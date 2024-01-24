SAP начинает перестройку под искусственный интеллект. В светлом будущем ИИ компании не понадобятся 8000 сотрудников

SAP нацелилась провести масштабную реструктуризацию своего бизнеса и поставит во главу угла технологии искусственного интеллекта. Решение руководства затронет сразу 8000 работников компании – кому-то из них придется уйти, кто-то получит возможность переквалифицироваться. Изменения обойдутся SAP в $2 млрд.

SAP готова к переменам

Немецкая компания SAP стоит на пороге глобальной реструктуризации, пишет Reuters. Она сместит акценты на технологии искусственного интеллекта и сделает так, что имеющиеся в ее распоряжении облачные сервисы, а также те, которые скоро станут частью ее экосистемы, станут приносить ей еще больше денег.

SAP – это один из крупнейших игроков на мировом рынке ERP-систем. В России до 24 февраля 2022 г. компания занимала 60% этой области, но по прошествии полутора лет все больше отечественных компаний отказываются от ее решений. К марту 2023 г. ее потери от ухода из России достигли 400 млн евро.

Обычно резкая смена курса столь крупной компанией, да еще и затрагивающая штатное расписание, акционеры воспринимают крайне негативно, и стоимость ценных бумаг предприятия хоть и кратковременно, но все же быстро и стремительно падает. В случае SAP все произошло в точности до наоборот – держатели акций восприняли ее идею о реструктуризации с большим воодушевлением, а акции компании моментально подорожали на 7%, обновив исторический максимум. Тот факт, что изменения сильно затронут оба главных ресурса любой компании (деньги и персонал), акционеров не смутил.

Придется кем-то пожертвовать

Переориентация на искусственный интеллект и облака обойдется SAP в $2 млрд, уточнили эксперты Reuters. Сама компания надеется, что ей удастся компенсировать эти траты доходами от облаков, которые она по итогам 2024 г. намерена увеличить на 24-27% год к году.

Реструктуризация SAP коснется 8000 ее сотрудников по всему миру – не все они потребуются компании в ее новом светлом будущем. Часть этих людей будут вынуждены покинуть компанию по программе добровольного сокращения, другим же SAP предложит переобучиться и получить навыки работы с искусственным интеллектом.

Между тем, о сокращении штата SAP пока не задумывается. Всех, кто в итоге уволится, она собирается заменить более компетентными в нужной ей областях специалистами. В то же время наращивать численность сотрудников немецкий софтверный гигант тоже не планирует – в его планы входит сохранение количества работников на нынешнем уровне.

Для примера, на начало 2023 г. общемировая численность сотрудников SAP составляла в пределах 111,9 тыс. человек. Таким образом, реструктуризация компании отразится лишь на 7,15% ее кадрового состава.

Что изменится в результате

Нельзя исключать, что к изменениям руководство SAP подтолкнул успешный опыт использования нашумевшей нейросети ChatGPT от компании OpenAI. Она объявила о намерении внедрить эту или другую генеративную нейросеть в свои продукты еще в начале 2023 г.

Теперь немецкая компания ожидает, что генеративный искусственный интеллект фундаментально изменит ее бизнес. Она также пообещала инвестировать свыше $1 млрд, в поддержку технологических стартапов в сфере ИИ посредством своего инвестиционного подразделения Sapphire Ventures.

SAP решила приступить к своей реструктуризации незамедлительно, и наибольшие затраты на трансформацию она понесет в первом полугодии 2024 г. По информации Reuters, это должно принести ей дополнительные 500 млн евро операционной прибыли по результатам 2025 г. за счет оптимизации расходов.

Стоит отметить, что и без дополнительной реструктуризации бизнес SAP идет в гору. По итогам 2023 г. ее выручка от облаков выросла на 23% год к году до 13,66 млрд евро. Операционная прибыль показала 13-процентный рост до 8,7 млрд евро, превысив прогнозы аналитиков (они ожидали рост на 9%). SAP ожидает, что в 2024 г. эта цифра вырастет на 17–21%.