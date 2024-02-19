Иностранную электронику станет проще «превращать» в российскую. Правила начисления баллов хотят изменить

Профильный консорциум АНО «Вычислительная техника» предлагает начислять почти максимальные 20 баллов за наличие в конечном устройстве российских жестких дисков SSD (твердотельный накопитель SAS), печатных плат подачи управления питанием, плат управления, считывателей бесконтактных карт и др. Больше начисляют только за отечественный процессор.



Поправки в правила начисления баллов

Профильный консорциум АНО «Вычислительная техника» (АНО ВТ; входят «Аквариус», Yadro, Fplus и др.) готовит поправки к постановлению правительства №719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории России». Консорциум, по данным «Коммерсанта», предоставит список Минпромторгу до конца февраля 2024 г.

Документ предлагает начислять почти максимальные 20 баллов за наличие в конечном устройстве российских жестких дисков SSD (твердотельный накопитель SAS), печатных плат подачи управления питанием, плат управления, считывателей бесконтактных карт (RFID-модуль) и ряда других компонентов.

Всего АНО ВТ предлагает семь дополнительных пунктов. В документе записан также пункт о совместимости российских мобильных ОС со смартфонами.

Фото: Freepik За наличие в устройстве российских жестких дисков, печатных плат, плат управления, считывателей бесконтактных карт и др. предлагается начислять 20 баллов

Постановление правительства №719 обязывает производителей электроники соответствовать необходимому количеству баллов, которые начисляются за российские компоненты. Максимальное количество баллов — 50 — дает наличие отечественного процессора.

За и против

Директор компании «Промобит» (производитель серверов и СХД Bitblaze) Максим Копосов считает, что расширение списка комплектующих, за которые начисляют баллы для признания техники российской, выгодно всем участникам рынка: «Описанное нововведение расширяет список комплектующих ЭВМ, за которые начисляются баллы при подсчете степени локализации целой ЭВМ (компьютера, сервера, СХД). При расчете баллов локализации ЭВМ учитываются баллы, набранные неповторяющимися электронными модулями различных видов. Учет новых видов модулей — возможность набрать больше баллов».

«В целом, это решение из разряда: если набрать баллов, столько, сколько предписано постановлением в этому году не получается, заморозить прошлогодний порог в баллах тоже, давайте поменяем методику подсчета», — уточнил Копосов.

Директор Консорциума российских разработчиков систем хранения данных (входят «Норси-Транс», «Байкал Электроникс», МЦСТ и др.) Олег Изумрудов не поддерживает инициативу АНО ВТ. По его мнению, предложенная поправка позволит внести в реестр отечественной электроники иностранную продукцию просто за счет интеграции в нее российских твердотельных накопителей или модулей оперативной памяти.

«К тому же большинство "отечественных" накопителей выпускаются путем крупноузловой сборки. В случае с твердотельными накопителями собираются в корпус из готовых плат с использованием модифицированного встроенного программного обеспечения», — подчеркнул Изумрудов. По его оценкам, производства российских накопителей не хватит на все производимое оборудование, которое находится в реестре Минпромторга, поэтому компании продолжат использовать по факту импортные компоненты.

Балльная система Реестра российской электроники

В сентябре 2022 г. глава Правительства Михаил Мишустин утвердил проект постановления Минпромторга о переходе на балльную систему, согласно которой за каждую технологическую операцию при производстве компания получает баллы, и когда переходит определенный порог — включается в реестр.

А в апреле 2023 г. Реестр сократился почти вдвое за счет производителей, которые не соответствовали критериям новой балльной системы. В нем осталось всего 4 тыс. единиц оборудования вместо 7,7 тыс.

Российские вендоры оборудования взмолились о послаблениях в первых числах сентября 2023 г., но Минпромторг в декабре 2023 г. решил не выполнять просьбу о смягчении требований для попадания в реестр отечественного «железа».