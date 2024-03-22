Производитель микроэлектроники ГК «Элемент» сам обеспечит себя оборудованием

ООО «Нанотроника», на 100% принадлежащая группе «Элемент», планирует начать разработку и выпуск линейки оборудования для производства радио-, СВЧ- и микроэлектроники. ГК «Элемент» уже вложила в проект несколько миллиардов рублей.



Разработка и выпуск оборудования

ООО «Нанотроника» намерено начать разработку и выпуск линейки оборудования для производства радио-, СВЧ- и микроэлектроники, пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

Речь идет о разработке и выпуске установок плазмотравления, выращивания эпитаксиальных структур, оборудования для ионной имплантации и осаждения вольфрама и ряда других.

«Нанотроника» на 100% принадлежит группе «Элемент». Сначала она должна «удовлетворить внутренний спрос» в оборудовании предприятий, входящих в группу, сообщил собеседник, знакомый с деталями проекта. Затем в «Элементе» рассчитывают поставлять оборудование российским компаниям и «партнерам из дружественных стран».

Грандиозные планы

«Нанотроника» планирует в 2024 г. «привлечь перспективные команды разработчиков», которых можно задействовать в ОКР и НИОР. Пока предполагается нанять 90 профильных специалистов. Также компания рассчитывает подключить к работе «партнеров из КНР и Белоруссии». В проект уже вложено несколько млрд руб., сообщили источники издания.

Фото: freepik «Нанотроника» начнет разработку и выпуск оборудования для электроники

В марте 2024 г. CNews писал о том, что «Элемент» собирается выйти на биржу до конца 2024 г., а также о том, что компания планирует масштабную инвестпрограмму и хочет привлечь 10–15 млрд руб. Если ее ожидания по капитализации в 100–150 млрд руб. оправдаются, это IPO может стать самым крупным для российского технологического сектора за последние несколько лет.

ГК «Элемент» — это совместное предприятие госкорпорации «Ростех» и АФК «Система», созданное в 2019 г.

АО «Нанотроника» образована 18 апреля 2023 г. в Зеленограде. Единственным учредителем «Нанотроники» является АО «Элемент».

Кадровые проблемы

По поводу найма такого количества людей, эксперты, опрошенные «Коммерсантом», выразили сомнения: сегодня даже профильные компании и организации «далеко не всегда берутся за реализацию госзаказов на разработку подобного оборудования, ссылаясь на нехватку профильных сотрудников».

«Мы с большим трудом нашли людей для реализации первых этапов проекта по развитию электронного машиностроения. Число специалистов, в принципе способных реализовать такие проекты, в России крайне невелико. Поэтому неясно, откуда "Элемент" возьмет сотрудников под планы "Нанотроники"», — сказал другой эксперт.

Рынок оборудования

Объем потенциального рынка, на который планирует выйти «Элемент», сначала обеспечив внутренние нужды, собеседник издания оценивает в 150 млрд руб. до 2027 г.

С марта 2022 г. закупка и ввоз в Россию оборудования для производства микроэлектроники, пояснил собеседник газеты, осложнился, а цена «выросла в несколько раз». В марте 2024 г., как писала Financial Times, Samsung и SK Hynix, опасаясь параллельного импорта, прекратили поставки даже подержанного оборудования в КНР.

В октябре 2023 г. стало известно о планах российских властей потратить в 2023-2025 гг. 100 млрд руб. на создание отечественной индустрии по выпуску оборудования для производства микросхем. Деньги будут потрачены на опытно-конструкторские работы (ОКР) в сфере разработки оборудования для производства микро-, СВЧ-, силовой и оптоэлектроники, различных специализированных материалов.

Вот только о современном «железе» речь пока не идет. На октябрь 2023 г. самый современный в мире техпроцесс, по которому на фабриках тайваньской компании TSMC выпускаются мобильные центральные процессоры, — 3 нм.

По словам источника «Коммерсанта» о планах «Нанотроники», «целевыми проектами для внедрения новых разработок могут стать новые производственные мощности по силовой электронике на топологических нормах до 350 нм и расширение действующих мощностей на топологиях 90 нм».