CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация ИТ в госсекторе Электроника
|

В NtechLab назначен новый генеральный директор, выходец из «Ростелекома» и «Эр-Телекома»

Для реализации новой стратегии генеральным директором NtechLab назначен Алексей Паламарчук. Компания планирует стать российским лидером по разработке цифровых решений на основе ИИ.

Новый генеральный директор

Новым генеральным директором компании NtechLab стал Алексей Паламарчук, сообщили CNews представители компании.

Паламарчук ранее занимал руководящие должности в органах государственной власти, компаниях «Ростелеком» и «Эр-Телеком Холдинг» и обладает большим опытом развития технологических продуктов, говорится в сообщении. Он займется реализацией новой стратегии.

Паламарчук сменил на посту генерального директора NtechLab Сергея Сучкова, который был назначен полгода назад — в июле 2023 г. Как сообщили в компании, теперь он сфокусируется на стратегическом развитии и останется в составе управляющих и наблюдательных органов компании.

palamar_1645426076_700.jpg
Алексей Паламарчук займется реализацией новой стратегии развития NtechLab

NtechLab с 2015 г. разрабатывает ПО для видеоаналитики на основе технологий искусственного интеллекта. Продукты и алгоритмы компании используются для реализации широкого набора сценариев в корпоративном и государственном секторе.

Стратегия NtechLab

NtechLab разработала в 2023 г. новую стратегию развития. Планируется запуск новых продуктов, расширение сети продаж в регионах России и выход на новые международные рынки.

В настоящий момент компания расширяет состав ИТ-направлений, в частности открыты конкурсы на специалистов по искусственному интеллекту и машинному обучению.

«Мы ставим перед собой амбициозную задачу — стать российским лидером по разработке цифровых решений на основе искусственного интеллекта. NtechLab уже является признанным экспертом в сфере видеоаналитики, что подтверждено многочисленными победами в самых престижных российских и международных конкурсах. В соответствии с новой стратегией развития, компания расширит линейку продуктов, создавая решения на основе ИИ как для общественной безопасности, так и для здравоохранения, образования и других отраслей», — сказал Алексей Паламарчук.

Одной из его ключевых задач в должности генерального директора NtechLab станет вывод на рынок новых продуктов на основе искусственного интеллекта, в частности в сегменте медицинских технологий.

«В 2023 г. наша команда успешно реализовала ряд антикризисных мер, отвечающих новым вызовам и обновлению бизнес-ландшафта. Компания сохранила всех ключевых сотрудников, сфокусировалась на развитии новых направлений и сократила цикл разработки продуктов. Для реализации новой стратегии развития было принято решение о необходимости ротации внутри компании и пополнении команды. Операционное управление возьмет на себя Алексей Паламарчук, обладающий большим опытом развития технологических продуктов», — отметил Сергей Сучков.

Карьера Алексея Паламарчука

Алексей Паламарчук с 2002 по 2011 гг. работал в администрации Мурманской области, в частности, занимал пост и.о. главы администрации города Мурманска, первого заместителя руководителя Аппарата Правительства Мурманской области, председателя Комитета по информатизации и связи Мурманской области.

В 2011 – 2016 гг. он был начальником департамента прикладных проектов в «Ростелекоме».

С 2016 по 2023 гг. Паламарчук руководил службой развития b2g в «Эр-Телеком Холдинг». На этой должности он отвечал за работу с государственными органами, реализацию информационно-коммуникационных проектов в интересах государственных заказчиков и крупного бизнеса, проектов в направлении «Умный и Безопасный город».

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Станислав Логинов, Тюменская область: Мы ждем от отечественных ИБ-решений продвинутых технологий, в том числе с применением ИИ, которые компенсируют нехватку ИБ-специалистов

В России закупаются сотни необычайно мощных ноутбуков для средних школ

Как подготовиться к сложному интеграционному проекту в субъекте КИИ

ИТ-отрасль тупеет, а клиенты беднеют из-за новых манер ИТ-гигантов

Сергей Голицын, ВТБ: В ближайшем будущем персональные советники станут трендом в развитии ИИ

Налоговая банкротит военную ИT–компанию, хотя она безуспешно пытается заплатить налоги в третий раз

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса Dreame DreameBot L20 Ultra: универсальная станция космической чистоты

Лучшие умные часы начала 2024 года: выбор ZOOM

Лучшие электронные конструкторы для детей всех возрастов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Неожиданно сложная история развития крокодилов: ученые выяснили, как появились выжившие виды

Действительно ли арктическое древнее кладбище — самое северное захоронение каменного века?

Ликбез RnD.CNews: действительно ли черные дыры засасывают материю?
Показать еще