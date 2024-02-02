В Россию рекой польются китайские «убийцы» чипов Nvidia. Параллельный импорт уже не нужен - появился дистрибьютор

В России появился официальный дистрибьютор китайской компании Sophgo, которая выпускает аналоги чипов американской Nvidia. Ее продукция используется в ускорителях высокопроизводительных вычислений, а также в устройствах для слежки. Сделка была подписана в тайне от всех.

GeForce по-китайски

Российская компания Softlogic заключила партнерское соглашение с китайской Sophgo, став ее официальным дистрибьютором на территории России, пишут «Ведомости». Основное направление деятельности Sophgo – производство чипов с архитектурой RISC-V для использования в системах видеонаблюдения и в ускорителях вычислений для искусственного интеллекта.

По информации издания, стороны заключили уже как минимум второе соглашение – первое компании подписали в 2023 г. (точная дата не раскрывается) в режиме строжайшей секретности – как сообщил «Ведомостям» гендиректор Softlogic Денис Логинов, в числе пунктов первого договора было условие о неразглашении информации о сотрудничестве.

Издание называет продукцию Sophgo «аналогами чипов Nvidia».

По словам Логинова, в числе потенциальных покупателей решений на базе чипов Sophgo многие современные российские техно- и ИТ-гиганты, включая операторов связи и владельцев центров обработки данных. В качестве примера он привел компании «Билайн», МТС, «Ростелеком», Сбербанк, «Селектел» и «Яндекс».

Китайские чипы повсюду

Как сообщил изданию Денис Логинов, чипы китайской Sophgo могут использоваться, помимо прочего, в основе сервисов видеоаналитики. Также он предполагает, что одной из отраслей, где продукция этой компании будет востребована, станет логистика – по прогнозам гендиректора Softlogic, ей могут потребоваться «от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов серверов».

Серверы на базе чипов Sophgo, по словам Логинова, Softlogic планирует разрабатывать и собирать своими силами, то есть часть продукции компании она оставит себе. В то же время Softlogic будет выступать в качестве российского дистрибьютора чипов Sophgo – как минимум с двумя компаниями она в настоящее время ведет переговоры с целью заключения контракта на поставку им этих устройств.

Тайное стало явным

О том, что Sophgo активно интересуется российским рынком, стало известно до того, как Softlogic решила раскрыть карты. В конце января 2024 г. CNews писал, что Sophgo планирует наладить поставку своих решений для российских производителей вычислительной техники.

Более того, поиски партнера компания вела очень активно – в январе 2024 г. она устроила массовую рассылку предложения о сотрудничестве и создании совместного продукта на основе своих процессоров участникам российского рынка.

Дистрибуция китайских чипов – явно не базовое направление деятельности российской Softlogic. Основной упор она делает на разработку технологий умного города, а также на их внедрение. Один из примеров ее работы – это система городского видеонаблюдения в Санкт-Петербурге. Компания поставила для нее около 20 тыс. умных камер, которые сейчас используются, помимо прочего, для оценки качества уборки дорог и прилегающих территорий от снега и мусора.

Также Softlogic занимается производством серверных корпусов на территории России.

Что касается договора с Sophgo, то, по словам Логинова, Softlogic заключила с китайским партнером именно эксклюзивное соглашение. Оно предусматривает дистрибуцию ускорителей с разными вычислительными мощностями.

Логинов уточнил, что Sophgo поставляет только «железо» (тензорные и нейропроцессоры), а эксперты Softlogic устанавливают на него собственное программное обеспечение, входящее в реестр российского ПО.

Аналогов нет, а качество под вопросом

В России на момент выхода материала собственных нейро- и тензорных процессоров не существовало, а решения AMD и Nvidia, равно как и Intel, подпадали под действие западных антироссийских санкций. Разработки в этом направлении ведутся, но до производства, даже до штучного, еще очень далеко.

Например, российский вендор телеком-оборудования IVA Technologies еще в 2018 г. заявлял о разработке, по словам его представителей, первого полностью российского тензорного процессора. Компания намеревалась выпустить первые его образцы с новейшей процессорной архитектуре IVA TPU в I квартале 2021 г.

Опрошенные изданием эксперты пока не уверены, что продукция Sophgo окажется столь же качественной, сколь и чипы американских производителей. «Про качество процессоров Sophgo в сравнении с западными аналогами пока уверенно говорить рановато, нужно больше тестирований», – заявил эксперт по обработке и анализу данных Центра компетенций НТИ по большим данным на базе МГУ имени М. В. Ломоносова Максим Доронькин.

В качестве аргумент он привел тот факт, что компания «является достаточно молодой», и что их самый многообещающий чип RISC-V, который рассматривается как конкурент Nvidia и Google, увидел свет лишь в конце 2023 г.».