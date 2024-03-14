Москва закупает серверы Yadro для своей медицинской системы ЕМИАС

Для обеспечения деятельности медицинской системы Москвы будут закуплены отечественные сервера по 16,2 млн руб. за штуку. С помощью этой системы 200 тыс. москвичей ежедневно записываются ко врачу.

Отечественные сервера за 162 млн рублей

Как выяснил CNews, Департамент информационных технологий Москвы (ДИТ) закупит десять серверов для обслуживания Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) на 162,7 млн руб.

Тендер был размещен на сайте госзакупок 12 марта 2024 г. Участники могут подать заявки до 20 марта 2024 г. Размещение закупки осуществил департамент Москвы по конкурентной политике. 22 марта 2024 г. будет определен победитель торгов.

В соответствии с техническим заданием, будут закуплены сервера VEGMAN S220 от отечественного производителя Yadro.

Однако, не смотря на то, что заказчиком является ДИТ Москвы, оборудование предназначено для столичного государственного казенного учреждения «Информационно-аналитический центр в сфере здравоохранения».

Технические характеристики серверов

На сайте производителя указано, что сервера оснащены двумя процессорами Intel Xeon Scalable v2 (опционально Xeon Platinum, Gold 62xx, Gold 52xx, Silver и Bronze), 12 разъемами для модулей оперативной памяти, каждый из которых может быть до 256 Гб, что в совокупности дает объем RAM до 3 Тб.

Частоты RAM варьируются от 2133 МГц до 2933 МГц и определяются процессором.

Сервер оснащен дисковой подсистемой и может использовать жесткие диски совокупным объемом до 256 Тб. Помимо этого имеет дополнительную быструю дисковую подсистему из четырех SSD-накопителей, которые подключаются напрямую к процессору.

Также в тендерных документах сказано, что поставщик предоставляет трехлетнюю гарантию, включая техническую поддержку.

ЕМИАС Москвы

Единая медицинская информационно-аналитическая система Москвы была разработана ДИТ Москвы совместно со столичным департаментом здравоохранения в 2013 г. в рамках программы «Информационный город».

Система позволяет управлять потоками пациентов, выписывать электронные рецепты, вести консолидированный управленческий учет, а также персонифицированный учет медицинской помощи. Помимо этого она содержит интегрированную амбулаторную медицинскую карту.

На медицинском портале сказано, что более 9 млн москвичей воспользовались ЕМИАС. Посредством системы ежедневно 200 тыс. человек записываются ко врачу, а 50 тыс. получают электронный рецепт.

В задачи ЕМИАС входит первичная медико-санитарная помощь, управление назначениями к специалистам и управление лабораторными исследованиями и инструментальной диагностикой.

В 2018 г. система заняла первое место в мире по мнению американской консалтинговой компании McKinsey&Company по критерию проникновения мобильных и веб-сервисов в сфере здравоохранения среди жителей крупнейших мегаполисов мира.