Госсектор стал на 20% меньше тратить на ИТ. Самое большое падение коснулось госкорпораций

Компании с госучастием в 50% (закупки по 223-ФЗ) сильно сократили свои расходы на закупки в ИТ сфере. Также госструктуры стали тратить меньше денег на ПО и «железо». Эксперты считают, что причина в том, что часть закупок скрыта.



Государство стало тратить меньше денег на ИТ

Как стало известно CNews, по итогам 2023 г. объем государственных закупок в сфере ИТ в рамках 223-ФЗ снизился на 19,3% по сравнению с 2022 г. и составил 152,6 млрд руб. А в рамках 44-ФЗ, аналогично, упал на 7,9% и составил 276,75 млрд руб. Об этом CNews сообщил аналитический центр Right line.

44-ФЗ регулирует государственные закупки компаний, которые полностью принадлежат государству, а 223-ФЗ – закупки организаций с госучастием, где доля государства равна минимум 50%.

В денежном выражении в закупках госсектора как ПО, так и компьютеров и периферийного оборудования произошло падение: в первом случае на 6,3%, а во втором – на 9,4%. Государство закупило ПО на 135,6 млрд руб., а компьютеров – на 144,1 млрд руб.

Фото: © valphoto / Фотобанк Фотодженика В 2023 г. Россия потратила на ИТ примерно на 22 млрд рублей меньше, чем в 2022 г.

Чаще всего госзакупки в сфере ИТ в рамках 44-ФЗ проводили в Москве и Московской области, Калужской области, Санкт-Петербурге, Новосибирской области, Краснодарском крае и Республике Татарстан. По 223-ФЗ список, во многом, аналогичный, но добавляются: Свердловская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нижегородская область и Чувашская республика.

Меньше денег, но больше закупок

Несмотря на падение объемов в денежном выражении, общее количество закупок в сфере ИТ выросло и составило 81,6 тыс. – на 10,5% выше, чем в 2022 г.

Количество госзакупок программного обеспечения (ПО) и лицензий по 44-ФЗ выросло на 6,2% и составило 20,1 тыс. Закупки компьютеров и периферийного оборудования также выросли на 11,9%, было проведено 61,7 тыс. тендеров.

Также необходимо отметить, что в отчете Right line учитывалась начальная максимальная цена контрактов, установленная в тендерах, опубликованных в открытом доступе на портале госзакупок. Следует понимать, что часть тендеров не состоялась, а в некоторых других могла снизиться цена.

Защита от санкций

Коммерческий директор Right line Иван Белорыбкин рассказал CNews, что снижение суммы открытых закупок госкорпораций, работающих по ФЗ-223, наблюдается уже несколько лет. «Одной из причин является постановление Правительства №301, принятое в марте 2022 г., которое позволяет госкорпорациям переводить свои тендеры из публичной плоскости в закрытые секции электронных площадок», - объяснил он.

В постановлении Правительства №301 сказано, что «основаниями неразмещения на официальном портале госзакупок являются введение политических или экономических санкций иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении России, ее граждан и российских юридических лиц и (или) мер ограничительного характера в отношении заказчика, осуществляющего закупку».

В октябре 2023 г. CNews рассказывал о статистике госзакупок за девять месяцев прошедшего года. Тогда эксперты рассказали, что причины падения объема закупок вообще не связаны с уменьшением их количества либо бюджетов, выделенных на это.

Операционный директор «ТЭК-Торг» Евгений Карасев сообщил CNews, что многие крупные компании России перевели свои закупки в «закрытый» режим. По его мнению, это касается крупнейших банков, телекоммуникационных и транспортных компаний.



Руководитель группы по работе с государственным сектором Innostage Динар Мулюков считает, что проведение закрытых закупок защищает поставщика от «вторичных санкций». Он пояснил CNews, что информация о победителях закрытых тендеров не афишируется и поставщик, выигравший тендер, не рискует попасть под санкции.

