Власти России определились, кто будет виноват в авариях беспилотных автомобилей

Минтранс представил третью версию закона о высокоавтоматизированных транспортных средствах, согласно которой основную ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, среде, будет нести владелец такого транспортного средства. Это может отпугнуть предпринимателей, желающих использовать беспилотники для оказания услуг.



Третья версия закона

На заседании рабочей группы «Безопасность дорожного движения» после общественного обсуждения Минтранс представил третью версию закона о высокоавтоматизированных транспортных средствах (ВАТС), с которой ознакомился «Коммерсант». По плану Минтранса закон должен вступить в силу 1 сентября 2025 г.

Главное отличие новой версии законопроекта — наличие подробного описания того, кто будет отвечать за ДТП по вине беспилотника.

Основную гражданско-правовую ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, среде, будет нести владелец ВАТС, если он не докажет, что вред возник вследствие «непреодолимой силы или умысла потерпевшего».

Переложить ответственность можно будет на производителя автомобиля, если будет доказано, что вред был причинен в связи «с конструктивными особенностями (недостатками) системы управления или ВАТС в целом».

Фото: aleksandarlittlewolf на Freepik Основную ответственность за аварии беспилотных автомобилей будет нести их владелец

Если авария произошла в связи с «неосуществлением диспетчерского контроля», то ответственность будет лежать на диспетчере (речь идет о сотруднике, который должен будет дистанционно мониторить состояние машины и при необходимости выключать автопилот).

Если авария произошла из-за плохого техобслуживания, то ответственность ляжет на дилера.

Первые два проекта закона «О высокоавтоматизированных транспортных средствах» Минтранс представлял в 2021–2022 гг. Рабочая группа рассмотрит третью версию законопроекта и поддержит ее или отправит на доработку. Потом он поступит в правительство России, затем — в Госдуму. После принятия закона Правительство должно будет установить отдельные правила «информационной безопасности» для беспилотников и их учета.

Беспилотное ДТП

Оформлять ДТП с ВАТС нужно будет только при участии сотрудника ГИБДД. Европротокол будет запрещен — поправка вносится в закон об ОСАГО.

При возмещении убытка от ДТП с участием беспилотника страховщик сможет запросить у владельца ВАТС сведения, зафиксированные на «бортовое устройство», а тот обязан будет их предоставить. Также страховщики получат право регрессного иска к владельцу ВАТС, если тот вовремя не обновил софт в машине. Это нормы были внесены в законопроект по инициативе Российского союза автостраховщиков, как сказал изданию глава союза Евгений Уфимцев.

«С одной стороны, прописана ответственность для всех участников отношений, возникающих в процессе эксплуатации. С другой стороны, наблюдается перекос — большая часть ответственности за эксплуатацию возлагается на владельца ВАТС. Такой подход однозначно отпугнет потенциальных предпринимателей, которые захотят оказывать услуги с использованием ВАТС», — считает исполнительный директор инфраструктурного центра НТИ «Автонет» Московского политеха Александр Карловский, который в целом поддержал законопроект.

«Надо быть готовым к последствиям презумпции виновности владельца. Она приведет к тому, что компании обяжут автовладельцев проходить ТО, например, раз в неделю, в месяц или раз в 500 км, чтобы гарантировать исправность систем. При этом регламент обслуживания наверняка будет жестким, ведь дилер не захочет нести ответственность, если автомобиль по какой-то причине станет виновником ДТП. А за нарушение этих правил дилеры или автопроизводители наверняка захотят предусмотреть возможность удаленного отключения, например, системы автопилота либо вообще полную "деактивацию" автомобиля», — добавил адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

Что еще есть в законе о ВАТС

Документ запрещает эксплуатировать беспилотную машину, если на ней не установлены последние обновления софта. Еще предусмотрено обязательное наличие «бортового устройства регистрации событий» и системы, позволяющей дистанционно перевести машину в «состояние минимального риска» (когда автопилот отключается, а машина останавливается в безопасном и разрешенном месте для выхода пассажиров).

Использование ВАТС на участках дорог, входящих в маршруты перевозок опасных грузов, например, по маршруту движения бензовозов, будет запрещено.

Также беспилотникам разрешат ездить только по тем дорогам, у которых есть «цифровой двойник» (план и карта трассы, данные о состоянии дороги, ДТП, метеоусловиях и т. д., которые будут передаваться машине в режиме реального времени). Такой «двойник» есть у трассы М-11 “Нева”. Движение по ней с применением цифрового двойника было открыто в июне 2023 г.

Беспилотники на дорогах России

Беспилотные легковые автомобили и грузовики под контролем водителя и оператора с 2018 г. тестируются на российских дорогах рядом компаний. Пилотные проекты показали, что ВАТС позволяют сократить аварийность на 90%, а затраты на грузоперевозки — на 30%.

«Яндекс» занимается беспилотными автомобилями с 2017 г. Первые закрытые испытания прошли в 2018 г. в Татарстане, как писал CNews.

«Сберавтотех» и грузоперевозчик Globaltruck запустили коммерческие беспилотные грузоперевозки в июне 2023 г.

В августе российский ретейлер «Магнит» в партнерстве с ПАО «КАМАЗ» заявили о запуске грузоперевозок беспилотным транспортом по трассе М-11 «Нева».

В октябре 2023 г. беспилотный тягач StarLine в штормовую погоду совершил перевозку груза массой более 10 тонн по этой трассе. Тогда же «Яндекс» начал тестировать беспилотный транспорт без водителей в Иннополисе (Татарстан).

Норма закона о допуске на дороги беспилотных авто без человека в салоне пока не принята. Не учитывает пока закон о ВАТС и работу беспилотного транспорта вне дорог общего пользования, например, в парках и на придворовых территориях.

«Мы разрабатываем и эксплуатируем специальную коммунальную технику, с каждым годом уровень ее автоматизации повышается. Важно ввести на стадии базового закона дополнения, которые заложили бы примеры использования высокоавтоматизированной специальной техники, — сказал «Коммерсанту» замдиректора по инновациям компании «Меркатор Холдинг» Александр Жмурко. — У нас уже есть малый коммунальный робот, которого мы сегодня осторожно тестируем в московских парках. Появление такой техники тоже надо предусмотреть в законе».