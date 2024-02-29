В России создается единая стандартизированная платформа Java-разработки на замену софту Oracle

В России появится полностью отечественная платформа разработки ПО на Java. Это будет стандартизированная универсальная рабочая среда, разработкой которой займутся создатели ОС Astra Linux и специалисты, стоявшие за знаменитой российской Java-платформой Liberica JDK.

Российский ответ Oracle

Российские разработчики ПО объединили усилия по созданию платформы Java-разработки – отечественной и импортонезависимой, которую они называют «единой и стандартизированной». В ее создании примут участие эксперты ПАО «Группа Астра», сообщили CNews ее представители, а помогут им в этом специалисты компании Axiom JDK, у которой есть немалый опыт по продвижению платформ Java-разработки.

В активе Axiom JDK есть одноименная среда Java-разработки, широко известная, в том числе, под своим предыдущим названием – Liberica JDK, аббревиатура в котором расшифровывается как Java Development Kit. Liberica JDK разрабатывалась компанией «Беллсофт» из Санкт-Петербурга. После ребрендинга летом 2022 г. платформа стала называться Axiom JDK.

Как сообщал CNews, еще задолго до начала всем известных событий, ухода американской компании Oracle (владеет Java) из России и банкротства ее местной «дочки» отечественные компании начали переходить на Liberica JDK. За последние пять лет так поступили, к примеру, «Газпром добыча Астрахань» (дочернее предприятие «Газпрома»), «Национальная система платежных карт» (оператор платежной системы «Мир»), фирма «1С» и многие другие.

Отметим, что Java – это один из самых востребованных в мире языков программирования. На февраль 2024 г. он занимал четвертое место после Python, С и С++ в рейтинге компании Tiobe. Российские программисты тоже считают его одним из лучших.

Продукт класса «Все в одном»

Как рассказали CNews представители «Группы Астра», в планы партнеров входит «консолидация инжиниринга» и «совместное инвестирование ресурсов» в создание полнофункциональной стандартизованной платформы для Java-разработки для замены зарубежных аналогов. «Это будет законченная среда с набором инструментов для управления исходным кодом, тестированием, автоматизацией, документацией, фреймворком и шаблонами разработки», – заявил CNews Антон Шмаков, технический директор «Группы Астра».

Разработчики отметили, что новая универсальная платформа даст возможность не только «создавать новые критически важные системы», но и «переводить на импортонезависимую платформу уже существующие».

Необходимость создания такого рода платформы Антон Шмаков аргументировал тем, что в настоящее время российской ИТ-отрасли «нужны единые подходы, а чтобы их выработать необходимо предоставить рынку инструменты и сервисы».

В «Группе Астра» подчеркнули, что на выходе у разработчиков получится «целостное предложение», внутри которого будут объединены операционная система Astra Linux (одна из самых в России популярных отечественных операционных систем), решение для работы с исходным кодом GitFlic (разработка компании «Ресолют», входящей в «Группу Астра»), а также стек технологий Axiom JDK (среда Java-разработки) и Libercat (сервер приложений Java EE / Jakarta EE, разработанный в России и поддерживаемый инженерами команды Axiom JDK) и ряд других компонентов. Axiom JDK и Libercat в данном случае нужны для «разработки и исполнения Java-приложений», – сообщили CNews в «Группе Астра».

«Компании будут координировать развитие продуктов, обеспечивать их совместимость, повышать производительность на стыке ОС и среды исполнения. В частности, запланировано реализовать интегрированные функции безопасности в рамках замкнутой программной среды для Java-приложений, что позволит упростить сертификацию Java-решений во ФСТЭК России и ФСБ России», – отметили в «Группе Астра».

Россиянами и для россиян

На вопросы редакции CNews о планируемой географии распространения будущей платформы и об интересе к выходу на международный рынок директор по стратегии и развитию технологий Axiom JDK Роман Карпов ответил, что распространение в России – в приоритете. «Прежде всего Россия. Для задач, которые решает партнерство, важна сертификация технологий регулирующими органами. Вместе с тем, у платформы есть хороший экспортный потенциал в страны, желающие подстраховаться и защититься от рисков санкционного давления и ухода американских и других западных ИТ-вендоров», – сказал Роман Карпов.

