В России готовится к запуску производство материнских плат с помощью искусственного интеллекта

GS Group до конца марта 2024 г. инвестирует 182 млн руб. в модернизацию производства по сборке материнских плат в Калининградской области. На завод поставят новейшие устройства оптической инспекции с искусственным интеллектом.



Инвестиция GS Group

GS Group до конца марта 2024 г. инвестирует 182 млн руб. в модернизацию производства по сборке материнских, в том числе серверных, плат на заводе АО «НПО «Цифровые Телевизионные Системы» (ЦТС). Об этом CNews сообщили представители GS Group.

Модернизация позволит до трех раз увеличить скорость монтажа и повысить производительность труда на 30 % до конца 2024 г.

«ЦТС следит за тенденциями развития серверного оборудования и готов выполнять актуальные требования к производительности серверов, выпуская качественные платы в еще больших объемах. Здорово, что наше виденье по развитию производственной инфраструктуры совпадает с политикой Минпромторга России по внедрению ИИ и современных методов автоматизации, а наши стремления находят активную поддержку Правительства Калининградской области», — сказал вице-президента GS Group по развитию производства Федор Боярков.

НПО «ЦТС» входит в состав частного инновационного кластера «Технополис GS», инвестиционного проекта холдинга GS Group в г. Гусеве Калининградской области.

Фото: ЦТС В завод ЦТС в Калининградской области GS Group вложит больше 180 млрд руб.

Предприятие с 2008 г., занимается контрактным производством бытовой и потребительской электроники, электроники для ЖКХ, систем безопасности, приемных устройств для телекоммуникационных компаний. Площадь производственной площадки — 13 тыс. кв. м.

Изготавливать материнские платы для российских производителей компьютерной техники завод начал в 2018 г. Было налажено производство более 15 различных видов плат, в том числе сложных плат на базе новейших процессоров AMD и Intel.

План модернизации

До конца лета на завод поставят новейшие устройства оптической инспекции с искусственным интеллектом. ИИ будет отвечать за проверку SMT-монтажа при нанесении припойной пасты, правильность установки компонентов и монтаж компонентов после пайки.

Технология позволит сократить время подготовки производства плат с 24 часов до получаса. По словам генерального директора НПО «ЦТС» Дмитрия Фомичева, применение ИИ в изготовлении плат — для России совершенно новый опыт.

Помимо этого, в рамках модернизации на заводе обеспечат выполнение всего процесса пайки материнских плат в азотной среде, что сократит количество дефектов до минимальных значений. Для пайки выводных компонентов установят длиннобазовые печи, которые повысят качество монтажа больших серверных плат.

Усовершенствования коснутся операций, связанных с установкой компонентов на платы. Дополнительные вычислительные мощности позволят без остановки текущего процесса готовить к запуску следующую партию изделий. Таким образом, время простоя и подготовки оборудования сократится на 80%.

Объемы растут

В 2022 г. объемы производства материнских плат на ЦТС составляли 390 тыс. единиц. К 2023 г. — уже 500 тыс., рост составил 27%. В 2024 г. предприятие уже заключило контракты на изготовление миллиона материнских плат в 2024 г., сообщили CNews представители GS Group.

В 2023 г. еще несколько компаний заявили о намерениях начать выпуск плат, в том числе Yadro, «НПП Итэлма», «Бештау технологии».

В ноябре 2023 г. ICL запустил работу нового завода по выпуску материнских плат в Татарстане. Там тоже планируют постепенно увеличить мощность до одного млн штук в год.

В марте 2024 г. завод «Гран», принадлежавший до 2022 г. одному из крупнейших производителей печатных плат в Европе — шведской группе NCAB, отчитался об увеличении производства печатных плат в 2023 г. до 16,1 млн кв. дм, а это почти половина российского рынка.