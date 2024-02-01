Выходцы из SAP за год построят полноценную российскую замену ее продуктам. Импортозамещение, как оно должно быть

Выходцы из российского представительства SAP намерены разработать полноценные аналоги CRM- и ERP-системам этой компании. Проекты планируется довести до состояния минимально жизнеспособного продукта приблизительно за год, но это потребует крупных финансовых вливаний – по предварительным подсчетам, несколько сотен миллионов рублей.

SAP по-русски

В России в очень скором будущем могут появиться полностью отечественные аналоги программного обеспечения немецкой компании SAP. Как пишет «Коммерсант», в этом направлении работают выходцы из российского офиса SAP.

SAP – это один из крупнейших разработчиков CRM-систем (customer relationship management, система управления взаимоотношениями с клиентом) и ERP-систем (enterprise resource planning, система управления и планирования ресурсов) на мировом рынке. В Россию она пришла почти сразу после распада СССР и сразу начала завоевывать рынок, что спустя 30 лет сделало ее одним из лидеров в своем сегменте. Российский офис SAP был открыт в 1992 г. спустя еще 10 лет была зарегистрирована компания ООО «САП СНГ» с уставным капиталом 2,13 млн руб., на 100% принадлежащая немецкой SAP (данные ЕГРЮЛ).

Но в начале 2022 г. из-за всем известных событий SAP приняла решение покинуть Россию. Этот процесс в итоге затянулся почти на два года – лишь в конце 2023 г. SAP окончательно прекратила поддержку российских клиентов.

Фото: SAP Уйдя из России, SAP потеряла не только клиентов, но и весь рынок. Ее конкуренты, в том числе и будущие, быстро поделят ее нишу

За это время российский офис SAP покинули несколько сотрудников, которые позже стали частью команды компании «Лаб СП», занимающейся техподдержкой решений SAP. По информации «Коммерсанта», именно «Лаб СП» намерена создать полноценную замену продуктам немецкого вендора и выпустить свои CRM- и ERP-систему.

Подозрительно быстро для России

Как пишет издание, разработчики не хотят тратить годы на создание своего продукта. В отличие от многих российских компаний – разработчиков ПО, «Лаб СП» планирует завершить первый и самый важный этап создания утилит менее чем за год. К концу 2024 г. компания рассчитывает иметь на руках обе системы в состоянии минимально жизнеспособного продукта (MVP, minimum viable product).

Под этим термином подразумевают продукт, в данном случае софт, в котором уже есть базовый набор функций. С большой натяжкой это можно сравнить с бета-версией программного обеспечения.

Столь амбициозные планы требуют не менее амбициозного финансирования, и потому вложения здесь измеряются далеко не миллионами и даже не десятками миллионов рублей. В «Лаб СП» сообщили изданию, что на создание одной только ERP-системы потребуется приблизительно 250 млн руб., а размер затрат на разработку CRM они не раскрывают.

Срок разработки менее чем в один год многим может показаться нереалистичным, но есть и те, кто считает, что это вполне достижимо, хотя и с оговорками. Например, руководитель проектов «Ауриги» Олег Дырдин сообщил изданию, что и сроки, и заявленный бюджет разработки «выглядят реальными при условии жесткого управления проектом». «При тщательном планировании и водопадной модели разработки за один год и 250 млн руб. можно создать ядро платформы и пару модулей, реализующих стандартные бизнес-процессы», – добавил он.

Другими словами, Дырдин считает, что создать MVP за год и 250 млн руб. вполне реально, но этих вводных не хватит для получения полноформатного продукта. По его словам, стоимость и сроки разработки полнофункционального решения, «сравнимого с SAP образца 2024 года», будут «кратно больше».

Цель ясна и понятна

Несмотря на то, что SAP объявила о своем уходе из России еще в марте 2022 г., ее софт по-прежнему используется многими компаниями по всей России. Кто-то не хочет переходить на другие решения по причине того, что все процессы давно налажены, и столь глобальные изменения могут в моменте навредить бизнесу, у кого-то нет денег на закупку нового ПО, его интеграцию и переобучение персонала. На фоне этой ситуации и создаются сторонние компании, занимающиеся техподдержкой иностранного ПО – не только SAP, но также Oracle, которая тоже ушла из России в марте 2023 г., а летом 2023 г. и вовсе обанкротилась, и пр.

Как сообщил «Коммерсанту» приближенный к «Лаб СП» собеседник, компания рассчитывает «постепенно перевести на будущую ERP российские компании, пользующиеся SAP».

«ERP будет разрабатываться с учетом требований по производительности и функциональности крупных корпораций, у которых остро стоит вопрос импортозамещения», – сказал изданию гендиректор «Лаб СП» Павел Деверилин.

Что известно о разработчиках

Компания «Лаб СП» (ООО «Лаборатория систем автоматизации процессов»), согласно «Контур.Фокусу», была основана в декабре 2022 г. в Санкт-Петербурге с уставным капиталом 10 тыс. руб. На момент выхода материала ее единственным учредителем был Владимир Кошелев.

Как сообщал CNews, в марте 2023 г. к команде «Лаб СП» присоединился экс-гендиректор российского подразделения SAP Андрей Филатов. Он возглавлял российский офис SAP с 2019 г. и планировал войти в капитал «Лаб СП» и стать ее управляющим партнером.

Финансовое состояние компании на момент выхода материала известно не было – она еще не публиковала отчет за 2023 г. «Коммерсант» со ссылкой на представителя компании пишет, что ее оборот в 2023 г. «приблизился к 500 млн руб.».