Компания экс-министра связи создает российскую игровую приставку на Linux

НТЦ ИТ «Роса» разрабатывает портативную игровую консоль и софт для нее. О необходимости создания отечественного производства игровых приставок и консолей два месяца назад сказал Владимир Путин и поручил правительству проработать этот вопрос. «Росу» определила ОМП, откликнувшись первой на призыв Президента предложением своей ОС «Аврора» для российской игровой приставки.



Российская игровая приставка

НТЦ ИТ «Роса», компания бывшего министра связи Леонида Реймана, разрабатывает портативную игровую консоль и софт для нее, пишут «Известиям» со ссылкой на свои источники.

Параллельно идет работа над девайсами на базе двухпроцессорных платформ, выяснило издание. Одна из них — х86 (эта архитектура в основном используется в десктопах и лэптопах). Вторая — ARM (такие чипы востребованы в планшетах и смартфонах)

В качестве базового софта для приставки один из источников назвал «Роса Фреш» — бесплатную операционную систему для домашних компьютеров на базе Linux.

Иностранные конкуренты

Мировые игроки этого рынка прекратили официальные продажи своих гаджетов в нашей стране.

freepik Отечественную игровую приставку начала разрабатывать компания НТЦ ИТ «Роса»

Президент России Владимир Путин в марте 2024 г. дал правительству поручение рассмотреть вопрос об организации отечественного производства. Организация развития видеоигровой индустрии (РВИ), как писал тогда ТАСС, запланировала появление полноценной игровой консоли на 2026-2027 гг.

Разработчики «Роса», по словам одного из собеседников «Известий», ориентируются на нишу портативных игровых консолей, которые сейчас занимают компании Valve, Asus, Lenovo и MSI, выпускающие аналогичные гаджеты примерно за $600–700. Большинство этих устройств работает на Windows.

Отечественный конкурент

В апреле 2024 г. CNews писал, что принадлежащая «Ростелекому» компания «Открытая мобильная платформа» (ОМП) предлагала свою ОС «Аврора» в качестве программного обеспечения для разрабатываемой по поручению Президента российской игровой приставки.

Для превращения «Авроры» в игровую платформу у компании ОМП, по мнению ее генерального директора Павла Эйгеса, есть весь необходимый набор инструментов.

В сетевом издании IXBT Games, посвященном видеоиграм, на вопрос CNews о шансах «Авроры» стать полноценной игровой ОС ответили: «Аврора сможет стать популярной в России только в случае отмены Windows. Причем отмены со стороны Microsoft. Пока привычная ОС работает, люди будут продолжать ей пользоваться. Переходить на новую систему, тем более со значимыми ограничениями по совместимому ПО, будут только энтузиасты».

Амбициозная «Роса»

НТЦ ИТ «Роса» известна амбициозными проектами. Так в июле 2022 г. стало известно о планах разработки мобильной операционной системы. Некоторые эксперты тогда не верили в потенциал новой ОС.

В декабре 2023 г. «Роса» анонсировала отечественный смартфон «Р-фон» на базе операционной системы «РОСА мобайл». В том же месяце появилась информация о подготовке релиза планшетного компьютера «Р-таб» в дополнение к смартфону.

Компания «НТЦ ИТ РОСА» основана бывшим министром связи России (с 1999 г. по 2008 г.) Леонидом Рейманом. Во времена президентства Дмитрия Медведева, два года он был советником премьер-министра Владимира Путина. Как выяснил CNews, в октябре 2023 г. компания стала Акционерным Обществом (АО).

По данным базы «Контур фокус», выручка предприятия по итогам 2022 г. составила 85,9 млн руб. и выросла на 104% по сравнению с показателями 2021 г. Возглавляет компанию Олег Карпицкий. У компании два учредителя: ООО «Альтернатива Капитал», который владеет долей в 99% (принадлежит Леониду Рейману), а 1% принадлежит бывшему генеральному директору MTT Group Аюне Майоровой.

«НТЦ ИТ РОСА» занимается разработкой системного ПО. В линейке продуктов компании — настольные и серверные ОС на основе Linux, а также системы разворачивания облачных и инфраструктурных сервисов.