Российские разработчики представили платформу автоматизации управленческой деятельности

«Искра Технологии», российский производитель телекоммуникационного оборудования и отраслевого программного обеспечения, разработал платформу «Умный город» (Smart City Application Platform, SCAP) на базе платформ экосистемы цифровой трансформации Digital Q компании «Диасофт», разработчика программного обеспечения для финансового сектора и других отраслей экономики.



Платформа автоматизации управленческой деятельности

«Искра Технологии» разработала платформу «Умный город» для автоматизации управленческой деятельности в сфере обеспечения комплексной безопасности и регионального и муниципального управления в целом. Платформа обеспечивает сбор и классификацию данных из различных источников, обрабатывает информацию о кризисных ситуациях и происшествиях, обеспечивает их предупреждение и оперативное реагирование на них с привлечением необходимых служб и ведомств в соответствии с утвержденными алгоритмами, обеспечивает контроль устранения последствий происшествий, а также формирует необходимую отчетность и обеспечивает поддержку принятия решений должностными лицами РСЧС в процессе организации реагирования.

Платформа « Умный город » создана в концепции low-code, что позволяет быстро и гибко адаптировать решение под любые потребности заказчиков

В дальнейшем, по мере развития, платформа позволит автоматизировать любую управленческую деятельность региона и муниципалитетов, поскольку она предоставляет готовый функционал управления программами, проектами и процессами, обеспечивает мониторинг и контроль показателей деятельности, а также предоставляет функционал управления бизнес-процессами в едином информационном пространстве. Это позволит региональным и муниципальным органам управления провести цифровую трансформацию своей деятельности в кратчайшие сроки.

Технологическая основа

Технологической основой для создания платформы «Умный город» стали платформы экосистемы цифровой трансформации Digital Q от компании «Диасофт», которые предназначены для создания эффективной производственной среды, разработки архитектурно правильных решений и полной автоматизации производства программных продуктов.

Платформа Digital Q.Archer обеспечила быструю и эффективную разработку микросервисных решений с использованием low-code инструментов и компонентного подхода к проектированию.

Low-code платформа Digital Q.Palette позволила командам «Искра Технологии» придать интерфейсу стандартизированный вид, а разработчики сфокусировали внимание на написании логики взаимодействия с пользователем.

Digital Q.Sensor обеспечила реализацию функционала бизнес-мониторинга, аналитики и визуализации данных, став полноценной заменой Power BI и Tableau. Digital Q.Sensor содержит low-code инструментарий с более чем 350 видами визуализации. На базе Digital Q.Sensor команда «Искра Технологии» уже реализовала более 20 дашбордов.

Платформа Digital Q.BPM позволила создать единое пространство для проектирования, исполнения и мониторинга бизнес-процессов в цифровой среде, выстроить с помощью low-code инструментов автоматизированные сквозные процессы между различными системами и пользователями.

Производственные практики

«Искра технологии» в процессе создания SCAP не только использовала продукты компании «Диасофт», но и частично переняла культуру разработки и полностью трансформировала процессы производства программного обеспечения. В Департаменте технологий цифровой трансформации были сформированы кросс-функциональные команды, состоящие из специалистов разных ролей, способные самостоятельно развивать продукт под требования того или иного проекта.

В результате такого деления на команды специалисты с разной экспертизой более эффективно и слаженно работают вместе для достижения задач, которые формируются каждый двухнедельный спринт. Задачи при этом всегда устанавливаются в соответствии с планом по развитию продукта и с учетом пожеланий заказчиков. Это позволяет иметь регулярный, прогнозируемый и стабильный прирост функционала, готового к передаче заказчику.

«Сфокусированность на задачах важна не только для существенного сокращения time to market, но и для повышения качества разработки – теперь вся команда ответственна за конечный результат. Сотрудники работают как единый, слаженный механизм, каждые две недели выдавая новые функциональности», – говорит Денис Андриевский, руководитель направления «Производство как продукт» компании «Диасофт».

Архитектура решения

Платформа «Умный город» создана в концепции low-code, что позволяет быстро и гибко адаптировать решение под любые потребности заказчиков. «Это новая цифровая реальность, в которой разработка занимает недели, а не месяцы», – отмечает Алексей Алексеев, заместитель генерального директора «Искра Технологии».

Еще одной особенностью является микросервисная архитектура платформы. Микросервисы объединены в PBC (Packaged Business Capabilities – «упакованные бизнес-возможности»), которые закрывают конкретную бизнес-потребность и существуют независимо. Разбиение на независимые компоненты дает неоспоримые преимущества: легкое понимание контекста, гибкость развития, управления и масштабирования. А еще возможность повторного использования функциональности и способность справляться с отказами отдельных сервисов, при этом сохраняя работоспособность системы, что является критически важным в сфере комплексной безопасности в частности и в сфере автоматизации управленческой деятельности в целом.

Партнеры планируют продолжать технологическое сотрудничество, которое позволит развивать платформу и адаптировать ее в том числе для организаций из разных сфер экономики.