И чтобы никакой Windows! Китайские школы массово переходят на суверенные процессоры и национальный Linux

В Китае началось крупномасштабное переоснащение школ. Вместо ПК на Windows с чипами AMD и Intel устанавливают с китайскими процессорами Loongson и Linux-дистрибутивом UOS. Чипы Loongson признаны властями Китая стратегически важными для страны.

Учить детей импортозамещению

Власти городского округа Хэби в провинции Хэнань (Китай) отдали распоряжение по закупке компьютеров на китайских процессорах Loongson с китайской же операционной системой UOS. Как пишет портал Tom’s Hardware, все эти компьютеры, а их ровно 10 тыс., будут распределены между 50 школами округа, чтобы школьники могли пользоваться отечественными техникой и ПО вместо американской (AMD, Intel, Microsoft).

Все 10 тыс. компьютеров базируются на процессорах Loongson 3A5000 на уникальной китайской архитектуре LoongArch – он выпускается с апреля 2021 г. и в настоящее время является младшим в линейке компании. Как сообщал CNews, ПК на этом чипе поставляются в в Россию.

Все процессоры Loongson в конце 2022 г. по решению властей Китая были признаны стратегически важными для страны, и их экспорт за пределы КНР был запрещен. Лишь через год для России было сделано исключение, но топовые процессоры Loongson в Россию по-прежнему не завозятся, по крайней мере, по официальным каналам.

Только отечественный софт

Вся партия компьютеров укомплектована китайской операционной системой UOS или Unity Operating System. Она разрабатывается с 2019 г. и существует в пользовательской и серверной модификациях, а ее первый стабильный релиз вышел в январе 2020 г.

Система основана на Deepin – еще одном китайском дистрибутиве Linux, который, в свою очередь, базируется на Debian. Первоначально система UOS разрабатывалась для китайского госсектора, где в настоящее время идет активный отказ от Windows.

От Deepin системе UOS достался собственный магазин приложений, который в оригинале называется Deepin Software Center. В версии UOS для школьных ПК, по данным портала Tom’s Hardware, уже установлен широкий набор программ, включая свободно распространяемые, которые могут заменить привычное ПО для Windows. Например, Microsoft Office, который совсем скоро обновится до версии 2024 г., здесь нет – вместо него установлен WPS Office.

Для учителей и учеников компьютеры снабдили специальным набором ПО, состоящим из 104 программ. Среди них – утилита Mythware Classroom Management для организации взаимодействия учителя с учениками.

Все только начинается

Как пишет Tom’s Hardware, отгрузка 10 тыс. процессоров стала проблемой для Loongson – для нее это всего лишь относительно небольшая коммерческая партия. Это означает, то проект, в котором участвуют 50 школ китайского городского округа Хэби можно масштабировать.

Пока что это пилот, что объясняет небольшое количество школ–участников и непосредственно компьютеров. Если цели проекта будут достигнуты, и программа по импортозамещению будет признана успешной, Loongson одной коммерческой партией уже не обойдется – она сможет продать значительно больше своих процессоров.

К слову, Loongson не только производила процессоры, но участвовала в разработке учебных материалов. В частности, с ее помощью создан создать шесть учебников, основанных на новейших китайских стандартах образования. Loongson также поставила в школы несколько обучающих роботов и разработал сценарии обучения.

По примеру властей

Китай поставил перед собой цель по отказу от западных программных и «железных» разработок после начала торговой войны с США в 2018 г. В начале 2020 г. власти страны инициировали крупномасштабную программу по выдворению ОС Windows со всех компьютеров, расположенных во всех госструктурах во всех уголках КНР, даже самых отдаленных.

UOS – это лишь одна из китайских ОС, предложенных в качестве альтернативы Windows. Также есть как минимум Kylin Linux и Deepin Linux.

В конце марта 2024 г. в Китае был введен запрет на использование процессоров Intel и AMD в госсекторе страны. КНР к этому полностью готова – у нее есть и собственное современное производство процессоров, и целый ряд компаний, которые их разрабатывают. В список входят, в числе прочих, Loongson, Zhaoxin (выпускает чипы на архитектуре х86), Phytium и Sophgo. У последней есть связи с российской ИТ-сферой.