Банкам разрешили использовать «Госключ» для идентификации клиентов-физлиц

Банки кроме биометрии смогут использовать еще один способ идентификации клиентов - усиленную неквалифицированную электронную подпись приложения «Госключ». Внедрение этого инструмента предложили члены комитета Госдумы по финансовому рынку.

Правки в законопроект

Российские системно значимые банки будут обязаны обеспечить удаленное обслуживание новых клиентов-физлиц с использованием биометрии как в мобильном приложении, так и в интернет-банке. Остальные универсальные банки получат право выбрать один из этих каналов.

Правительство России предложило законопроект, который предусматривает изменения в процессе удаленного обслуживания банков для физических лиц. Речь идет о доработке законопроекта № 559494-8. На 8 апреля 2024 г. текущие возможности включают открытие счетов и заимствование кредитов в рублях через банковские сайты и мобильные приложения с использованием Единой биометрической системы (ЕБС).

Депутаты выступают за расширение идентификационных возможностей в рамках данного законодательства. Депутаты предложили расширить возможности идентификации, а для этого будет доработан внесенный в феврале 2024 г. законопроект № 559494-8 «Об осуществлении идентификации или аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». Срок представления отзывов, предложений и замечаний в комитет до 10 апреля 2024 г.

Unsplash - Firmbee Банки России будут использовать еще один способ идентификации клиентов

«В рамках подготовки указанного законопроекта ко второму чтению комитет считает целесообразным рассмотреть вопрос о расширении способов взаимодействия банков с клиентами», - цитирует издание «Интерфакс» отзыв комитета.

Что изменится для пользователей

Предложено разрешить клиентам подписывать документы и соглашения с использованием усиленной неквалифицированной электронной подписи приложения «Госключ» - при условии проведения кредитной организацией идентификации клиента при личном присутствии.

По мнению членов Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи в России, данные правки разрешат клиентам подписывать документы и соглашения с использованием электронной подписи приложения «Госключ» при условии проведения кредитной организацией идентификации клиента при личном присутствии. По мнению авторов, предложение будет способствовать большему распространению единой биометрической системы и оптимизации финансовой нагрузки на банки в России.

Мобильное приложение «Госключ»

В 2021 г. Минцифры России сообщила о запуске сервиса для подписания договоров онлайн. Он получил название «Госключ». В этом мобильном приложении бесплатно создается электронная подпись пользователя, которая хранится в защищенной и безопасной инфраструктуре электронного правительства. Установить приложение и получить электронную подпись пользователь сможет менее, чем за три минуты.

В начале 2022 г. Минцифры сообщило, что совместно с ФНС России запускают проект — подписание документов для государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя с использованием мобильного приложения «Госключ». Уже в середине 2022 г. состоялся запуск первой региональной услуги с использованием мобильной подписи «Госключа».

Подписать в «Госключе» можно договора с оператором связи кадровые документы ипотечный договор, договор покупки недвижимости в новостройке, договор с вузом, заявление на получение ИНН, заявление на регистрацию бизнеса, электронный договор купли-продажи автомобиля, заявление на исправление ошибки в ЕГРН и ряд других документов. Чаще всего на апрель 2024 г. в приложении подписывают договоры с операторами связи, документы, которые пользователи сами отправляют себе на подпись, и заявления на получение ИНН.

На начало 2024 г. в «Госключе» оформили уже около 2 млн сертификатов электронной подписи. Чтобы получить такой сертификат, не нужно идти в специальный аккредитованный центр, он оформляется онлайн, бесплатно и быстро. Скачать приложение «Госключ» можно через RuStore, Google Play, AppGallery и AppStore.

Ключ и сертификат электронной подписи

Мобильное приложение «Госключ» позволит бесплатно получить ключ и сертификат электронной подписи. Пользователям доступны два варианта: усиленная неквалифицированная электронная подпись (УНЭП) и усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП). Оформить их могут обладатели биометрического загранпаспорта нового поколения, в который интегрирован чип с персональной информацией владельца.

На начало апреля 2024 г. для оформления УНЭП или УКЭП в приложении в «Госключе» необходимо зарегистрироваться, ввести данные своей подтвержденной учетной записи с портала «Госуслуги», а также биометрического загранпаспорта нового поколения. Последний необходим потому, что в нем содержится чип с персональной информацией, который позволяет идентифицировать человека.

Эксперимент Минцифры

Удаленная проверка личности — это процесс обычно с использованием цифровых данных. Это может включать проверку документов, удостоверяющих личность человека, распознавание лиц или другие биометрические меры. Это безопасный и эффективный способ обеспечить проверку личности. Данный электронный процесс предоставляет текущую и историческую биографическую информацию человека, включая дату рождения, место рождения и номер социального страхования, путем проверки нескольких источников данных для подтверждения личности. Это использует эффективное сочетание государственных, коммерческих и частных баз данных для проверки личности человека.

Как сообщили в ведомстве изданию ТАСС, эксперимент по использованию электронной подписи ведомство реализует в рамках постановления Правительства России от 15 июля 2021 г. №1207. В проекте используются сервисы единой цифровой платформы для создания и выдачи электронной подписи, предоставляемые «Ростелекомом» и ВТБ.