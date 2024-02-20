Выпущен криптосмартфон дешевле $100

Устройство JamboPhone, разработанное при участии африканского стартапа Jambo, оснащён предустановленными приложениями, интегрированными с экосистемой Aptos. Предполагается, что он будет конкурировать с Solana Saga, которая, правда, в шесть раз дороже.

Для развивающихся рынков

Криптоплатформа Aptos Foundation объявила о создании собственного смартфона, ориентированного на использование в среде Web3. Криптосмартфон JamboPhone создаётся при участии африканского стартапа Jambo.

Комплектация JamboPhone неизвестна, но, судя по очень низкой стоимости в $99 «на некоторых рынках», ничего сногсшибательного он из себя не представляет. По имеющимся данным, он оснащен 6,5" сенсорным LCD-дисплеем и работает под управлением Android 13 (актуальной является версия 14, но 13-я еще не снята с поддержки.

Хотя предполагается, что он составит конкуренцию недавно анонсированному Solana Saga, эти два устройства, похоже, малосопоставимы. Как отмечает издание Crypto.News, аппарат подозрительно напоминает китайскую трубку AGM Mobile N1, который в партиях от шести штук стоит на Alibaba $85.

Aptos Foundation, однако, утверждает, что этот смартфон является «мостом в экосистему Aptos» благодаря предустановленным приложениям, таким как цифровой кошелек Petra, совместимый с криптоактивами Aptos.

«Сделав приоритетом доступность и образование, мы хотим добиться, чтобы преимущества технологического прогресса стали доступны всем, тем самым обеспечивая более единое, связное и крепко сплоченное глобальное сообщество», - говорится в PR-материалах Aptos Foundation.

Полку прибыло

Смартфон ориентирован в первую очередь на развивающиеся рынки Африки и Южной Америки, и именно там он и продается по цене ниже $100.

Solana Saga и будущий Jambo - не единственные смартфоны, тесно интегрированные в криптосферу. Компания IMPulse предлагает шифрованные смартфоны K1, HTC - Desire 22 Pro, поддерживающий, помимо блокчейна, платформы искусственного интеллекта (ИИ), VR и 5G; крайне маленькой партией (50 штук) на рынок выведен The Ethereum Phone (ΞPhone) на базе Google Pixel 7a.

До бума далеко. Но к концу года все может измениться.

«Смартфоны - один из самых распространенных и самоочевидных инструментов работы с криптовалютами, но, по сути, и один из самых рискованных», - считает Алексей Водясов, технический директор компании SEQ. По его словам, достаточно потерять лишенный защиты смартфон, и весь криптокапитал может оказаться в чужих руках, а криптофоны предоставляют расширенные возможности по защите данных, хотя в большинстве случаев они рекламируются под предлогом поддержки развивающихся технологий - ИИ, AR/VR и т.д. «Но все же в том, что касается криптовалют, ключевым остается вопрос конфиденциальности и защищенности данных, и именно с рассмотрения этого аспекта и следует начать оценку любого криптосмартфона, кто и где бы его ни выпускал», - подытожил Алексей Водясов.

По мнению эксперта, криптосмартфон за $99 оправдает возлагаемые на него надежды только в случае, если конфиденциальность данных и защита информации от попадания в чужие руки будут реализованы на максимально высоком уровне, вне зависимости от цены.