интерфейсы коммуникаций с грузоперевозчиками.

Сейчас в России действует 521 автоматически пункт весогабаритного контроля (АПВГК). Из них 76 пункт на федеральных дорогах, 445 - на региональных. Минтранс к 2030 г. планировал увеличивать их количество до 1 тыс. единиц. Такие пункты обеспечены средствами фото- и видеофиксации и позволяют взвешивать автомобили на дорогах без снижения скорости движения. АСВГК должна была дополнить и систематизировать работу отдельных пунктов такого контроля.

Исторически «Ростелеком» пытался конкурировать со своими будущими партнерами по «Ростелематике» в вопросах создания систем контроля грузового транспорта. В 2013 г. «Ростелеком» планировал участвовать в конкурсе по созданию системы взимания платы с грузовых автомобилей. Но оператором такой системы в 2014 г. Минтранс назначил РТИТС.

С 2017 г. РТИТС подавал заявки в Минтранс на заключение концессионного соглашения с целью создания АСВГК. Однако «Ростелеком» подавал встречные заявки, что, по мнению компании, должно было стать причиной для объявления конкурса по выбору оператора для этой системы. Создание «Ростелематики» должно было положить конец противоречиям.

По данным агентства «Интерфакс», в 2021 г. «Ростелематика» направило проект концессии о создании АСВГК и направило его на согласование в Правительство. Бюджет проекта составляет 150 млрд руб., из которых 130 млрд руб. должно было быть взято из федерального бюджета От лица государства концедентом должен был выступать Росавтодор, концессионером - «Ростелематика».

Причины неудачи в создании АСВГК

Представители «Ростелекома» заявили, что решение о ликвидации «Ростелематика» было принято ООО «Телематика». При этом реализация проектов по созданию интеллектуальных транспортных систем, цифровых комплексов фото- видеофиксация нарушений ПДД и весогабаритного контроля остается одним из приоритетных направлений деятельности. Так, комплексы весогабаритного контроля развернуты в 32 регионах. В ООО «Телематика» не ответили на запрос CNews по данному вопросу.

Источник «Интерфакса» говорит, что по итогам обсуждения с грузоперевозками стало понятно, что сложно будет настроить работу АСВГК так, чтобы она учитывала специфику всех перевозимых грузов и не выписывала штрафов водителям, которые ничего не нарушали. А разные грузы сложно было бы подвести под единое техническое решение, которое работало бы корректно во всех регионах.

«Например, в Республике Коми нагруженные бревнами грузовики просто объезжают рамки весогбарита, чтобы не быть оштрафованными за перевес», - рассказал собеседник агентства. Кроме того, возник вопрос о том, кто будет заниматься дорожным полотном весовых пунктов.

Первоначально предполагалось, что это будет делать не оператор системы, а дорожные службы. Однако Росавтодор считал иначе. В то же время, речь идет о больших расходах: для каждого из 500 пунктов весогабаритного контроля нужно 200 м дорожного полотна. Также необходимо было создание электронного табло после рамок, которое информировало бы водителей о нарушениях.