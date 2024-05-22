В России создана импортонезависимая АСУ ТП для крупных предприятий с непрерывным производством

АСУ ТП «Силарон»

Холдинг «Т1» разработал импортонезависимый программно-аппаратный комплекс (ПАК) для автоматизации управления технологическими процессом (АСУ ТП). Об этом CNews рассказал представитель «Т1».

Работу над ПАКом ведет компания «Т1 Интеграция».



Решение представляет собой многофункциональную отказоустойчивую платформу класса РСУ (распределенная система управления; Distributed Control System; DCS) с функциональностью противоаварийной защиты, которая позволяет вести одновременную разработку и управление проектом без остановки технологического процесса.

В «Т1» отмечают, что разработка найдет применение на предприятиях с непрерывным производством в таких отраслях как нефтехимия, нефтепереработка, тепловая электроэнергетика, химическая промышленность, металлургия, а также на горно-обогатительных комбинатах.

К настоящему моменту построен опытный образец ПАКа, который подвергнут тестовым испытаниям.

Возможности и достоинства системы

«Силарон» поддерживает многопользовательскую работу, одновременное выполнение нескольких задач и изменение логики управления в режиме реального времени. Все эти возможности позволяют бизнесу обеспечивать контроль и защиту непрерывных производственных циклов, отмечают в компании, отмечают в «Т1».

Продукт поддерживает основные промышленные протоколы: HART, ProfiBus, Modbus RTU, Modbus TCP, OPC DA, OPC HDA, OPC UA, МЭК 60870-5-104, МЭК 61850 MMS.

Прикладное ПО, входящее в состав комплекса, разработано специалистами «Т1» и, как утверждают в компании, поддерживает как отечественные операционные системы на базе ядра Linux (к примеру, «Альт» или Astra Linux), так отдельные версии Microsoft Windows.

В числе преимуществ «Силарон» в сравнении с конкурирующими продуктами в холдинге «Т1» отмечают отсутствие так называемых закладок в ПО комплекса. Поставщик гарантирует, что в софтверной части системы нет преднамеренно встроенных скрытых функций или уязвимостей, которые могут быть использованы для несанкционированного доступа к данным, которыми оперирует АСУ ТП.

Среди уже присутствующих на рынке решений, с которыми новинке придется соперничать, в «Т1» выделяют продукты компаний «Прософт», «Текон» и «Нефтеавтоматика».

Новый ПАК холдинга «Т1» соответствует всем критериям доверенного программно-аппаратного комплекса, указанным в постановлении Правительства России №1912 от 14 ноября 2023 г., которое определяет порядок перехода субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на российское программное обеспечение и оборудование, утверждает компания – разработчик. Оно аттестовано ФСТЭК и имеет сертификат ведомства на сетевые устройства.

Основано на проверенном временем решении

Как рассказали CNews в «Т1», в качестве технологической базы для разработки ПАК «Силарон» было выбрано отечественное решение ПТК «Квинт», предназначенное для управления непрерывными технологическими процессами на предприятиях тепловой и атомной энергетики.

Продукт создан Научно-исследовательским институтом теплоэнергетического приборостроения (юридическое лицо – АО «НИИТеплоприбор») и присутствующее на рынке с 1995 г.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте НИИ, на основе ПТК «Квинт» построены и успешно работают более 100 АСУ ТП электростанций и РТС, в том числе зарубежные, например, ТЭЦ «Нови Сад» (Сербия) и Сырдарьинская ТЭС (Узбекистан).

Производство на территории России

Производство ПАК локализовано на территории России. Выпускать устройства планируется на площадках «российских лидеров радиоэлектронной продукции», рассказал CNews представитель «Т1», не упомянув конкретные бренды. Компонентная база, применяемая при сборке ПАКа, содержит значительное количество изделий отечественной разработки. Степень ее локализации в компании не уточняют, отмечая лишь, что «в части компонентной базы максимально использованы комплектующие российской разработки» – благодаря чему обеспечивается определенный уровень санкционной устойчивости.

Раскрыть прочие детали, затрагивающие производственный процесс, в компании отказались, сославшись на коммерческую тайну. Что же касается объемов выпуска продукции, то на первоначальном этапе запланирован выпуск 2,5 – 3,5 тыс. модулей в год.

В феврале 2023 г. CNews писал о том, что «Т1» нанял около 50 специалистов из закрывшихся представительств иностранных компаний. Штат российского ИТ-холдинга, в частности, пополнили выходцы из Honeywell, Emerson, ABB и Yokogawa, имевшие на тот момент за плечами в среднем 15 лет опыта. Предполагалось, что «новички» в «Т1» займутся разработкой, внедрением и обеспечением технической поддержки решений в области промышленной автоматизации.

Востребованность и актуальность решения

Как отмечают в «Т1», по состоянию на конец 2022 г. на рынке автоматизации в России доминирующее положение занимали западные поставщики. В связи с их уходом отечественный бизнес оказался в сложном положении из-за дефицита зрелых российских решений в данном сегменте рынка.

Согласно исследованию «Цифровизация горно-металлургической отрасли России», проведенного консалтинговой компанией «Яков и партнеры» совместно с ГК «Цифра», в 2023 г. 45% респондентов наблюдают сложности с внедрением АСУ ТП, обусловленные ограничением поставок из-за рубежа. Проблемы в этой плоскости подтолкнули наиболее крупные компании, нуждающиеся в отечественной альтернативе продуктам ушедших иностранных вендоров, инвестируют в самостоятельную разработку решений класса АСУ ТП.

Исследование компании «СиСофт Девелопмент» от мая 2024 г. также показало, что многие предприятия до сих пор не используют промышленное отечественное ПО, в частности средства управления технологическими процессами. Среди наиболее популярных причин, по которым бизнес продолжает применять импортный софт – слишком высокие затраты на приобретение российского продукта и его недостаточная функциональность. Более 34% респондентов также отметили, что компания пока «закрывает задачи с помощью импортного ПО». При этом ключевые игроки рынка ТЭК в ближайшие годы планируют программы по импортозамещению АСУ ТП на сумму более 40 млрд руб.