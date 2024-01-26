Россия наращивает производство плат на процессорах прошлых поколений

Российские производители электроники расширят в 2024 г. производство материнских плат. GS Group увеличивает мощности до 1 млн штук в год, Fplus — до нескольких сотен тысяч. При этом приходится использовать процессоры прошлых поколений — с закупкой современных есть большие сложности.



Расширение производства плат

Российские производители электроники GS Group и Fplus расширяют мощности по выпуску материнских плат. Об этом их представители рассказали «Коммерсанту».

GS Group в феврале 2024 г. запустит дополнительную линию. В закупку дополнительного оборудования, зоны тестирования и складов компания вложит 200 млн руб., что позволит удвоить мощности до 1 млн плат в год. Решение принято в связи с увеличением количества заказов, уточнили в компании.

Fplus в 2024 г. планирует увеличение производства «с нескольких десятков тысяч до нескольких сотен тысяч», как сказал изданию исполнительный директор компании Михаил Волков.

Исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский подтвердил общий рост производства материнских плат в России, но затруднился оценить абсолютные показатели.

Всплеск спроса

Всплеск спроса связан «с государственным регулированием и планами заказчиков по импортозамещению», объяснил Покровский. В 2023 г. из-за импортозамещения во всех сегментах электроники очередь на контрактное производство в России растянулась на несколько месяцев, а цены выросли на 20%, добавил он.

В GS Group в 2023 г., например, число заказов выросло на 28%, до 500 тыс. плат. Контракты на выпуск вдвое большего объема в 2024 г. уже заключены, утверждают в компании.

«Если в 2022 г. это были в основном платы для ноутбуков, то в 2023 г. выпускали также сложные серверные платы и устройства для телекоммуникационного оборудования», — сказал вице-президент по развитию производства GS Group Федор Боярков.

Трудности импортозамещения

Собеседник газеты на рынке электроники уточнил, что отечественные компании разрабатывают продукцию в основном на решениях Intel и AMD, чьи процессоры предыдущих поколений поставляются в Россию с помощью параллельного импорта.

Директор компании «Промобит» (производитель серверов и СХД Bitblaze) Максим Копосов подчеркнул, что в стране сохраняются сложности с производством и проектировкой электроники на современных процессорах, «выпущенных с начала санкционного давления», так как на них нет официальной документации, которая позволяет интегрировать чип на плату.

Intel и AMD после ухода из России представили несколько процессоров нового поколения. Так, Intel презентовала процессор Intel Core i9-13900KS. В январе 2023 г. CNews писал, что он способен работать на частоте 6 ГГц без дополнительного разгона. Это новый мировой рекорд — предыдущий принадлежал базовому Core i9-13900K, который выдавал 5,8 ГГц. В феврале 2023 г. AMD выпустила Ryzen 9 7950X3D, самый производительный х86-процессор в мире, если учитывать его возможности в видеоиграх. Правда первые пользователи жаловались, что их процессоры живут от нескольких дней до пары недель, после чего выходят из строя без возможности восстановления.

AMD и Intel одновременно объявили о полном прекращении поставок своей продукции в Россию четвертого марта 2022 г., а уже седьмого марта стало известно, что к ним присоединилась Nvidia.

Некоторые российские компании вынуждены заключать партнерства с китайскими разработчиками электроники, чтобы получить доступ к современному дизайну платы, разработанному при поддержке производителей чипов, сказал «Коммерсанту» Копосов.

Но и китайцы не спешат делиться самыми передовыми разработками. Осенью 2023 г. «Норси-транс» начал закупку процессоров у китайского Loongson. Китайские власти не дали России доступ к самым передовым процессорам компании, в частности, к новейшему 3A6000, о существовании которого впервые стало известно весной 2023 г.