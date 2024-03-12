Бывший шведский завод выпустил больше половины российских печатных плат

Завод «Гран», принадлежавший ранее шведской группе NCAB, в 2023 г. поставил 16 млн кв. дм печатных плат. При том, что их годовой выпуск в России достигает 26 млн кв. дм. Тем не менее, это всего около 10% потребности рынка. Правда можно купить китайские, но с ними электроника не будет признана отечественной и не сможет претендовать на место в Реестре Минпромторга.



Отчет компании «Гран»

Российская компания «Гран» в 2023 г. поставила 16,1 млн кв. дм печатных плат, пишут «Ведомости», ссылаясь на годовой отчет компании. Этот объем составил больше половины объема всего российского производства таких изделий.

Речь идет о пластинах, на которые крепятся все микроэлектронные компоненты, обеспечивающие работу электронного устройства.

В 2023 г. выручка «Грана» выросла в 2,5 раза до 2,7 млрд руб. год к году, указано годовом отчете компании.

До 2022 г. предприятие принадлежало одному из крупнейших производителей печатных плат в Европе — шведской группе NCAB. На сайте компании указано, что «под давлением санкционного режима» NCAB ушла с российского рынка.

Фото: «Бештау» После ухода шведской NCAB ее бывший завод выпустил больше половины отечественных печатных плат

Российское юрлицо ООО «Гран» по данным «СПАРК-Интерфаксе» принадлежит в равных долях пяти физлицам, в том числе гендиректору компании Александру Афанасьеву.

Дефицит российских плат

В конце 2023 г. гендиректор АНО «Консорциум печатных плат» Владимир Семенов в интервью изданию «Телеспутник» говорил, что сейчас на российском рынке контрактных производств осталось всего 35 предприятий. Есть еще ряд компаний, которые занимаются продажей китайских плат.

Статистика «Консорциума печатных плат» на IV квартал 2023 г. гласит, что в сейчас годовой выпуск печатных плат в России достигает 26,6 млн кв. дм. Но российские поставщики способны удовлетворить лишь 10% потребностей рынка.

Между тем, чтобы устройство имело шанс быть признанным российским, внутри него должны использоваться исключительно печатные платы отечественного производства. Если таковых нет, то нет и статуса, а также места в реестре отечественной электроники Минпромторга, а это сразу закрывает вендору доступ к госзакупкам.

В июле 2023 г. CNews стало известно, что Минпромторг планирует расширить перечень компаний, которые могут претендовать на налоговые льготы, и включить в него тех, кто производит материалы для изготовления печатных плат.

Это следует из проекта постановления Правительства, разработанного Минпромторгом. Документ вносит изменения в Постановления Правительства №1310 и №1311 от 22 июля 2022 г. (перечень продукции, а также материалов и технологий производства для электронной компонентной базы для применения налоговых льгот).

Благодаря льготам в России свои заводы смогут построить новые компании, сказал тогда CNews экс-сотрудник МЦСТ и основатель магазина российской электроники imaxai.ru Максим Горшенин

Рынок печатных плат растет

В последнее время действительно многие отечественные компании проявляют интерес к производству дефицитных печатных плат в России. Заявления о намерениях начать выпуск плат следуют одно за другим.

Например, в 2023 г. известная как производитель серверов и систем хранения данных компания Yadro заявила о намерении запустить соответствующий конвейер на своем заводе в Дубне (Московская область) и развить производство вплоть до 4 млн кв. дм в год.

Компания «НПП Итэлма» намерена наладить выпуск печатных плат, о чем говорила в октябре 2023 г. На это она готова потратить до 2 млрд руб.

В ноябре 2023 г. ICL запустил работу нового завода по производству материнских плат в Татарстане. Он сможет выпускать до 300 тыс. плат с последующим увеличением мощностей до 1 млн. С помощью нового завода компания планирует занять 9% рынка материнских плат. На новом заводе будут производить поверхностный монтаж печатных плат с установкой процессоров Intel, AMD, «Байкал» и «Эльбрус», сказал тогда CNews представитель ICL.

В начале февраля 2024 г. стало известно и о планах холдинга GS Group производить печатные платы. Мощность такого производства может составить вплоть до 5 млн кв. дм в год. Запуск конвейера планируется не позднее 2026 г.

В феврале 2024 г. производитель отечественного компьютерного и серверного оборудования группа компаний «Бештау» и производитель станков «РостИнтех» создали компанию «Бештау технологии», которая регистрирует первый патент, в котором описана технология сборки линии по выпуску твердых печатных плат на оборудовании из отечественного сырья.

Производство планировалось запустить в Ростове. Плановая мощность завода по производству плат — около 1,4 тыс. кв. дм в день или около 35 тыс. кв. дм в месяц.

Тоже в феврале 2024 г. CNews выяснил, облачный провайдер «Селектел» ищет сотрудников для разработки сложных печатных плат. В компании сейчас открыты вакансии ведущего конструктора печатных плат и схемотехника.

В вакансиях на ресурсе HeadHunter указано: «В связи с открытием нового для нас направления формируем команду для разработки сложных печатных плат, содержащих современные высокоскоростные интерфейсы: DDR5, PCIe gen5 и их производные». Однако представитель «Селектел» сообщил CNews, что о конкретных планах говорить пока рано.