По словам Романа Карпова, продукт будет готов «в течение года». Точные сроки выхода первой стабильной сборки он не назвал. Столь амбициозные планы «Группы Астра» и Axiom JDK по разработке крупномасштабного продукта в столь сжатые сроки – не единственный подобный пример в России – в начале февраля 2024 г. CNews писал, что в стране к концу года появится полноценный аналог ERP-системы компании SAP. Оба эти случая объединяет то, что за продуктами стоят опытные в своем деле специалисты – «Группа Астра» годами развивает Astra Linux, Axiom JDK – одноименную платформу Java-разработки, а замену SAP ERP будут делать бывшие работники российского офиса SAP.

Отдельно стоит отметить, что совместный продукт «Группы Астра» и Axiom JDK будет коммерческим. На вопрос редакции о том, на каких условиях будет предоставляться доступ к платформе, Роман Карпов ответил: «Лицензия на коммерческий продукт, включающая техническую поддержку отечественных инженеров».

Суверенитет – в приоритете

Создание отечественной среды Java-разработки – важный шаг на пути к импортонезависимости России. С одной стороны, существует платформа openJDK с открытым исходным кодом, на котором в свое время и основывалась Liberica JDK. С другой стороны, Oracle неусыпно контролирует и корректирует вектор развития этой платформы.

Роман Карпов сообщил CNews, что возможностей у новой платформы будет «намного больше чем OpenJDK». «Ее фундаментальным компонентом является стек отечественных Java-технологий Axiom JDK и Libercat, он дополняет предложение «Группы Астра». Важно, что в российском корпоративном сегменте более 70% ПО написано на Java, а в финтехе — все 90%», – добавил он».

В «Группе Астра» тоже отметили, что объединение R&D-экспертизы компаний «внесет значимый вклад в достижение технологического суверенитета». По их словам, Axiom JDK является единственной в России командой Java-инженеров мирового уровня с аккредитацией в Минцифры России, развивающей и поддерживающей системный стек для работы Java-приложений в критических информационных инфраструктурах (КИИ).

«С появлением отечественной платформы разработки российским организациям станет проще выбирать подходящие под их запросы инструменты для цифровой трансформации и импортозамещения. Заказчики будут получать программную среду со всеми технологиями, необходимыми для написания на Java передового ПО для инфраструктур на базе ОС Astra Linux, – рассказали CNews в «Группе Астра». – Применение стандартизованной платформы поможет защитить процесс разработки ПО от технологических рисков и сделать его безопасным и эффективным».

Партнерство изнутри

Компании планируют развивать совместную работу одновременно в нескольких направлениях. «Группа Астра» со своей стороны займется расширением собственного программного стека российскими компонентами для работы программного обеспечения, написанного на Java Kotlin, Scala и других языках программирования, которые используют среду исполнения Axiom JDK. Также в программных продуктах «Группы Астра» появится поддержка этой среды «В результате действующие клиенты получат преимущества бесшовной интеграции, мигрировав свои критически важные Java-приложения на отечественную линейку Axiom JDK и Libercat, а новые заказчики смогут сразу воспользоваться интегрированным предложением для разработки своих систем и упростить импортозамещение благодаря кроссплатформенности Axiom JDK. Применение сертифицированных ФСТЭК России продуктов Axiom JDK Certified и Libercat Certified ускорит прохождение процедур сертификации ГИС и КИИ», – сказали в «Группе Астра».

«Наше сотрудничество уникально по формату – мы объединяем интеллектуальные ресурсы для создания платформы Java-разработки, полностью замещающей именитые зарубежные аналоги, – заявил CNews Роман Карпов, директор по стратегии и развитию технологий Axiom JDK. – Раньше такое портфолио инструментов предоставляли крупные вендоры, такие как Oracle, IBM. Теперь требуется полнофункциональная отечественная платформа с совместимыми компонентами и интегрированными функциями безопасности, в том числе упрощающая сертификацию Java-систем во ФСТЭК России и ФСБ России».