«Микрон» выпустил в массовую продажу микроконтроллер на ядре RISC-V

Российская компания «Микрон» выпустила в продажу новые 32-х битные микроконтроллеры на основе RISC-V. Приобрести «Амур» можно как у официальных дилеров, так и непосредственно на заводе «Микрон».

Для чего предназначен «MIK32»

Завод «Микрон» начал продажи отечественного специализированного 32-х битного микроконтроллера «MIK32 Амур» с криптозащитой на основе процессорного ядра RISC-V с низким энергопотреблением.

Микроконтроллер предназначен для областей, связанных с промышленной автоматизацией, беспроводной периферии, интеллектуальных сетей, охранных систем, сигнализации, телеметрии, мониторинга, умного дома, и других потребительских и промышленных решений.

Например в области промышленной автоматизации «MIK32 Амур» может использоваться для управления различными процессами и устройствами, такими как производственные линии, системы кондиционирования воздуха, системы отопления и вентиляции, а также для контроля и мониторинга различных параметров, таких как температура, влажность, давление и другие.

Ближайшим к «MIK32» аналогом является STM32L0 от STMicroelectronics, который используется в промышленной электронике — датчики, счетчики газа/воды, модули управления автоматикой. Сами представители «Микрона» считают главным преимуществом своего микроконтроллера полный цикл производства в России, что обеспечивает стабильность поставок и независимость от ограничений на импорт высокотехнологичной продукции.

А отсутствие зарубежной интеллектуальной собственности позволяет снизить стоимость микроконтроллера среди российских аналогов. Кроме того, доступна отладочная микроконтроллерная платформа на основе RISC-V.

Старт продаж микроконтроллера

«MIK32 Амур» прошел все этапы тестирований, отладки и был запущен в массовое производство. Микроконтроллер доступен у всех дистрибуторов АО «Микрон», в том числе в розничной продаже – у компании «Теллур Электроникс». Розничная цена у дилера составляет 2 998 руб. за единицу товара. С завода «Микрон» в Зеленограде микроконтроллеры поставляются по заявкам в катушках по 2,5 тыс. шт.

По словам директора по стратегическому развитию АО «Микрон» Карины Абагян, запросы на закупку поступили от более чем 1000 компаний, стартапов, частных лиц, вузов.

Характеристики микроконтроллера

«MIK32 Амур» обладает следующими техническими характеристиками: Память устройства включает в себя ОПЗУ (Однократно программируемая ПЗУ) объемом 256 бит, ОЗУ объемом 16 КБ, ПЗУ (EEPROM) объемом 8 кБ, а также подключаемую внешнюю память программ (QSPI Flash) объемом до 16 МБ. Кэш память внешней шины памяти программ составляет 1 кБ.

Таймеры микроконтроллера имеют 16- и 32-разрядные версии с поддержкой ШИМ (Широтно-импульсная модуляция), захвата/сравнения сигналов.

Интерфейсы устройства включают SPI, I2C, UART, датчик температуры. АЦП имеет 12 бит, 8 каналов и частоту дискретизации до 1 МГц. ЦАП также имеет 12 бит, 2 канала и частоту дискретизации до 1 МГц. Часы реального времени поддерживают полный календарь и работают на частотах опорного тактового сигнала от 1 до 32 МГц.

Из особенностей можно выделить аппаратную поддержку криптоалгоритмов ГОСТ 34.12–2018 и AES128 и рабочие температуры от -40 до +85 градусов Цельсия.