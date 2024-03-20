Суверенный аналог GitHub под ударом. Денег на его разработку не нашлось

Отечественный национальный заменитель репозитория GitHub в обозримом будущем не заработает. Проект заморожен на неопределенный срок – денег на его разработку, которая длилась годами, нет. Но в стране есть несколько аналогичных частных сервисов.

Денег нет, репозитория нет

Разработка проекта по созданию национального репозитория открытого ПО на замену американскому GitHub отложена на неопределенный срок, пишут «Ведомости». Его разработка велась несколько лет, и власти регулярно заявляли о необходимости наличия такого сервиса в России, особенно после того, как GitHub начал массово блокировать репозитории российских разработчиков.

Причина заморозки проекта – деньги, вернее, их нехватка. На его разработку планировалось выделить 1,3 млрд руб., и Минцифры даже нашло их источник, Перевод в итоге совершен не был. Проект отложен, и неизвестно, когда именно власти вернутся к нему.

Эксперимент по созданию российского заменителя GitHub (принадлежит Microsoft – корпорации с антироссийскими взглядами) должен был завершиться до конца апреля 2024 г. Минцифры предлагало выделить на него деньги, размещенные на счетах фонда «Росинфокоминвест», которые находились там без движения на протяжении 17 лет – с 2007 г.

Фото: Julia Kadel / Unsplash Власти строят суверенный GitHub уже четыре года. Проект до сих пор на ранней стадии

Но добиться поставленной цели не удалось. Планировалось, что деньги со счета этого фонда будут переданы другому – Российскому фонду развития информационных технологий (РФРИТ), который отвечает за этот проект, пишет издание.

Проект второго плана

Приближенные к российскому Правительству источники издания утверждают, что в настоящее время власти ведут с неким «экспертным сообществом» диалог на тему «уточнения подходов к реализации ранее запущенных проектов». В их числе и национальный заменитель GitHub. В результате этого диалога ранее расставленные акценты проекта были смещены, и теперь во главу угла поставлено «более активное использование искусственного интеллекта в процедурах обработки данных и работы с кодом», а также использование ИТ-сообщества для реализации этого плана.

Разработка самого сервиса остановлена ввиду отсутствия финансирования.

Был миллиард, и нет миллиарда

Деньги на суверенный GitHub нашлись в «Росинфокоминвесте» в конце 2022 г. Как сообщал CNews, идею передать эти средства в РФРИТ озвучило Минцифры, хотя до этого планов по выделению денег из бюджета на этот проект у властей не было.

Предполагалось, что РФРИТ станет посредником в этой операции и направит все 1,3 млрд руб. АНО «Открытый код», которая занималась подготовкой техзадания по созданию хранилища.

В феврале 2022 г. Минцифры уже обращалось в Правительство с предложением передать средства фонда в РФРИТ, однако Минфин выступил против. Регулятора смущало то, что из 1,3 млрд руб., которые мог бы получить РФРИТ из «Росинфокоминвеста», планировалось давать невозвратные субсидии – в ведомстве выступали за то, чтобы деньги выделяли на условиях возвратности.

«Росинфокоминвест», у которого хотели забрать столь крупную сумму, был создан российским Правительством в 2007 г. при непосредственном участии Минцифры, которое на тот момент называлось Минкомсвязи. Власти передали фонду 1,5 млрд руб. для инвестиций в ИТ-стартапы, но за 17 лет фонд выделил лишь 75 млн руб. на всего-навсего один ИТ-проект (данные Счетной палаты).

За годы своего существования «Росинфокоминвест» неоднократно был на грани ликвидации – от него хотели избавиться в 2013 и 2019 г. А в 2015 г. против него выступала Генпрокуратура России, которая открыто указывала на его неэффективность и предлагала закрыть его. Все это время деньги лежали 1,5 млрд руб., а на содержание фонда, не исполнявшего свои функции, ушло в общей сложности 200 млн руб.

С марта по ноябрь 2022 г. «Росинфокоминвест» пребывал в статусе ликвидации, в ноябре 2022 г. в ЕГРЮЛ появилась информация об отмене решения о закрытии фонда. На момент выхода материала новых попыток упразднит фонд не предпринималось.

Коллективное творчество

Эксперимент по созданию суверенного заменителя GitHub стартовал в марте 2023 г., и тогда же открылся прием заявок на участие в нем. Позже выяснилось, что он будет плодом коллективного труда десятков ИТ-компаний и физлиц – летом 2023 г. CNews писал, что их количество перевалило за 80. Строить и тестировать российский GitHub планировали, помимо прочих «Мосбиржа», компания «Сбертех» («дочка» Сбербанка), «Тинькофф банк» и Ozon.

Что особенно важно, среди участников не нашлось места крупнейшим игрокам российского ИТ-рынка. Ни «Яндекс», ни холдинг VK, имеющие многолетний опыт по созданию и развитию популярных веб-сервисов, в список создателей российского GitHub не попали.

Власти задумались о необходимости наличия в стране национального репозитория открытого ПО еще во времена пандемии коронавируса. В начале 2020 г. о необходимости создания такого ресурса заговорили представители Минэкономразвития.

Но тогда дальше слов дело не пошло. Через полтора года, в сентябре 2021 г., тему суверенного GitHub поднял российский премьер-министр Михаил Мишустин, но и на этот раз все осталось на уровне предложения.

Аналоги есть

Пока проект национального аналога GitHub буксует, частные компании и организации с госучастием создают свои собственные репозитории. В числе тех, кто разработал российский заменитель GitHub, оказался Сбербанк.

В начале марта 2024 г. CNews писал о старте работы проекта GitVerse – классического репозитория программного обеспечения, который дает разработчикам возможность хранить открытое и закрытое ПО, вести совместную разработку и полагаться на помощь GigaCode – виртуального ассистента программиста. Также можно за пару кликов перенести в GitVerse все репозитории из GitHub и GitLab.