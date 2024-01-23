Реестр российского ПО пополнился новой ОС на базе Android

Мобильная kvadraOS, разработанная в компании Yadro, внесена в реестр отечественного ПО Минцифры в конце 2023 г. Эта ОС базируется на Android. Недавно участники рынка выражали неудовольствие из-за включения в реестр ОС на базе Android. На рынке считают, что это небезопасно, и ставит пользователей и разработчиков в зависимость от американской корпорации Google.

Kvadra в реестре

Как выяснил CNews, российский реестр ПО Минцифры пополнился новой мобильной ОС — kvadraOS. Она была внесена в реестр 26 декабря 2023 г.

Разработчиком kvadraOS является производитель вычислительной техники Yadro (ООО «КНС групп»). Эта ОС базируется на бесплатной и открытой Android Open Source Project (AOSP). AOSP единолично поддерживает и разрабатывает американская компания Google. В отличие от Linux, у которой много разработчиков по всему миру.

Помимо kvadraOS, в декабре 2023 г. «КНС групп» внесла в реестр Минцифры Kornfeld OS — сетевую операционную систему, которая работает на коммутаторах линейки Kornfeld и реализует функцию организации сетей передачи данных для дата-центров и корпоративных сетей.

Kvadra Indigo и Kvadra Enterprise

Как рассказал CNews представитель Yadro, kvadraOS совместима с широким кругом устройств и программ, в том числе, в нее интегрирован RuStore (российский магазин приложений).

Yadro разрабатывает две версии своей мобильной системы: Enterprise для корпоративных заказчиков и Indigo для частных пользователей. kvadraOS Enterprise поддерживает функционал для централизованного администрирования парка устройств, а также специализированное корпоративное ПО. Сейчас проходит тестирование и интеграция программ совместно с их производителями, утверждают представители компании.

ОС на AOSP в реестре: правильно или нет

Внесение ОС на базе Android вызывает много споров на российском ИТ-рынке. Например, в ноябре 2023 г. стало известно о том, что «Ростелеком» потребовал удалить из реестра Минцифры «Ред ОС М» (разработчик «Ред софт»), отправив жалобу в Минцифры.

Оператор усомнился в «отечественности» ОС, так как она основана на AOSP. Стоит отметить, что «Ростелеком» является конкурентом «Ред софт», потому что оператор владеет разработчиком мобильной ОС «Аврора» — компанией «Открытая мобильная платформа». Сама «Аврора» разработана на базе Sailfish OS (мобильная ОС, созданная выходцами из Nokia).



«Мы глубоко переработали все компоненты AOSP в ходе разработки kvadraOS», — отметил представитель Yadro.

Сейчас нет формальных препятствий для включения в реестр ОС, которые являются пересборкой AOSP, рассказал CNews Алексей Смирнов, член Правления АРПП «Отечественный софт» и председатель совета директоров компании «Базальт СПО».

«Однако надо понимать, что разработку ее ведет Google, причем в закрытом режиме: публикуются только готовые версии, — продолжает он. — Российский заявитель не может повлиять ни на разработку следующей версии, ни на лицензионные условия, под которыми ее выпустят». По мнению Смирнова, правила реестра писались 10 лет назад, в других условиях, и пора их «переориентировать с поддержки правообладателя на поддержку разработчика».



Фото: Yadro Настройки kvadraOS от Yadro

На данный момент Минцифры заняло позицию внесения в реестр ОС на базе AOSP, рассказал CNews один из собеседников на рынке мобильных систем. По его мнению, из-за того, что разработчиком AOSP является Google, в системе возможны закладки, так как миллионы строк кода, которые постоянно меняются, просто невозможно контролировать.

«Скорее всего, внесение AOSP в реестр связано с давлением производителей электронных устройств: мобильных телефонов, планшетов, — отметил собеседник. — Которые с одной стороны, тоже должны выпускать российские изделия, но без мобильной ОС это не возможно и вендоры решили пойти по простому пути».

«При курсе на импортозамещение не снижается цифровая зависимость России при использовании AOSP, — рассказал CNews другой источник на рынке мобильных ОС. — Формирование компетенций по мобильной разработке также не прибавляется».

Илья Крючков, продуктовый менеджер мобильных приложений «МойОфис» рассказал CNews,что на рынке мобильных ОС образовалось два тренда. Первый — это разработка собственных ОС с полным контролем исходного кода и соответствующим уровнем трудозатрат и инвестиций. Он привел в пример ОС «Аврора» и KasperskyOS. Второй же тренд — это разработка ОС на базе AOSP, отметил Крючков. В этом случае используется уже готовый Android с замененными Google-сервисами Google Mobile Service (GMS): геолокация, пуш-уведомления, Play Market и т.д.

Фото: Yadro kvadraOS, разработанная в компании Yadro, вошла в реестр отечественного ПО Минцифры

«Поэтому вопрос, скорее, в позиции регулятора, какая отечественная мобильная ОС нужна на российском рынке для государственных и около-государственных заказчиков: на базе собственных разработок, с полным контролем исходного кода и обеспечением требований безопасности, включая ФСТЭК или AOSP», — отметил Крючков. При этом для своих разработок нужны вложения в создание экосистемы приложений, а в случае с AOSP можно во многом «переиспользовать» уже наработанные решения и достаточно быстро запускаться, подчеркнул Илья Крючков.

Yadro делает планшеты, которые поставляет в госы, для этого им и нужна ОС, состоящая в реестре Минцифры, предположил другой собеседник CNews на рынке мобильных ОС.

Еще одна проблема — Android SDK

«Средства разработки приложений Android- Android SDK ограничена, и ее можно использовать только при условии получения лицензии от американской корпорации, то есть kvadraOS не может ее использовать, иначе нарушает закон», — отметил собеседник CNews среди разработчиков ОС.

В ходе экспертного совета, посвященного включению «Ред Софт М» в реестр, эксперты также приводили аргумент невозможности использования Android SDK. Такая ОС не может соответствовать требованием реестра отечественного ПО ввиду того, что по его же правилам в него не могут быть включены программы, которые имеют ограничения со стороны других государств, приводил один из присутствующих на совещании экспертов — пост главы отдела перспективных исследований в «Группа Астра» Роман Мылицын.

Представитель Yadro заверил CNews, что они при разработке kvadraOS использовали Open Source SDK. «В дальнейших планах развитие собственных инструментов разработки», — отметил он.