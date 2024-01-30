«РЕД Софт» создала аналог Active Directory на замену софту Microsoft

Уход Microsoft из России в феврале 2022 г. помешал штатной работе российских компаний, а их ИТ-инфраструктура осталась без технической поддержки и обновлений. Однако, отечественные вендоры предлагают рынку решение, чтобы не зависеть от американского гиганта.

Российская замена Microsoft AD

«РЕД Софт» объявил о релизе отечественного аналога Microsoft Active Directory – «РЕД АДМ: Промышленная редакция 1.1».

Microsoft Active Directory – это служба каталогов, которая помогает системному администратору управлять устройствами (например, принтерами), службами (электронная почта) и учетными записями пользователей и компьютеров.

Данное решение имеет две редакции: стандартную и промышленную. Система включает в себя контроллер домена, файловое хранилище, а также позволяет устанавливать операционную систему (ОС) по сети.

Промышленная редакция имеет широкую дополнительную функциональность: отказоустойчивая конфигурация подсистемы «Управление», подсистема «Служба каталогов» (собственно, замену Microsoft AD), ускорение механизма репликации (копирование всех данных) в пять раз, механизм журналирования с отслеживанием других компонентов системы для реагирования на события безопасности, механизм «Корзины» (возможность восстановить удаленных пользователей, не создавая их снова).

Фото: «РЕД Софт» «РЕД Софт» объявил о релизе расширенного аналога Microsoft AD

Основная разница между ними в том, что стандартная редакция предназначена для управления рабочими станциями и объектами домена из единой точки, а промышленная подходит для управления ИТ-инфраструктурами любой сложности.

Уход Microsoft и новая возможность на рынке

CNews рассказывал о том, что американский вендор ушел из России после 24 февраля 2022 г. Бизнес остался без продуктов Microsoft и это создало естественный спрос на рынке.

Несмотря на то, что окольными путями можно купить продукты Microsoft и даже получить поддержку и обновления к ним – это интересует не всех участников рынка. ИТ-гигант нарушил свои обязательства перед российскими физическими и юридическими лицами и отечественные ИТ-компании не теряли времени зря.

24 января 2024 г. ИБ-компания «Аладдин» представила свою замену для Microsoft Certificate Authority. Вместе с «РЕД Софтом» российские вендоры предлагают бесшовную интеграцию и миграцию с Windows. Он обеспечивается с помощью механизма репликации, который переносит все данные из Microsoft AD в «РЕД АДМ», а затем уже происходит переход на «РЕД ОС» на базе Linux. По словам представителя «Аладдина», это совместное решение подойдет большинству участников рынка, т.к полигоном для тестирования стала инфраструктура «Газпрома» с сотнями тысяч рабочих станций.

Представитель компании уточнил, что «РЕД АДМ Пром» может работать совместно с Windows в гетерогенной инфраструктуре.

Интеграция с другим российским софтом

Промышленная редакция включает в себя более 300 готовых сценариев для управления ПО от других компаний из России: браузеры «Атом» и «Яндекс», корпоративный центр выпуска и обслуживания сертификатов от вышеупомянутого «Аладдина», офисные приложения от компании «МойОфис» и другие.

Заместитель генерального директора «РЕД Софт» Рустам Рустамов рассказал, что основной задачей было учесть все потребности заказчиков (ключевым из них является «Газпром Информ»). «Перед нами стояла задача по обеспечению "мягкой" миграции ИТ-инфраструктуры с западных решений на российский программный комплекс для крупных промышленных предприятий с разветвленной системой филиалов в России и за рубежом», - сказал он.

В июне 2023 г. CNews сообщал о том, что разработан российский аналог Microsoft AD от «Астры», который на момент лета 2023 г. собрал заказов на сумму свыше 1 млрд руб. Вендор заверяет, что обновления продукт крайне прост в использовании и все действия можно делать в один клик, так же как и в Windows. При этом, у аналога от «Астры» есть возможность удаленно подключаться к рабочим станциям после аутентификации и делегировать права на федеральном и региональном уровнях администрирования.

