В России создали установку для 3D-печати деталей гигантского авиадвигателя размером до двух метров и весом до полутонны

В НИИД Объединенной двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», создали уникальный цех с отечественным оборудованием для 3D-печати крупногабаритных деталей. Установку будут использовать для создания новейшего авиационного двигателя ПД-35.



Создан цех для 3D-печати авиадвигателей

В Научно-исследовательском институте технологии и организации производства двигателей (НИИД) Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), которая входит в госкорпорацию «Ростех», создан уникальный цех с отечественным оборудованием для 3D-печати, сообщила пресс-служба «Ростеха» на официальном сайте компании.

«С помощью нового оборудования в институте будет отработана научно-технологическая компетенция по аддитивным технологиям. Ее внедрение на предприятиях корпорации существенно повысит объемы производства деталей современных авиадвигателей для гражданской авиации. С помощью 3D-печати мы будем изготавливать самые сложные детали быстрее и в новом качестве, например, для двигателя большой мощности ПД-35», — сказал заместитель генерального директора ОДК – руководитель приоритетного технологического направления «Технологии двигателестроения» Михаил Бакрадзе.

На новейших российских станках можно будет изготавливать крупногабаритные детали до двух метров в диаметре и до одного метра в высоту.

«Ростех» Гигантские детали для новейших авиадвигателей будут печатать на 3D-принтере

Раньше такие изделия невозможно было сделать в виде единой детали и их собирали из нескольких элементов.

Преимущества новой установки

Для изготовления крупногабаритных заготовок размером более метра в диаметре предназначен гибридный комплекс, который оснащен сразу двумя видами оборудования — лазерной установкой и пятикоординатным фрезерным станком.

Новые технологические установки существенно превосходят стандартное оборудование 3D-печати по многим параметрам, говорится в сообщении «Ростеха».

Их использование дает возможность производить детали не только внушительных размеров, но и значительной массы — максимальный вес может достигать 400 кг.

Двигатель ПД-35

Двигатель ПД-35 действительно гигант. Об успехе первых испытаний газогенератора ПД-35 для дальнемагистральных лайнеров «Ростех» объявил в октябре 2023 г.

«В нашей стране таких авиадвигателей еще не было. Диаметр его вентилятора – 3,1 метра, тяга – 35 тонн», — говорилось в сообщении госкорпорации.

«Создание авиационного двигателя тягой более 30 тонн — крайне важная для развития нашей авиации задача. В советское время она так и не была решена. Сейчас мы к ней подошли, опираясь на опыт создания базового генератора для двигателя ПД-14 для лайнера МС-21», — утверждал на своей странице в соцсетях вице-премьер Дмитрий Рогозин в 2018 г., когда Президент принял решение о выделении дополнительных средств на разработку этого сверхмощного авиационного двигателя.

Рогозин подчеркнул тогда, что двигатель ПД-35 нужен для российско-китайского широкофюзеляжного пассажирского самолета CR929, а также «позволит уйти от четырехмоторной схемы на Ил-476, Ил-478, Ил-96-400», и «станет базовым двигателем для перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации».

В октябре 2023 г. ТАСС писал со слов главы Минпромторга России Дениса Мантурова, что двигатель ПД-35 может появиться к 2030 г. Его разработка началась летом 2016 г. на двух заводах — пермском «Авиадвигателе» и рыбинском «Сатурне», входящих в ОДК. Общий объем инвестиций в проект создания двигателя, одобренный Президентом, составляет 180 млрд руб.