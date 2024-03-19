«Труконф» внес более 1500 изменений в мессенджер и сервер ВКС. Создана технология, снижающая нагрузку на сеть в 10 раз

14 марта на конференции «Демодень Труконф» российский разработчик рассказал о создании технологии для снижения нагрузки на сетевые каналы, а также провел презентацию большого обновления мессенджера и ВКС-сервера TrueConf Server 5.4 для Linux и Windows. Всего было добавлено более 1500 улучшений и изменений.

В условиях отказа Microsoft с 20 марта предоставлять доступ к своим облачным сервисам компаниям из России Труконф объявил о мерах поддержки. Компании, которые могут пострадать из-за этих ограничений, получат лицензии на полноценную российскую альтернативу TrueConf Server, которая включает в себя корпоративный мессенджер, сервер для ВКС и вебинаров с поддержкой 4K, инструменты для совместной работы и модули ИИ для повышения качества совместной работы. Важными особенностями в Труконф называют собственный протокол связи, который защищает системы заказчиков от блокировок и других угроз, и возможность развертывания в сети предприятия за 15 минут, а также наличие приложений под все популярные ОС и легкую интеграцию с календарями и другими ИТ-продуктами.

Кроссплатформенные приложения TrueConf

Технология «Распределенные конференции»

Как узнал CNews, Труконф разработал уникальную для глобального рынка технологию, которая меняет представление об использовании сетевых каналов системами ВКС. Она снижает требования к исходящим каналам и распределяет нагрузку на центральные процессоры в инфраструктуре компаний, использующих TrueConf Enterprise (прим.: корпоративная система для совместной работы с возможностью подключения до 1 миллиона абонентов).

Добиться оптимизации удалось благодаря распределению нагрузки между ВКС-серверами в филиалах заказчика, объединенных в единую сеть с помощью TrueConf Enterprise. Ранее при совместном участии в конференции абоненты разных филиалов напрямую нагружали сервер ее организатора. Теперь каждый участник «общается» только с тем сервером, на котором авторизован, а обмен медиаданными происходит непосредственно между задействованными ВКС-серверами.



В результате требования к исходящим каналам для серверов могут быть снижены в 10-20 раз. Например, при 2500 участниках в параллельно идущих видеоконференциях нагрузка составила бы порядка 1 Гбит/c. «Распределенные конференции» при таком же сценарии потребуют около 50 Мбит/с.

Новая технология позволит высвободить ресурсы для других задач и сервисов, а также увеличить «емкость» ВКС-систем заказчиков. В пресс-службе компании добавили, что число активных участников каждой конференции в режиме «управляемый селектор» теперь можно увеличить до 2000. Воспользоваться нововведением можно будет начиная с версии TrueConf Enterprise 1.6.

Обновление ВКС-сервера TrueConf Server 5.4

Синхронный перевод

Для международных событий и гибридных мероприятий, где нужно в режиме реального времени переводить речь выступающих на разные языки, разработчик добавил встроенный модуль синхроперевода.

При планировании конференций пользователи и администраторы ВКС-платформы смогут назначать роль переводчиков на нужных участников, задавать им языковые пары и громкость исходной аудиодорожки. При подключении к конференции каждый участник сможет выбрать аудиодорожку с нужным языком — как в приложении TrueConf, так и в браузере.

Запись такой конференции будет вестись в многоканальном режиме — с последующим выбором подходящего языка при просмотре.



Параметрические раскладки

Труконф обновил встроенный редактор раскладок, который теперь предлагает пользователям бесконечное число сценариев и легко подстраивается под регламент проводимой видеовстречи.

Например, появилась возможность добавлять в раскладку слоты с активацией по голосу (VAD), в которых будут отображаться активно говорящие участники. Можно добавлять слоты с чередованием участников строго по списку через заданное время или наоборот — в случайном порядке.



Каждому участнику можно задать индивидуальную раскладку, также можно назначить общую раскладку для всех или отдельную для SIP/H.323-терминалов и пользователей браузеров (WebRTC).

