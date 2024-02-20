Росфинмониторинг допиливает свои системы под PostgreSQL и Astra Linux за 350 миллионов

Росфинмониторинг выделил 352,8 млн руб на перевод своих систем на российское ПО. Компания собирается разработать службу, обеспечивающую лучший обмен данных между PostgreSQL и Astra Linux.

Миграция на российское ПО

Федеральная служба финансового мониторинга (Росфинмониторинг) продолжает работу над переводом своих систем на отечественное ПО, на сайте госзакупок был опубликован тендер на сумму 352,8 млн руб., в тексте которого упоминается начало разработки службы, которая будет обеспечивать обмен данными между базы данных (БД) на СУБД PostgreSQL и файловой системой ОС Astra Linux.

Тендер был опубликован 9 февраля 2024 г., а заявки на открытый конкурс будут приниматься до 26 февраля. Итоги будут подведены 29 февраля.

Работы по развитию Единой информационной системы Росфинмониторинга в 2024 г. направлены на достижение Службой следующих целей: повышение эффективности деятельности финансовых институтов как субъектов первичного финансового мониторинга, повышение уровня их законопослушности с учетом выявленных рисков ОД/ФТ.

Помимо этого, результат работ должен помочь ведомству с обеспечением сохранности бюджетных средств и их целевого использования. Росфинмониторинг участвует в декриминализации и повышении прозрачности отраслей реального сектора экономики с учетом выявленных рисков ОД. Также предполагается, что должны быть снижены риски финансирования терроризма.

Конкретные действия по улучшению ЕИС

Обновленная ЕИС создаст условия для эффективного выполнения задач (кадровых, безопасности, информационно-технологических, финансовых и иных). Все работы по развитию ЕИС будут выполнены в соответствии с требованиями техзадания на ее развитие в 2023 г. и проектными решениями развития ЕИС Росфинмониторинга.

Переводу на отечественное программное обеспечение подлежит большинство компонентов подсистемы хранения и подготовки данных (ЕХД) ЕИС Росфинмониторинга, а также компоненты информационно-аналитической подсистемы ЕИС.

Помимо этих задач исполнителю потребуется реализовать службу, обеспечивающую обмен данными между БД на СУБД PostgreSQL и файловой системой ОС Astra Linux и обеспечить перевод модулей компонент «Специальные задачи» (КСЗ) и компонента «Обеспечение финансовых расследований» (КОФР) на импортозамещенную СУБД Postgres.

Планируется и перевод на Web-клиент элементов пользовательского интерфейса (пользовательские формы, таблицы, формы ввода, карточки объектов, поисковые формы) компонентов «Комплекс средств автоматизации надзорной деятельности» и «Специальные задачи». Импортозамещению подвергнутся и многие компоненты официального сайта Росфинмониторинга, такие как личный кабинет и составляющий его функционал.

Импортозамещение российских ИС

Стоит отметить, что для Росфинмониторинга это не первый опыт перехода систем службы на российской ПО. Так в марте 2022 г. был опубликован похожий тендер, в котором организация переводила свои базы данных на PostgreSQL.

На данный момент все госструктуры переходят на отечественные аналоги иностранного ПО, что связано с указом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России от 12 июня 2023 г. о необходимости перехода государственных компаний на базовое российское программное обеспечение.