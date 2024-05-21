Зарубежные компании сорвали поставки ПК и другого «железа» для нового здания Третьяковки

При строительстве нового здания Третьяковской галереи на Кадашевской набережной из-за отказов зарубежных поставщиков мультимедийного и сетевого оборудования пришлось прибегнуть к импортозамещению. Функциональность картинной галереи не пострадала, и новое здание скоро будет готово принять посетителей.

Импортозамещение спасло новый корпус Третьяковки

Срыв ИТ-поставок из-за рубежа вследствие санкций, заставил использовать при возведении нового корпуса Третьяковки на Кадашевской набережной мультимедийное и сетевое оборудование российского и китайского производства. Замена коснулась компьютеров, локальной сети, мультимедийных экранов и ряда других компонентов. На качество работы нового здания картинной галереи повлиять это не должно.

Строительство нового здания Третьяковской галереи планировалось начать в 2007 г., но старт работ неоднократно откладывался и только в этом году в новый корпус на Кадашевской набережной придут первые посетители.

Смена производителей

По словам заместителя руководителя проекта по строительству Третьяковской галереи на Кадашевской набережной компании «Ланит-Интеграция» Сергея Фатеева, если представить открытие нового корпуса Третьяковской галереи 10 лет назад, то среди компаний-производителей были бы другие названия. Однако смена производителей не сделала инфраструктуру картинной галереи менее работоспособной.

Фото: Группа компаний «Ланит» Площадь нового корпуса Третьяковской галереи на Кадашевской набережной составляет 35 тысяч квадратных метров

«Это трудно оценить в цифрах, но конечно те условия, в которых мы находились, просто вынуждали нас заниматься такими заменами. – Объяснил Сергей Фатеев. – Хочу подчеркнуть, что все такие замены были произведены грамотно, профессионально, без ухудшения характеристик эксплуатируемого оборудования. Таким образом, функциональность Третьяковки никак не пострадала».

От компьютеров до контроля климата

По словам руководителя проекта по строительству Третьяковской галереи на Кадашевской набережной компании «Ланит-Интеграция» Михаила Россиева, систему, которая обеспечивает в музее климат, после ухода иностранных компаний перепроектировали на отечественных производителей и сейчас в новом корпусе установлена система контроля климата российского производства. Что же касается мультимедиа, то экраны, размещенные в атриумах и залах, произведены Китаем.

«Если говорить про компьютерный парк, то он от отечественных производителей. – Рассказал Сергей Фатеев. – Локальная сеть – из Китая. Конечно замена технологических решений в ИТ и в мультимедиа наиболее ярко заметна во всей этой истории».

Не обошлось без импортозамещения и в сфере инженерных решений. По словам Сергея Фатеева, замена технологических решений заметна в части вертикального транспорта, где сейчас преобладает Китай, хотя изначально предполагались другие производители. Но при этом были найдены успешно работающие решения для тех лифтовых шахт, которые уже существовали на момент начала участия компании «Ланит-Интеграция» в проекте. При этом эксперт отмечает, что не все поставщики испугались санкций. Например, испанский производитель Hidral не нарушил обещания и осуществил поставку шеститонной платформы для лифта.

Робот-экскурсовод и портреты от нейросети

Новое здание станет основной площадкой Третьяковской галереи для временных выставок. Первая откроется осенью и будет посвящена передвижникам.

Внутри нового корпуса Третьяковской галереи на Кадашевской набережной, площадью 35 тыс. кв. метров, кроме выставочных пространств разместились реставрационные мастерские живописи и графики, скульптуры, предметов декоративно-прикладного искусства, а также научный фотоархив и конференц-зал.

Во входной группе посетителей будет ждать робот-экскурсовод, который расскажет об экспозициях. В выставочных и концертных залах будут установлены светодиодные экраны, звуковое оборудование, цифровые PTZ-камеры для записи внутренних и внешних мероприятий, а также системы синхронного перевода и передачи аудиосигнала на беспроводные портативные приемники для слабослышащих. При помощи проекционного оборудования планируется выводить 3D-графику на различные объемные объекты для цифровых представлений.

Новый корпус и историческое здание музейного комплекса соединены 56-метровым пешеходным мостом. Фасады нового корпуса Третьяковской галереи украшены репродукциями 34 полотен русских живописцев и входят в охранную зону Всемирного наследия ЮНЕСКО.

При входе в новый корпус, посетители на интерактивном экране смогут узнать историю строительства нового корпуса Третьяковки и полюбоваться портретами строителей здания, которые по мотивам портретной сессии нарисовала нейросеть.