«Северсталь» и «Сибур» создадут российского «убийцу» SAP. Мишустин хочет, чтобы его делали на базе ERP «Турбо»

«Северсталь» и «Сибур» решили начать проект по созданию ПО для промышленных предприятий на замену SAP. Хоть SAP и поддерживает антироссийские санкции, большинство крупных отечественных компаний продолжают эксплуатировать его продукты. Без технической поддержки и обновлений это несет серьезные риски, но своих подходящих решений не хватает. Глава Правительства Михаил Мишустин предлагает, чтобы замена SAP создавалась на базе продукта «Консист».

Планы «Северстали»

«Северсталь» вместе с компанией «Сибур» решили начать проработку вопроса о создании отечественного аналога систем SAP для промышленных заказчиков. Об этом заявил владелец «Северстали» Алексей Мордашов на пленарной сессии конференции ЦИПР-2024 в Нижнем Новгороде.

Консорциум из нескольких крупных российских компаний способен решить такую задачу за 4-5 лет, считает Мордашов. Потребуются миллиарды долларов и поддержка со стороны государства.

«Предполагаем, что в горизонте 4-5 лет промышленный консорциум, состоящий из небольшого количества игроков, был бы способен предложить решения на замену SAP, которые позволяли бы учитывать как требования к производительности решений этого класса, так и индустриальную специфику», — сказал Мордашов.

© rafapress / Фотобанк Фотодженика Российским крупным промышленникам придется самим организовать процесс разработки ПО для замещения SAP

Он считает, что другого пути нет: «SAP устаревает, мы сегодня отрезаны от вендора, не можем производить обновления, прежде всего касающиеся кибербезопасности».

Немецкая компания SAP — один из крупнейших в мире разработчиков CRM-систем (customer relationship management, система управления взаимоотношениями с клиентом) и ERP-систем (enterprise resource planning, система управления и планирования ресурсов).

Третий участник проекта

В конце пленарного заседания ЦИПР премьер-министр Михаил Мишустин сказал в разговоре с Мордашовым, что можно делать замену SAP на базе «Консист». Представитель «Северсталь» сообщил CNews, что решение по вендору еще не принято, идут переговоры.

«Консист Бизнес Групп» (входит в группу «Ланит») специализируется на интеграции систем управления предприятиями. У компании в том числе есть опыт внедрения ERP-систем SAP. Группа является также разработчиком собственно линейки решений «Турбо», включающей «Турбо ERP», первая версия которой появилась в 2019 г.

«Архитектурно наши продукты основаны на лучших мировых образцах и близки с ними идеологически. Транзакционные системы "Турбо" схожи с решениями SAP», — отметил генеральный директор «Консист Бизнес Групп» Павел Горянский CNews в декабре 2023 г.

В интервью Горянский рассказал о планах развивать направление разработки и занять 20% рынка продуктов для крупного бизнеса. Об отечественном ландшафте таких решений он сказал следующее: «У нас в стране очень хорошие программные продукты. Но до недавнего времени весь крупный корпоративный рынок был занят международными игроками. Соответственно, российские разработчики ориентировались на малый и средний бизнес и создавали решения с соответствующими характеристиками».

Об этом также говорил Алексей Мордашов на пленарной сессии ЦИПР: «Мы видим разные попытки, разные проекты в России, но мы считаем, что все-таки того класса система, которая могла бы удовлетворить потребности взыскательных промышленных заказчиков, и заменить по сути SAP по своему функционалу, такой системы пока нет».

SAP все еще игрок на российском рынке

SAP — это давний игрок на российском рынке ERP- и CRM-систем. Количество российских компаний, эксплуатирующих решения SAP, исчисляется тысячами. В этом числе и очень крупный бизнес. К концу 2023 г., по подсчетам «Т1 Интеграции», 60% компании горнодобывающего, нефтегазового и металлургического секторов по-прежнему пользовались продукцией SAP.

И это несмотря на то, что в марте 2022 г. SAP решила уйти из России. А конце 2023 г. прекратила техническую поддержку своих российских клиентов.

Между тем, как писал «Коммерсант» в мае 2024 г., ссылаясь на данные Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ), самая частая причина кибератак на объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) в 2023 г. — это использование зарубежного ПО без технической поддержки и обновлений.