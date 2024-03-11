Выставлен на продажу завод-банкрот, производящий электроприборы для авиации и космоса

Производственный комплекс обанкротившегося завода электроприборов «Тантал» в Саратове выставили на продажу за 1,3 млрд руб. Бывшее руководство привлечено к ответственности по миллиардному долгу предприятия.



Завод на продажу

Производственный комплекс обанкротившегося завода электроприборов «Тантал» в Саратове выставили на продажу, сообщил ТАСС со ссылкой на данные Федресурса.

В лот входит движимое и недвижимое имущество, в том числе нежилые здания, земельные участки, станки, силовые трансформаторы, транспорт.

Стартовая цена составила 1,3 млрд руб. Открытый конкурс назначен на 17 апреля 2024 г.

Фото: Министерство культуры Саратовской области Саратовский завод электроприборов, основанный в 1949 г., обанкротился, а его имущество выставлено на продажу

Отмечается, что покупатель должен будет обеспечить сохранение целевого назначения комплекса и имущества мобилизационного назначения должника.

Долги на миллиард

Завод электроприборов «Тантал» был основан в 1949 г. Предприятие занималось производством электровакуумных приборов, систем и оборудования для аэрокосмической отрасли.

В 2021 г. Арбитражный суд Саратовской области признал «Тантал» банкротом.

Изначально долги «Тантала» составляли 1,2 млрд руб., как выяснило местное информационное агентство «Версия-Саратов». После того, как была продана часть имущества и сумма задолженности должна быть уменьшена.

Конкурсный управляющий просил привлечь руководство предприятия к субсидиарной ответственности, позволяющей взыскать долги юридического лица с других связанных лиц, еще в 2022 г., но тогда суд отказал ему. В феврале 2024 г. инстанция поменяла решение — к ответственности по долгам «Тантала» привлечены бывший президент предприятия Александр Солопов и Вадим Иванков, который был учредителем компании «Тантал-Щит».

История банкротства

ПАО «Тантал» начали банкротить в 2018 г. В отношении завода было подано множественно гражданских исков, которые касались взыскания задолженности.

В апреле 2019 г. комиссия Правительства области рассматривала кризисную ситуацию на предприятии. Анализируя результаты финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Тантал», комиссия, как сказано на официальном сайте областного Правительства, пришли к выводу о неэффективной работе акционеров и менеджмента: «Вся стратегия базируется на созданных в прежнее время уникальных производственных технологиях и аренде имущественного комплекса. Отсутствует не только программа среднесрочного развития, но и антикризисный план, не ведется эффективной работа по освоению новых видов продукции и перепрофилированию, не вкладываются средства в развитие. На протяжении последних десяти лет предприятие имеет отрицательную структуру баланса».

Кроме того, на «Тантале» были проблемы с выплатами зарплат рабочим. Сотрудникам задолжали свыше 6,7 млн руб. Тогда сообщалось, что в отношении президента завода Александра Солопова возбуждено уголовное дело.

Министр промышленности и энергетики Саратовской области Андрей Архипов в начале 2020 г. называл ситуацию на заводе сложной. В феврале 2021 г. бывший инженер саратовского завода «Тантал» сравнил его руины с разбомбленной Сирией. Полицейские постоянно ловили охотников за металлом, которые растаскивали имущество завода.

В апреле 2023 г. спортивно-оздоровительный лагерь предприятия в селе Елшанка Воскресенского района продали за 4,1 млн руб. Это 21 тыс. кв. м земли, несколько зданий, а также лодки, мебель, бытовая техника и др. За 4,8 млн руб. продана недвижимость «Тантала» на 5-й Дачной. Это земельный участок (5,3 тыс. кв. м), одноэтажное нежилое здание (400 кв. м) и несколько сооружений, общей площадью 3 тыс. кв. м. Здание ДК завода «Тантал» продано «Саратовскому академическому театру оперы и балета» летом 2023 г. за 60,5 млн руб.