Среди других нововведений ВКС-сервера в компании отмечают специальный таймер, который уведомляет о завершении текущей конференции по расписанию за 5 и более минут, а также позволяет продлевать ее «на лету».

Настольное приложение TrueConf 8.4 для Linux, Windows и macOS

Помимо обновления серверного решения Труконф анонсировал новые функции и возможности в своих настольных приложениях с мессенджером, ВКС и встроенным ИИ для популярных ОС, включая российские РЕД ОС, Astra Linux, Альт и ROSA.

Раскладка с единственным окном

Российский производитель добавил опцию, которая позволяет скрывать всех участников конференции, оставляя на экране единственное большое окно с контентом или выступающим. В пресс-службе «Труконф» пояснили, что таким образом участникам будет проще сконцентрироваться на нужном докладе или презентации, не отвлекаясь на других пользователей.

Новый ИИ: выступающие пользователи поверх контента

Труконф продолжает наращивать возможности встроенного искусственного интеллекта. К активному шумоподавлению, фокусировке на лице, автоматическому протоколированию и другим «умным» функциям добавится новая, которая призвана повысить интерактивность и качество проводимых вебинаров и онлайн-выступлений. ИИ позволит выводить изображение участника поверх показа рабочего стола: так пользователи смогут выступать на фоне слайдов, видеороликов и других материалов. При этом не нужен хромакей и дополнительное ПО.

Поддержка формата .ODP

Одним из важных нововведений в компании называют возможность показа участникам ВКС презентаций в формате .ODP, который не является проприетарным и поддерживается рядом офисных пакетов, например Р7-Офис, OpenOffice и LibreOffice. Ранее помимо показа PDF и PPTX-файлов появилась возможность транслировать в конференцию аудио- и видеоролики.

Уведомление: «Пользователь появился в сети»

Чтобы помочь пользователям наладить рабочие коммуникации и ускорить принятие решений, Труконф добавил возможность получать сообщения о появлении в сети нужных контактов корпоративной адресной книги. Уведомление отобразится на экране в момент, когда статус такого пользователя в приложении изменится с «Отошел», «Не в сети» или любого другого на статус «В сети».

Новые функции корпоративного мессенджера в TrueConf Server 5.4

Как узнал CNews, компания провела большую работу «под капотом» встроенного мессенджера, чтобы ускорить синхронизацию чатов на устройствах пользователей, а также добавила ряд полезных изменений, которые сделают асинхронные коммуникации удобнее и проще.



Труконф поддержал синхронизацию черновиков: недописанное сообщение теперь можно закончить и отправить в удобное время с любого устройства, на котором авторизован пользователь. Также у каждого абонента появился собственный чат «‎Избранное», который можно использовать как личное хранилище файлов и полезных сообщений.

В общем списке и каждом отдельном чате теперь можно увидеть статус «Печатает…» рядом с именами пользователей, которые в данный момент времени набирают сообщения.

Еще одним нововведением стал статус прочтения — с его помощью можно увидеть, кто из собеседников уже просмотрел отправленные сообщения в групповых чатах.

Некоторые функции мессенджера, которые ранее были доступны исключительно в приложениях TrueConf, стали доступны участникам видеоконференций в браузере. В числе новых опций: ответ на сообщение, редактирование, пересылка, копирование, удаление, выбор группы сообщений, а также прием и отправка файлов.

Как узнал CNews, несколькими версиями ранее разработчик добавил в TrueConf Server «Комнаты ожидания» — механизм, который позволяет распределять подключенных участников между активной видеоконференцией и виртуальной комнатой, в которой они дожидаются приглашения от ведущего.

В разговоре с CNews российский производитель также отметил, что ранее обновил политику лицензирования ПО и сделал мессенджер доступнее, создал собственную версию TrueConf Border Controller для ограничения нежелательных подключений и защиты IP-адресов ВКС-серверов от компрометации, поддержал интеграцию с системами предотвращения утечек данных (DLP от компаний SearchInform, «Солар» и InfoWatch), корпоративными календарями Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, Р7-Офис и МойОфис и выпустил приложения для мобильных систем Astra Mobile и РЕД ОС М.