Создан свободный компилятор для древнего языка программирования, который управляет всеми деньгами мира. Его делали 20 лет

Создатели свободного компилятора GnuCOBOL объявили, что проект полностью готов к использованию в промышленных системах. Путь к этой цели занял у них 20 лет. COBOL – 65-летний язык программирования, но ПО на нем по-прежнему широко используется, особенно в сфере финансов.

Инструмент для избавления от COBOL

Проект GnuCOBOL, представляющий собой свободно распространяемый компилятор для языка программирования COBOL (COmmon Business-Oriented Language), достиг нового этапа развития. По словам авторов проекта, отныне его можно применять в промышленных системах, где он способен показать себя ничуть не хуже платных аналогов.

Написанное на COBOL программное обеспечение активно применяется, в частности, в области бухгалтерии и финансов.

GnuCOBOL – это, скорее, инструмент, позволяющий компаниям избавиться от зависимости от языка COBOL, одного из древнейших языков программирования в мире. COBOL появился 65 лет назад и пережил нескольких своих разработчиков. Нынешнему поколению программистов он неинтересен, в результате чего ориентирующихся в нем специалистов с каждым разом становится все меньше ввиду их возраста.

Основное умение GnuCOBOL – это трансляция написанной на COBOL программы в представление на языке С для дальнейшей компиляции при помощи компилятора языка С, который, согласно рейтингу Tiobe, входит в топ-5 самых популярных в мире и держится в нем на протяжении многих лет. COBOL же находится на 20 строчке этого рейтинга, и то лишь потому, что сейчас множество компаний по всему миру занято переносом своего COBOL-ПО на более современные языки.

Как сообщал CNews, мир осознал свою зависимость от COBOL в начале 2020 г., когда выяснилось, что солидная часть социального и государственного ПО написана именно на этом языке. IBM попыталась запустить курсы по обучению этому языку, но мировой успех ее начинание не получило.

20 долгих лет

На подготовку GnuCOBOL к использованию не только в личных целях, но и на предприятиях, ушло 20 лет, утверждают разработчики. При этом нельзя сказать, что проект развивается стремительно – совсем наоборот, новые обновления для GnuCOBOL могут не выходить годами.

Например, на момент выхода материала самая новая версия GnuCOBOL из доступных на официальном сайте проекта имела индекс 3.2 и дату выпуска 28 июля 2023 г. А предшествующий релиз за номером 3.1.2 увидел свет в конце декабря 2020 г.

К преимуществам своего проекта разработчики относят в первую очередь кросплатформернность – этот компилятор можно использовать под Windows, macOS, Linux, Android, BSD и других операционных системах. Также они отдельно акцентируют внимание на поддержку сразу 19 «диалектов» языка COBOL – их большое количество, к слову, тоже повлияло на резкое снижение популярности этого языка программирования после появления более современных и могущественных С и С++.

Разработчики отдельно отметили, что компании все чаще внедряют GnuCOBOL, и часто они начинают использовать его вместо коммерческих аналогов. Они привели в пример компилятор Micro Focus и рассказали о решении Министерства финансов Франции по отказу от старого мейнфрейма с операционной системой линейки GCOS (General Comprehensive Operating System), появившейся еще в середине XX века, в пользу более современного решения с GnuCOBOL.

COBOL пора на покой

Человечество зависит от COBOL сильнее, чем думает. По статистике IBM, к концу 2022 г. в мире насчитывалось около 800 млрд используемых строк кода на COBOL. А в конце 2023 г. CNews писал, что каждый день в мире программами, написанными на древнем языке COBOL, обрабатываются банковские транзакции на триллионы долларов США. И с течением времени, по мере того, как количество знающих COBOL специалистов убывает, это становится все большей проблемой. Компании тратят больше времени на поиск компетентного программиста, а чем раритетнее специалист, тем больше ему приходится платить, что выливается в дополнительные расходы для предприятий.

Как итог, в мире растет число утилит, позволяющих оставить COBOL в прошлом – одну из таких создала IBM – компания, пытавшаяся возродить COBOL и дать ему вторую жизнь. В августе 2023 г. она показала всему миру новейший инструмент Watsonx Code Assistant по автоматическому преобразованию кода COBOL в код на Java. Этот язык очень любим российскими программистами и входит в топ-5 самых востребованных в мире наряду с Python, C, C++ и C#.

Одной лишь «игрой мускулами» IBM не ограничилась – проведя показ Watsonx Code Assistant, она незамедлительно стала предлагать его частному бизнесу, компаниям с госучастием и непосредственно госструктурам.