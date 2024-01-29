Биткоину обещан крах и исчезновение

По мнению опрошенных Deutsche Bank потребителей в США и Европе, к концу года Bitcoin может подешеветь до $20 тыс. за единицу и исчезнуть в дальнейшем насовсем. Впрочем, треть признались, что мало чего понимают в криптовалютах.

Ниже 20 тысяч

Опрошенные Deutsche Bank потребители прочат Биткоину крах. Самая известная и дорогостоящая криптовалюта в мире теряет в цене после запуска cпотовых биткоин-ETF (биржевых фондов) в США в начале января 2024 г.

В исследовании Deutsche Bank опрошенные названы «розничными инвесторами». Примерно треть из двух тысяч респондентов из США, Великобритании и Евросоюза, считают, что к концу года стоимость Bitcoin упадет ниже $20 тыс. за единицу.

42% опрошенных заявили, что в дальнейшем биткоин исчезнет совсем. 39% считают это маловероятным.

Власти США в течение десяти лет противились запуску биткоин-ETF, но в конце концов одобрили его 10 января.

Многие в отрасли считают, что это изменит правила игры полностью: инвесторы, которые не имели возможности осуществлять трейдинг с помощью цифровых активов, теперь могут пользоваться дешёвыми и ликвидными фондами, напрямую инвестирующими в биткоин без приобретения самой криптовалюты.

Однако пока это приводит лишь к усилению пессимистических ожиданий.

В отчёте Deutsche Bank указывается, что это связано, скорее всего, со сравнительно недавними событиями, такими как крах криптобиржи FTX, коллапсом TerraUSD (UST), а также текущими действиями регуляторов в отношении криптовалютного рынка в США.

Недостаток понимания

Существенной деталью в отчёте Deutsche Bank является то обстоятельство, что более двух третей опрошенных потребителей обладают в лучшем случае смутным пониманием, что такое цифровые активы.

«Запуск ETF как раз-таки может сыграть на улучшение этого понимания среди тех, кто не интересовался криптовалютами до сих пор вовсе», - предполагает Алексей Водясов, технический директор компании SEQ. Он считает, что пессимизм, конечно, может сказаться на стоимости биткоина, но вряд ли действительно приведёт к его закату. «Потенциальная серия новых криптобиржевых крахов масштабов FTX - более вероятная причина для дальнейшего падения Bitcoin в цене», - подытожил Алексей Водясов.

Что касается самого биткоина, то его стоимость действительно заметно снизилась в последнее время: на минимуме его курс упал ниже отметки $40 тыс. за единицу, однако на момент написания этого материала цена превысила $41 тыс.

Но это все равно почти вдвое меньше пиковой стоимости Bitcoin, пришедшейся на конец 2021 г.: тогда этот показатель превышал $68 тыс. К концу 2022 г. стоимость Bitcoin упала заметно ниже 20 тысяч долларов, но на протяжении 2023-го наблюдался рост, хотя и довольно неравномерный.