Российский Hewlett-Packard Enterprise банкротят за 300 тыс. рублей

Компания «Про фактор», занимающаяся предоставлением финансовых услуг, пытается через суд признать банкротом российское юрлицо Hewlett-Packard Enterprise из-за непогашенной задолженности в 300 тыс. руб. Это уже вторая попытка этого кредитора с 2022 г., когда ИТ-интегратор «Смарт текнолоджис» уступил ему свое право требовать с HPE долги на сумму около 35 млн руб.



Намерен признать банкротом

Компания «Про фактор», занимающаяся предоставлением финансовых услуг, пытается через суд признать банкротом российское юрлицо компании Hewlett-Packard Enterprise (HPE), пишет ТАСС.

«ООО "Про фактор" как кредитор должника сообщает о намерении обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании ООО "Хьюлетт паккард энтерпрайз" банкротом в связи с наличием непогашенной задолженности в размере более 300 тыс. руб.», — говорится в сообщении, которое кредитор опубликовал на «Федресурсе».

Международная компания Hewlett-Packard Enterprise — результат разделения Hewlett-Packard на два предприятия в 2015 г.

Коллекторам переуступили права

Этот кредитор уже предупреждал о намерении обанкротить HPE в 2022 г.

Фото: HPE-Russia Hewlett-Packard Enterprise задолжала сотни млн руб. российским компаниям после своего ухода из страны

Как писал CNews в октябре 2022 г., ИТ-интегратор «Смарт текнолоджис», выступающий главным совладельцем группы «Аквариус», уступил свое право требовать долги с Hewlett-Packard Enterprise коллекторской компании. «Хьюлетт паккард энтерпрайз» задолжало «Смарт текнолоджис» 34,8 млн руб.

Протокольным определением суда от 7 сентября 2022 г. была произведена процессуальная замена истца с ООО «Смарт текнолоджис» на ООО «Про фактор».

CNews занимается подробным мониторингом крупных арбитражных судебных разбирательств с участием ИТ-компаний на протяжении последних семи лет. С примером переуступки права требовать долг коллекторам редакция столкнулась тогда впервые.

Правопреемник истца — это одно из юрлиц компании «Содружество», предоставляющей заказчикам услуги по взысканию долгов, которые в России принято именовать коллекторскими. Таким образом, преемник «Смарт текнолоджис» изначально собственных претензий к ответчику не имел и вообще никак не был связан с проблемными отношениями HPE и российской компании.

Долги HPE

HPE приостановила все поставки в Россию в марте 2022 г., а в в начале июня 2022 г. объявила о полном прекращении своей деятельности в нашей стране.

Уходя из России из-за геополитической ситуации западные вендоры прекращали исполнять обязательства по лицензионным договорам на ПО и техническую поддержку.

За 11 месяцев 2023 г. по делам, связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по таким договорам в России было вынесено 1,162 тыс. судебных актов, как писал CNews.

Претензия к HPE на 1,44 млрд руб. от дистрибутора компьютерной техники, телеком-оборудования, бытовой техники и электроники OCS Distribution стала самой крупной из удовлетворенных исков.

На декабрь 2023 г. К российской структуре Hewlett Packard Enterprise (ООО «Хьюлетт Паккард Энтерпрайз») предъявлено восемь судебных претензий на 255,7 млн руб. Средний иск к ней составляет 31,9 млн руб.