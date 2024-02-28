Страны БРИКС создают собственную платежную систему

Минфин и Банк России совместно с партнерами по БРИКС прорабатывают идею создания цифровой расчетно-платежной платформы, которая была бы доступна для всех, но не зависела от воли отдельных стран. Те есть ее невозможно будет использовать для экономического и политического давления, вводя санкции против кого-то из стран-участниц.



Итоги встречи в Сан-Паулу

Минфин и Банк России совместно с партнерами по БРИКС прорабатывают инициативу по совершенствованию международной валютно-финансовой системы, в том числе по созданию многосторонней цифровой расчетно-платежной платформы, говорится на сайте российского Минфина об итогах встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС в бразильском Сан-Паулу 27 февраля 2024 г.

По итогам 2024 г. года Минфин и Банк России подготовят доклад лидерам стран содружества, который будет содержать перечень инициатив и рекомендаций.

Результатом проработки доклада станет выход на ряд практических инициатив, одной из них может стать BRICS Bridge — цифровая расчетно-платежная платформа. Она поможет сблизить финансовые рынки стран-участниц БРИКС и увеличить взаимный торговый оборот.

Фото: Интернет-портал СНГ Россия совместно с партнерами по БРИКС прорабатывает создание общей платежной платформы

«Необходимость реформирования международной валютно-финансовой системы обусловлена также и геоэкономической фрагментацией, возникшей в результате порочной практики введения торговых и финансовых ограничений», — заявил Министр финансов России Антон Силуанов.

БРИКС — это межгосударственное объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии. С наступлением 2024 г. председательство в БРИКС на один год перешло к России.

Новая финансовая инфраструктура

Важной целью совершенствования международной валютно-финансовой системы является разработка практических инструментов для создания независимой финансовой инфраструктуры. Это поможет укреплять автономность и финансовый суверенитет развивающихся стран, говорится в сообщении Минфина.

Как сказал Силуанов, создаваемая финансовая инфраструктура должна быть доступна для всех и независима от воли отдельных стран: «Иначе мы сталкиваемся с искусственно созданными барьерами для торговли, инвестиций и технологий даже при операциях между третьими странами. Это приводит к торможению глобального экономического роста».

Трудности существующей инфраструктуры

О действующей системе Силуанов сказал, что так как она «базируется на существующей западной финансовой инфраструктуре и использовании резервных валют», она «имеет ряд недостатков и часто используется как орудие политического и экономического давления».

К двухлетней годовщине с начала специальной военной операции (СВО) Евросоюз ввел 13 пакет санкций против России. Одновременно свои ограничения с целью оказать давление на нашу страну расширили США (в лице OFAC — Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов), Великобритания и Канада.

В новый пакет вошли санкции против «Национальной системы платежных карт» (НСПК, обслуживает карты «Мир» и транзакции в России по картам Visa и Mastercartd). А также против ряда российских банков.

Вскоре после этого, как писал CNews, приложения Национальной системы платежных карт (НСПК) «СБПэй» и «Привет!», а также приложения нескольких российских банков, в том числе, Модульбанка, Датабанка, банка «Авангард», пропали из App Store (магазин приложений, разработанный и поддерживаемый компанией Apple). Мобильное приложение «Автодор» для оплаты проезда по федеральным трассам, тоже было удалено.

Российские пользователи даже пожаловались на несрабатывание приложения китайской системы бесконтактной оплаты Huawei Pay, хотя за границей оплата устройствами проходила штатно.