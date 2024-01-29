Налоговая банкротит военную ИT–компанию, хотя она безуспешно пытается заплатить налоги в третий раз

Петербургский арбитраж зарегистрировал иск ФНС о признании банкротом ИT–компании, входящей в военно–промышленный холдинг «Кингисеппский машиностроительный завод» за неуплату налогов. Владелец компании утверждает, что три раза пытался заплатить, но платеж не прошел из-за технических ошибок.



Иск о банкротстве

Петербургский арбитраж 25 января 2024 г. зарегистрировал иск Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 24 25 о признании банкротстом ООО «КМЗ–Инжиниринг», ИT–компании, входящей в военно–промышленный холдинг« Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ). Это выяснила газета «Деловой Петербург».

Налоги за II и III кварталы 2023 г., из–за просрочки уплаты которых ФНС пытается признать «КМЗ–Инжиниринг» банкротом, составляют примерно 14 млн руб.

«На этом примере хочу обратить внимание: ИT–компания, имеющая аккредитацию в Минцифры и штат высококвалифицированных специалистов, выполняющих целый пул заказов по реинжинирингу и разработке новых проектов, вместо обещанной поддержки получила от государства иск о банкротстве из–за незначительной налоговой задолженности», — сказал владелец КМЗ Михаил Даниленко.

ООО «КМЗ–Инжиниринг» зарегистрировано в Петербурге в марте 2016 г. Компания называлась тогда ООО «Тайфун». В 2022 г. она вошла в холдинг КМЗ и была переименована. 93% принадлежат Михаилу Даниленко, 7% у Валерия Соколова. По данным СПАРК, выручка «КМЗ–Инжиниринг» за 2022 г. составила 15,9 млн руб., налоговые платежи — 1,7 млн. руб.

При приобретении компании представитель холдинга заявил, что она займется производством ПО для машиностроительного оборудования и 3D–принтеров. К тому моменту завод в рамках импортозамещения создал работающий прототип 3D–принтера для прямого цифрового изготовления литейных песчаных форм, который в КМЗ называют, как пишет издание, первым и единственным в России.

Технические ошибки

Даниленко утверждает, что платеж не зачисляется из–за технических ошибок налогового органа. По его словам, в первый раз деньги были переведены в бюджет в декабре 2023 г., но плательщиком выступило ООО «КМЗ», головная компания холдинга. Видимо, из–за этого платеж ошибочно зачислился в счет налогов КМЗ, а не «КМЗ–Инжиринг».

Несколько дней спустя головной холдинг отправил деньги уже на расчетный счет «КМЗ–Инжиниринг», чтобы тот рассчитался с бюджетом напрямую. Но к этому моменту налоговый орган отправил в банк решение о взыскании с ИТ-компании задолженности, по которому банк списал только 2 млн руб., а остальную сумму списать не смог — по запросу налоговой приставы арестовали счет.

В результате банк не может списать в пользу ФНС остаток долга, а ФНС не может выставить решение о новом взыскании за IV квартал 2023 г., срок уплаты налогов за который истекает 29 января 2024 г.

Даниленко сказал, что безуспешно пытается оплатить налоги «КМЗ–Инжиниринг» уже третий раз подряд.

Обратная сторона глобальной цифровизации

Специализирующаяся на налоговом праве адвокат Елена Софинская предполагает, что, бухгалтерия завода ошиблась при оформлении платежных документов: «На моей практике не было ни одного случая, чтобы при правильном оформлении платежных документов об оплате налога третьим лицом этот налог не зачислялся плательщику».

«Но нельзя не отметить, что есть объективные проблемы коммуникации между инспекциями и налогоплательщиками. Это, так сказать, обратная сторона глобальной цифровизации. Что касается блокировки счёта и иска о банкротстве — все процедуры, которые проводит налоговый орган, строго регламентированы. Блокировка счетов происходит в автоматическом режиме при наличии недоимки и истечения сроков на добровольное исполнение требований об уплате. А в случае, если в течение определенного времени у плательщика есть недоимка по налогам, инспекция в силу своих полномочий обязана подать иск о банкротстве», — сказала эксперт.

Партнер юридической практики консалтинговой компании «Альтхаус» Александр Арбузов считает, что подобная ситуация могла возникнуть и без бухгалтерской оплошности: «К сожалению, такое время от времени происходит. Сказывается несовершенство работы налоговой системы. В силу статьи 45 Налогового кодекса оплата налога может быть осуществлена третьим лицом, однако на практике (особенно при совпадении наименований) в силу автоматизации процессов происходят сбои. Устранение ошибок занимает время, что не отменяет необходимости своевременной уплаты налогов. В результате все, что остается делать налогоплательщику в таком случае, чтобы не попасть в пучину бюрократии, это заплатить еще раз, а уже после решать вопросы с ранее произведенными платежами».