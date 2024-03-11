Выставлен на продажу завод-банкрот, производящий электроприборы для авиации и космоса
Производственный комплекс обанкротившегося завода электроприборов «Тантал» в Саратове выставили на продажу за 1,3 млрд руб. Бывшее руководство привлечено к ответственности по миллиардному долгу предприятия.
Завод на продажу
Производственный комплекс обанкротившегося завода электроприборов «Тантал» в Саратове выставили на продажу, сообщил ТАСС со ссылкой на данные Федресурса.
В лот входит движимое и недвижимое имущество, в том числе нежилые здания, земельные участки, станки, силовые трансформаторы, транспорт.
Стартовая цена составила 1,3 млрд руб. Открытый конкурс назначен на 17 апреля 2024 г.
Отмечается, что покупатель должен будет обеспечить сохранение целевого назначения комплекса и имущества мобилизационного назначения должника.
Долги на миллиард
Завод электроприборов «Тантал» был основан в 1949 г. Предприятие занималось производством электровакуумных приборов, систем и оборудования для аэрокосмической отрасли.
В 2021 г. Арбитражный суд Саратовской области признал «Тантал» банкротом.
Изначально долги «Тантала» составляли 1,2 млрд руб., как выяснило местное информационное агентство «Версия-Саратов». После того, как была продана часть имущества и сумма задолженности должна быть уменьшена.
Конкурсный управляющий просил привлечь руководство предприятия к субсидиарной ответственности, позволяющей взыскать долги юридического лица с других связанных лиц, еще в 2022 г., но тогда суд отказал ему. В феврале 2024 г. инстанция поменяла решение — к ответственности по долгам «Тантала» привлечены бывший президент предприятия Александр Солопов и Вадим Иванков, который был учредителем компании «Тантал-Щит».
История банкротства
ПАО «Тантал» начали банкротить в 2018 г. В отношении завода было подано множественно гражданских исков, которые касались взыскания задолженности.
В апреле 2019 г. комиссия Правительства области рассматривала кризисную ситуацию на предприятии. Анализируя результаты финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Тантал», комиссия, как сказано на официальном сайте областного Правительства, пришли к выводу о неэффективной работе акционеров и менеджмента: «Вся стратегия базируется на созданных в прежнее время уникальных производственных технологиях и аренде имущественного комплекса. Отсутствует не только программа среднесрочного развития, но и антикризисный план, не ведется эффективной работа по освоению новых видов продукции и перепрофилированию, не вкладываются средства в развитие. На протяжении последних десяти лет предприятие имеет отрицательную структуру баланса».
Кроме того, на «Тантале» были проблемы с выплатами зарплат рабочим. Сотрудникам задолжали свыше 6,7 млн руб. Тогда сообщалось, что в отношении президента завода Александра Солопова возбуждено уголовное дело.
Министр промышленности и энергетики Саратовской области Андрей Архипов в начале 2020 г. называл ситуацию на заводе сложной. В феврале 2021 г. бывший инженер саратовского завода «Тантал» сравнил его руины с разбомбленной Сирией. Полицейские постоянно ловили охотников за металлом, которые растаскивали имущество завода.
В апреле 2023 г. спортивно-оздоровительный лагерь предприятия в селе Елшанка Воскресенского района продали за 4,1 млн руб. Это 21 тыс. кв. м земли, несколько зданий, а также лодки, мебель, бытовая техника и др. За 4,8 млн руб. продана недвижимость «Тантала» на 5-й Дачной. Это земельный участок (5,3 тыс. кв. м), одноэтажное нежилое здание (400 кв. м) и несколько сооружений, общей площадью 3 тыс. кв. м. Здание ДК завода «Тантал» продано «Саратовскому академическому театру оперы и балета» летом 2023 г. за 60,5 млн руб.