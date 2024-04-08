«Авито» выходит на рынок путешествий

«Авито» запустил отдельный раздел на платформе, где можно будет забронировать не только квартиры и загородную недвижимость для посуточного проживания, но и номера в отелях. В сервисе «Авито Путешествия» гости смогут получать кэшбек, пользоваться рассрочкой и специальными предложениями от партнеров, а арендодателям станет доступен расширенный инструментарий по управлению объектами.



«Авито Путешествия» предлагает кешбэк до 15%

Новый сервис для поиска и бронирования всех типов размещения в отпуске, командировке и любой другой поездке по стране станет одним из фокусов в стратегии развития всей платформы. Он объединит опыт команды категории краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» с возможностями материнского бренда. Сервис доступен для пользователей с 8 апреля.

На первом этапе команда «Авито Путешествия» перезапустит программу лояльности, в рамках которой пользователи смогут получать кешбэк бонусами — до 15% от стоимости брони (1 бонус = 1 рубль). Ими в течение 180 дней можно покрыть до 10% от суммы будущих бронирований, либо потратить их на оплату доставки «Авито» или услуг продвижения и размещения на платформе. Также планируется интегрировать сервисы рассрочки на бронирование жилья и включить специальные предложения для клиентов от компаний-партнеров: банков, авиакомпаний и др. С осени 2024 года число доступных объектов размещения на «Авито Путешествия» значительно увеличится — к самому большому выбору частного жилья добавится возможность забронировать номер в отелях по всей России.

«На протяжении нескольких лет “Авито” уверенно удерживает лидерство в сегменте краткосрочной аренды квартир и загородных объектов. Это вызов для нас и всей индустрии. Сегодня каждый день более 1 млн человек ищет посуточное жильё на “Авито”. Поэтому мы сделали большой фокус на безопасность совершения сделки — все объекты на нашей платформе переведены на онлайн-бронирование с гарантией для обеих сторон. Сегодня на платформе представлено около 250 тысяч объектов недвижимости для краткосрочного проживания. Это крупнейшая база среди аналогичных сервисов. Благодаря появлению в бронировании отелей, запуске новой программе лояльности и горящим предложениям от арендодателей мы гарантируем пользователям разнообразие и безопасный, выгодный подход к путешествиям», — комментирует Артем Кромочкин, руководитель направления «Авито Путешествия».

«Авито» запустила отдельный раздел, где можно будет забронировать номера в отелях

Больше бонусов и посетителей

Вместе с расширением предложения и перезапуском программы лояльности для туристов и командированных сервис «Авито Путешествия» планирует сфокусироваться на росте показателей посещаемости: привлекать пользователей к размещенным на платформе объектам с помощью большого количества точек входа в приложении «Авито», бонусов по программе лояльности и инвестировать в широкую маркетинговую кампанию.

Команда сервиса «Авито Путешествия» продолжит развивать и инструменты для работы арендодателей, которые позволяют удобно и прозрачно вести бизнес. Например, запускает новое продвижение объектов — владельцы и управляющие не платят за услугу заранее, а оплачивают дополнительный процент комиссии только в случае, когда гость забронировал жильё.

«Мы продолжим работать над тем, чтобы бизнес с “Авито” был для владельцев и управляющих объектами ещё более выгодным. Система отзывов на гостей, страхование имущества на время проживания путешественников, круглосуточная поддержка и другие меры направлены на улучшение опыта взаимодействия владельцев недвижимости с платформой. Сегодня нам доверяют более 177 тысяч арендодателей. И такой подход с фокусом на интересы наших партнеров позволяет стремительно наращивать предложение, которое по сравнению с мартом прошлого года в сегменте посуточной аренды квартир выросло на 38%, а в сегменте домов — на 57%», — говорит Артем Кромочкин.

«Рынок путешествий с каждым днем становится все более конкурентным. За последний год-два на него вышло огромное количество компаний. Выход «Авито» на этот рынок сделает его ещё более серьезным. На сегодняшний день основными факторами, влияющими на успех, по данным TelecomDaily, является качественный номерной фонд, удобство бронирования, а больше всего – Cashback. Если компания сможет построить качественную систему лояльности, которая будет включать и другие направления, то это может привести к хорошим результатам», — комментирует Денис Кусков, генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily.

