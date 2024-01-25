Китайцы предлагают россиянам свои нейропроцессоры для создания совместной техники

Китайская Sophgo предлагает наладить поставку своих тензорных процессоров для использования в российской электронике. Такие чипы есть еще только у западных производителей, ушедших из России. Отечественные разработки пока недоступны, хотя работа над ними ведется.



Предложение сотрудничества

Компания Sophgo, китайский разработчик тензорных процессоров, относящихся к классу нейронных, планирует наладить поставку своих решений для российских производителей вычислительной техники. В январе 2024 г. вендор начал отправлять участникам рынка предложения о сотрудничестве и создании совместного продукта на основе процессора, как рассказал «Коммерсанту» собеседник на рынке электроники.

«Компания предлагает официально поставлять тензорные процессоры для нейронных сетей, а также центральные процессоры собственной разработки на открытой архитектуре RISC-V», — сказал собеседник издания.

В основном Sophgo занимается процессорами для ускорения искусственного интеллекта, у компании есть собственный алгоритм его работы, объяснил директор консорциума российских разработчиков систем хранения данных «РосСХД» Олег Изумрудов.

Тензорные процессоры — один из подвидов нейронных микросхем, оперирующих особыми объектами, так называемыми тензорами, и предназначенных для выполнения узкого круга математических операций.

Своих разработок пока нет

Собственных разработок в России в этом направлении пока нет. Хотя IVA Technologies, российский производитель телекоммуникационного оборудования и ПО, входящий в группу «Хэйтэк», сообщил о создании первого полностью российского тензорного процессора еще осенью 2018 г. Выпустить первые образцы отечественных чипов, реализованных на новейшей процессорной архитектуре IVA TPU планировалось в I квартале 2021 г.

Гендиректор VisionLabs Дмитрий Марков назвал «Коммерсанту» среди тех, кто может быть заинтересован в использовании решений Sophgo в России, «Яндекс» и Сбербанк.

«Сейчас рынок искусственного интеллекта находится в начальной стадии развития, как и разработка тензорных процессоров для этой технологии», — сказал Изумрудов. По его словам, аналогичные решения выпускают также Nvidia, Intel и AMD.

Но все эти компании в числе первых развернули санкции против России. CNews сообщил о том, что AMD и Intel одновременно объявили о полном прекращении поставок своей продукции в Россию четвертого марта 2022 г., а уже седьмого марта стало известно, что к ним присоединилась Nvidia.

Минусы китайских поставок

Директор «Норси-Транс» (производит серверы, СХД) Сергей Овчинников рассказал изданию, что знает о попытках Sophgo заключить партнерство с российскими разработчиками оборудования. В то же время, по его словам, у китайского поставщика нет разработанных под российские решения материнских плат: «Отечественным вендорам в таком случае придется разрабатывать компоненты с нуля, что займет минимум два года и несколько млрд рублей».

Источник газеты среди производителей электроники скептически смотрит на предложение Sophgo, так как, по его словам, такие типы процессоров в первую очередь подходят для микросерверов и сетевого оборудования: «Сейчас в России в этой электронике используют решения на базе x86 и ARM, у которых более развита экосистема готовых решений».

Существует также угроза возникновения зависимости отечественной электроники от китайских процессоров, считают собеседники издания.

Осенью 2023 г. «Норси-транс» начал закупку процессоров у другого китайского разработчика — Loongson, чтобы наладить выпуск СХД, серверов и компьютеров. Но китайские власти не дали тогда России доступ к самым передовым разработкам — ей достались чипы линейки 5000, тогда как в самом Китае уже начались продажи компьютеров на базе новейшего 3А6000.