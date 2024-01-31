Сбербанк выпустил новое приложение для iPhone вопреки санкциям

Сбербанк запустил приложение «Учет Онлайн» для iOS. Это официальная замена утилиты «Сбербанк Онлайн», которую Apple удалила из App Store на фоне антироссийских санкций. Для Сбербанка это не первая подобная инициатива – ранее он уже выпускал клоны «Сбербанка онлайн» для iOS, но Apple весьма оперативно убирала их из своего магазина.

Возвращение Сбербанка

Сбербанк сообщил CNews о создании нового фирменного приложения для владельцев мобильных устройств Apple. Утилита получила название «Учет Онлайн», и скачать ее можно напрямую из магазина приложений Apple App Store.

На момент выхода материала приложение действительно было доступно в официальном каталоге Apple, в том числе и с мобильных устройств, в настройках которых Россия была выбрана в качестве основного региона. В качестве разработчика «Учета Онлайн» указан Prabhleen Hora, и, судя по данным App Store, это его единственное приложение.

Сбербанк позиционирует «Учет онлайн» как полностью новое приложение, однако это, похоже, не совсем так. История изменений, фиксирующаяся в магазине Apple, указывает на то, что приложение было выгружено в каталог 5 декабря 2023 г. сразу под версией 10.

Новая попытка сбербанка пробиться в App Store

За неполные два месяца приложение получило два апдейта – 13 декабря 2023 г. и 31 января 2024 г., сменив номер версии сначала на 15.0, а затем на 15.3.

Утилита, которая нужна всем

Оригинальное приложение «Сбербанк Онлайн» недоступно в App Store из-за антироссийских санкций – «Учет Онлайн» является его заменителем. Редакция CNews обратилась в Сбербанк с вопросом, насколько точно новое ПО копирует возможности оригинального приложения, и ожидает ответа.

Новому приложению - новый разработчик

В банке подчеркнули, что установить «Учет Онлайн» нужно всем клиентам Сбербанка, пользующимся смартфонами Apple iPhone. В первую очередь это касается тех, на чьих мобильных устройствах до сих пор установлено приложение «Сбербанк Онлайн» версии 12.14.1, 12.15 или 13.02.

Это морально устаревшие версии программного обеспечения Сбербанка. Они уходят в прошлое – до конца 2024 г. каждая из них перестанет работать, банк прекратит их поддержку. Узнать, какая версия банковского приложения установлена на устройстве, можно в настройках профиля или непосредственно на экране ввода пароля для доступа в приложение.

Android в стороне

Утилита «Учет Онлайн» существует исключительно под iOS – Сбербанк не стал выпускать отдельную ее модификацию под Android, несмотря на то, что в магазине Google Play приложения «Сбербанк Онлайн» тоже нет. Как и Apple, Google удалила его из-за санкций, но отличие экосистемы Android от iOS в том, что в ней нет привязки к конкретному каталогу утилит.

Приложение развивается стремительно

Приложение «Сбербанк Онлайн» можно скачать из отечественного магазина RuStore, заработавшего в мае 2022 г. и развиваемого холдингом VK при поддержке Минцифры, а также в официальных каталогах вендоров смартфонов, например, в Xiaomi GetApps. Также дистрибутив программы доступен для скачивания и самостоятельной установки на сайте Сбербанка.

Чем Сбербанк не угодил Западу

Apple и Google – американские компании, монополисты на рынке мобильных операционных систем. Достойных и полноценных аналогов у Android и iOS на 31 января 2024 г. в мире не существовало.

Обе компании поддерживают санкции, лавиной которых Россию и россиян накрыло после 24 февраля 2022 г. Не обошли они и Сбербанк – он оказался в санкционном списке США 6 апреля 2022 г.

Одна из мер давления на банк – удаление всех его фирменных приложений из каталогов Google Play и Apple App Store. Владельцы Android-смартфонов никак от этого не пострадали, в отличие от тех, кто пользуется iPhone – неудобств у них значительно прибавилось. Самостоятельная установка приложения на iPhone в обход App Store хоть и возможна, но процесс этот весьма нетривиальный, и не каждый справится с ним. Покупка нового iPhone означает невозможность переноса удаленных из App Store приложений со старого устройства на новое без использования стороннего ПО для настольных компьютеров.

Фото: Сбербанк Сбербанк активно сопротивляется санкциям Apple

В течение длительного времени единственной альтернативой «Сбербанку Онлайн» на iPhone был фирменный интернет-банк Сбербанка, работающий непосредственно в браузере. Позже Сбербанк начал предпринимать попытки возвращения в App Store, которые Apple раз за разом пресекала.

Началось это летом 2022 г. – тогда в App Store появилось приложение СБОЛ, продержавшееся в каталоге всего несколько дней. Apple удалила его, но Сбербанк не прекратил выгружать в магазин новые его версии – это продолжалось на протяжении 2022 и 2023 гг.

В конце 2022 г. Сбербанк придумал, как вообще не зависеть от Apple в вопросе распространения своего приложения – он создал специальную утилиту, которая позволяет загружать нужный банковский софт на iPhone клиентов непосредственно в отделении банка. Единственная сложность – клиенту нужно предоставить работнику Сбербанка свой iPhone в разблокированном виде, а на это решится далеко не каждый, да в целом и не всем понравилось, как работает эта услуга.