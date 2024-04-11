Yadro представила новую линейку систем резервного копирования

Компания Yadro объявила о старте продаж нового продукта – корпоративных систем для хранения данных резервных копий Tatlin.Backup. Оперативность и надежность системы обеспечивается благодаря оригинальным технологиям сжатия и передачи данных.



Параметры продукта

Tatlin.Backup оптимизирована под задачи записи, хранения и восстановления резервных копий с широкими возможностями расширения объема резервного копирования благодаря многопоточной дедупликации «на лету». Система обеспечивает непрерывность бизнес-процессов и защиту от киберугроз, возможность построения E2E-интегрированного решения на базе продуктов отечественных компаний.

Tatlin.Backup разработана с учетом бесшовной интеграции в текущую инфраструктуру заказчика и работает в тесной связке с программным обеспечением, поддерживающим резервное копирование. Проведенные разработчиком тесты показывают гибкость продукта и способность работать как с локальными, так и с международными решениями. Благодаря технологиям, реализованным в Tatlin.Backup, система может стать основой для создания инфраструктуры резервного копирования.

Компания Yadro выпустила в продажу Tatlin.Backup, корпоративные системы для хранения данных резервных копий

Первая представленная модель в линейке Tatlin.Backup.M имеет:





1 контроллер c дисками

1-4 полки расширения

690 Tbu максимальный объём

4 ПБ максимальная эффективная емкость при сжатии 6:1

до 15 ТБ/ч на запись

От 20 ТБ/ч дедупликация на источнике





Эффективное сжатие данных

Одно из ключевых преимуществ линейки Tatlin.Backup – это эффективное сжатие информации. В основе системы многопоточная дедупликация блоками переменной длины, которая позволяет существенно сократить объем хранения. В тоже время глобальная inline-дедупликация позволяет искать повторяющиеся блоки по всему массиву данных, что обеспечивает оптимизацию используемого дискового пространства и дает возможность хранить данные многочисленных клиентов на одной СХД. Также для эффективности хранения применяется компрессия по алгоритму ZSTD без дополнительной нагрузки на CPU.

Ускорения резервного копирования

Еще одно преимущество Tatlin.Backup – это механизм передачи уникальных данных из источника T-Boost, оригинальная разработка инженеров Yadro. Это решение расширяет возможности системы и кратно повышает скорость передачи данных, снижая нагрузку на сеть, что крайне важно для корпоративных заказчиков

Максимальная защита данных

Помимо классических механизмов защиты данных, таких как технологии RAID, в Tatlin.Backup реализованы и другие инструменты защиты, например, копирование при записи (Copy-on-write), защита корректности записей (T10 PI), упреждающая журнализация, проверка целостности записанных данных и собственный алгоритм T-RAID со схемой защиты 10+2. Благодаря чему система становится устойчивой к потере питания в любой момент времени, Kernel panic, выходу из строя 1 или 2-х дисков одновременно, а также нечувствительна к программным сбоям, ошибкам DRAM или самих накопителей.