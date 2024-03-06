В России создан ЧПУ-станок для быстрого изготовления корпусов электроприборов

Ученые Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН создали специализированный ЧПУ-станок для производства корпусов различных видов электроники, производительность которого в 5-10 раз выше, чем у универсального.



ЧПУ-станок для электроники

Ученые Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН) разработали специализированный станок с числовым программным управлением (ЧПУ), который позволит увеличить скорость производства корпусов для различных видов электроники, пишет ТАСС.

СПб ФИЦ РАН создано в соответствии с приказами Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 1399 от 18 декабря 2019 г. и №768 от 08 июля 2020 г., как указано на его официальном сайте.

Исследовательский центр занимается междисциплинарными исследованиями в области информационных технологий, автоматизации, а также в сфере повышения эффективности сельского хозяйства и экологической безопасности. Разработка электронного оборудования и ПО в интересах импортозамещения ведущих отраслей экономики является одним из приоритетных направлений работы ученых.

Замена импорту

По словам руководителя отдела прототипирования робототехнических и встраиваемых систем СПб ФИЦ РАН Владимира Дашевского, новая разработка поможет решить трудности, возникающие у производителей электроники при изготовлении альтернатив серийным корпусам из-за рубежа.

Фото: aleksandarlittlewolf на Freepik ЧПУ-станок будет производить корпуса для различных видов электроники, закупать которые за рубежом стало сложнее

«Создание и внедрение специализированных ЧПУ-станков с полной автоматизацией производства становится особенно актуально в условиях, когда все более сложно получать результаты работы подобных станков с мирового рынка. Внедрение таких станков обеспечивает новый, более высокотехнологичный уровень производства, безопасности труда, высвобождает человеческие ресурсы для решения более сложных и важных задач», — прокомментировал работу петербургских ученых Дашевский.

Он пояснил, что для различных видов отечественной электроники ранее выбирались серийные корпуса зарубежных производителей, которые обеспечивали простые готовые решения для различных типов устройств. В последние годы закупать их стало сложнее, поэтому отечественные производители начали самостоятельно изготавливать корпуса под разные виды электроники.

Специализированный лучше универсального

Созданный и успешно апробированный ЧПУ-станок СПб ФИЦ РАН «заточен» именно на быстрое и полностью автоматизированное изготовление несущих конструкций для приборных корпусов. Автоматически выполняются все операции под необходимый размер: торцевание, подача, сверление, создание резьбы, повороты.

Контроллер станка можно легко интегрировать в любую заводскую цифровую систему и запустить процесс производства изделия с нужными параметрами.



Специализированные станки намного эффективнее универсальных. Например, при сборке корпусов из отдельных готовых стенок под заданные параметры необходимы несущие конструкции, изготовление которых возможно и на универсальных ЧПУ-станках, но требует большой подготовительной работы, в том числе чисто ручной.

«Универсальные ЧПУ системы выглядят неэффективными монстрами для решения ряда задач, которые, тем не менее, ручным способом выполняются еще менее эффективно. Для наращивания производительности труда нам надо было научиться быстро делать специализированные ЧПУ-станки, а не мучиться с универсальными. И мы пошли по этому пути и сделали такой станок, в этот раз для изготовления крепежных брусков для корпусов. Его производительность в 5-10 раз выше, чем на универсальном ЧПУ-станке», — отметил Дашевский.