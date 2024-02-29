В Росстандарте появится дизайн-центр для стандартизации микросхем и печатных плат

Свой дизайн-центр микроэлектроники появится при Росстандарте к 2026 г. Он займется выработкой стандартов и организацией сертификации. На создание центра выделено 1,59 млрд руб.



Дизайн-центр микроэлектроники

При Росстандарте появится свой дизайн-центр микроэлектроники для стандартизации и оценки соответствия утвержденным стандартам отечественного радиоэлектронного оборудования и сверхвысокочастотной микроэлектроники. Это выяснили «Ведомости», изучив данные базы госзакупок.

В официальной документации Федеральной адресной инвестиционной программы указано, что на создание центра выделено 1,59 млрд руб.

Центр должен быть введен в эксплуатацию к 2026 г.

Вектор на унификацию и стандартизацию

Создание дизайн-центра можно рассматривать как некоторый вектор по направлениям унификации подходов к разработке и тестированию микроэлектроники, считает руководитель отдела НИОКР группы «Инфотактика» Юрий Силаев: «Вопросам стандартизации и сертификации на протяжении долгих лет не уделяли существенного внимания. Поэтому появление подобного дизайн-центра в ведении Росстандарта с учетом уже имеющегося широкого реестра дизайн-центров Минпромторга позволит взглянуть на отрасль именно с позиций оценки соответствия радиоэлектронного оборудования различным стандартам».

Производство электроники растет в России достаточно высокими темпами. Заместитель председателя Правительства Дмитрий Чернышенко заявил в октябре 2023 г.: «Выручка отечественных дизайн-центров микроэлектроники за год увеличилась вдвое. В прошлом году производство электроники в России выросло на 15%, в текущем ожидаем прирост более 20%».

К задачам дизайн-центра при Росстандарте будут отнесены вопросы по выработке стандартов, методологий и принципов, а также организация сертификации микроэлектроники, обеспечения коммуникационный площадки между потребителями и разработчиками, полагает Силаев.

Такие сертификационные центры могут заниматься проверкой соответствия радиоэлектронного оборудования требованиям Росстандарта и выдавать документы, необходимые для поставок оборудования внутри России, например в школы, объяснил основатель и продюсер производителя образовательной робототехники «Роббо» Павел Фролов.

Место расположения центра под вопросом

Место расположения нового дизайн-центра Росстандарта, по данным издания, сейчас обсуждается.

Источник газеты, близкий к ведомству, сказал, что дизайн-центр будет создан на базе подведомственных Росстандарту ФГБУ «Институт стандартизации» и ФГАУ «Академия стандартизации, метрологии и сертификации».

Росстандарт размещал в феврале 2024 г. закупку с начальной ценой в 250 млн руб. на выполнение инженерных изысканий и разработку проектно-сметной документации на реконструкцию здания в Москве по адресу ул. Шеногина, вл. 4., где располагается ФГБУ «Институт стандартизации».

Участок на ул. Шеногина с 2019 г. не использовался, его техническое состояние требовало значительной реконструкции, в связи с этим и была размещена закупка, пояснил источник.

Но закупка на инженерные работы для нового дизайн-центра на ул. Шеногина была отменена 22 февраля 2024 г. Из протокола рабочего совещания в министерстве промышленности, который есть в распоряжении «Ведомостей», следует, что сейчас прорабатывается вопрос передачи в пользу города участка, ранее отданного «Институту стандартизации» под строительство дизайн-центра.