Свет в конце тоннеля. Россия получила шанс избавиться от дефицита ИТ-шников без помощи государства

В России выросло количество поступающих на инженерные специальности. Благодаря этому в относительно скором будущем дефицит ИТ-специалистов в стране может исчезнуть, но прежде студентам необходимо доучиться и получить дипломы об образовании.

Ситуация улучшается

Дефицит ИТ-специалистов, поразивший Россию в последние годы, в обозримом будущем может исчезнуть. Как пишет «Коммерсант», такого мнения придерживаются эксперты Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ на основе проведенного анализа российской сферы образования.

В стране зафиксирован рост приема поступающих на инженерные специальности. Согласно данным ИСИЭЗ, если в 2021 г. на специалитет, магистратуру и бакалавриат инженерно-технических специальностей поступили 357,2 тыс. студентов, то годом позже их было уже 387,7 тыс., а это 8,5-процентный рост. Показатели 2023 г. были еще более выдающимися – почти 410 тыс. студентов и 5,7-процентный рост год к году.

Треть новых студентов – инженеры

Интерес россиян к обучению инженерно-техническим специальностям поистине огромен. Согласно статистике Института, доля таких студентов составила 31,8% от суммарного количества поступивших в учебные заведения.

Наибольший интерес поступающие проявили к направлениям, в которых основной упор сделан на вычислительную технику и информатику. По итогам 2023 г. прирост таких студентов составил 38,1%, но не за год, а в сравнении с ковидным 2020 г.

Все это, по мнению аналитиков ИСИЭЗ, в среднесрочной перспективе может закрыть потребность России в ИТ-специалистах. В августе 2023 г. глава Минцифры Максут Шадаев заявлял, то стране не хватает в общей сложности в пределах 700 тыс. ИТ-шников.

Спрос на инженеров в стране тоже растет – до 79,8 тыс. человек в 2022 г, а это на 43,5% выше, нежели в 2021 г.

Количество против качества

Растущее количество людей, поступающих на инженерные специальности, вовсе не означает, что все они имеют очень высокий уровень начальной подготовки. Это особенно ясно проявляется при взгляде на статистику средних баллов таких абитуриентов.

По данным ИСИЭЗ, в 2023 г. среди абитуриентов, принятых на бюджетные места инженерно-технических специальностей (бакалавриат) с он был равен 68 баллам. С одной стороны, показатель высокий, с другой, в гуманитарных науках он был равен 75,3, а в искусстве и культуре – и вовсе 79,6.

До финиша доходят не все

Стоит отметить, что количество поступающих в учебные заведения никогда не равно числу людей, получивших дипломы. Более того, если рассматривать инженерные специальности и технические науки, то здесь число выпускников стремительно сокращается из года в год. Кто-то берет академические отпуска, кто-то переводится на другие факультеты и направления, а кого-то отчисляют.

Так, в 2023 г. диплом получили 229,7 тыс. человек против 290 тыс. в 2013 г. Другими учебные заведения всего за 10 лет сократили объемы подготовки дипломированных специалистов почти на 21%.

Однако в ближайшем будущем ситуация может резко улучшиться, поскольку нынешний рост поступающих в учебные заведения еще не успел конвертироваться в рост числа выпускников – студенты еще учатся. Но первые позитивные моменты уже зафиксированы: в 2023 г. доля выпускников в области информатики и вычислительной техники от общего числа выпускников подскочила до 4,6%, хотя в 2019 г. была на уровне 3,4%.

При этом выпуск технических специалистов в строительстве, геологии, геодезии и нефтегазовом деле, напротив, сократился.