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Корпоративные клиенты Microsoft Teams смогут бесшовно перейти на российские сервисы

«Вебинар Технологии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк», выпустила специальное предложение для российских компаний, которые ранее использовали платформу Microsoft Teams. Предложение стало ответом на появившуюся информацию о прекращении доступа российских пользователей к облачным продуктам Microsoft и Amazon.

Что предлагает «МТС Линк»

«МТС Линк» предлагает специальные условия для пользователей, которые могут потерять доступ к привычному офисному программному обеспечению. Предложение «МТС Линк» позволит компаниям перейти на российскую цифровую экосистему бесшовно и с минимальными затратами.

Пользователи, которые переведут бизнес-коммуникации с MS Teams на «МТС Линк» до конца апреля, получат бесплатный доступ к новому корпоративному мессенджеру «МТС Линк Чаты» до конца 2024 года. Возможности сервиса позволяют общаться с коллегами в группах, каналах и один на один, делиться файлами, проводить индивидуальные и групповые звонки.

В рамках предложения компании смогут получить бесплатный доступ к сервису «Доски» от «МТС Линк», который подойдет для мозговых штурмов в онлайн- и гибридном формате, встреч по планированию, создания диаграмм и таблиц.

Предложение «МТС Линк» позволит компаниям перейти на российскую цифровую экосистему бесшовно и с минимальными затратами

Также при подключении годового тарифа клиенты MS Teams получат дополнительные три месяца использования сервисов «МТС Линк» и смогут проводить видеоконференции с подключением до 200 человек и вебинары с 5000 участников.

Microsoft и Amazon отключают россиян

«Переход на новое программное обеспечение — это сложный процесс, особенно в крупных компаниях. Неудивительно, что некоторые из них все еще продолжают пользоваться сервисами Microsoft Teams, даже несмотря на риск отключения. Сейчас, когда отказ от привычных приложений станет вынужденной мерой, мы готовы оказать бизнесу всю необходимую поддержку для сохранения непрерывности бизнес-процессов. Наши специалисты оперативно проведут обучение для сотрудников новых клиентов, а техподдержка будет, как всегда, доступна круглосуточно», — отмечает исполнительный директор «МТС Линк» Павел Потехин.

15 марта 2024 года стало известно о том, что вендоры Microsoft и Amazon с 20 марта могут закрыть доступ к своим облачным продуктам организациям, зарегистрированным в России.

erid:LjN8K5MPFРекламодатель: ООО «ВЕБИНАР ТЕХНОЛОГИИ»ИНН/ОГРН: 7707340808 / 1157746417575Сайт: https://mts-link.ru/

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