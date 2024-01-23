Российский мессенджер Squadus получил фишку, которой нет нигде, кроме как в Microsoft Teams

Обновление Squadus

Как стало известно CNews, компания «Мой офис», (ООО «Новые облачные технологии») выпустила обновления своего относительно нового программного продукта Squadus 1.3. Всего инструмент получил около 500 улучшений и новых бизнес-функций.

Squadus – единое цифровое пространство, которое предоставляет инструменты для совместной работы и взаимодействия команд. С помощью решения пользователи могут работать с документами в чатах, назначать аудио- и видеоконференции из календаря почты, получать от чат-бота уведомления о предстоящих встречах. Решение разрабатывается командой «Моего офиса», но в состав одногоименного набора приложений не входит.

С выходом версии 1.3 Squadus пользователи получили возможность открывать и редактировать документы прямо в чате, без скачивания файлов и установки дополнительного ПО – это одно из наиболее примечательных новшеств релиза. В веб- и в настольном клиентах Squadus можно редактировать тексты, таблицы и презентации. При необходимости пользователь может добавить комментарий с уточнением о внесенных изменениях.

Уникальная функция

В «Моем офисе» утверждают, что Squadus – первый российский продукт в категории «корпоративные мессенджеры», обладающий подобной функциональностью. Более того, и среди зарубежных решений похвастать наличием такой возможности может только мессенджер Teams корпорации Microsoft, заявил представитель компании – разработчика в разговоре с CNews.

К недостаткам новой функции можно отнести отсутствие возможности совместного редактирования открытого таким образом документа. Одновременно вносить правки в документ непосредственно из чата Squadus может только один пользователь, рассказали CNews в «Моем офисе». В случае присоединения к редактированию файла других пользователей, им будет предложено создать копию оригинального документа и работать уже с ней.

Редактирование табличного документа прямо в чате Squadus

По завершении внесения необходимых правок обновленный документ автоматически прикрепляется к чату, в котором находилась его исходная версия, в качестве нового вложения.

Группировка чатов по персональным папкам

В Squadus 1.3 появилась возможность группировки чатов по персональным папкам пользователей. Функция поможет структурировать диалоги, а также повысит удобство при работе и упростит управление большим количеством чатов, каналов, рабочих обсуждений и документов, рассказали CNews в «Моем офисе».

Группировка чатов по персональным папкам в Squadus

Диалогам можно присваивать персональные названия и аватары, а также группировать по темам. Чтобы нужные чаты всегда оставались перед глазами, их можно закрепить в каждой папке. При этом один чат может входить в несколько пользовательских папок, а количество чатов в одной пользовательской папке не ограничивается.

Контроль доступа к данным

Помимо прочего, в чатах Squadus с выходом версии 1.3 имеется возможность установки запретов на скачивание, загрузку и просмотр файлов любых типов. Ограничения доступа можно настроить как для всех учетных записей Squadus, так и для отдельных групп или пользователей.

Конференции в Squadus

В состав релиза Squadus 1.3 включена надстройка для Microsoft Outlook, использование которой позволяет пользователям этого приложения в одно нажатие кнопки дополнить календарное событие ссылкой на конференцию в Squadus. Для этого необходимо нажать кнопку «Добавить конференцию», после чего ссылка автоматически появится в приглашении на событие, поясняют в «Моем офисе».

Кроме того, отныне любой участник конференции Squadus имеет возможность пригласить в нее другого пользователя, позвонив ему в мессенджере. Новый участник сразу получит уведомление о входящем звонке прямо в приложении и сможет принять или отклонить предложение.

В Squadus 1.3 теперь доступно скачивание истории сообщений из чата конференции в текстовый файл формата TXT. Функция доступна любому участнику конференции.

История сообщений в конференции Squadus

В Squadus 1.2, релиз которого состоялся в сентябре 2023 г., появилась возможность объединения рабочих пространств нескольких организаций, заработал механизм синхронизации черновиков сообщений между всеми устройствами пользователя, а также стал доступен специальный чат «Сохраненное» – персональное хранилище информации.

Изменения в «Мой офис Стандартный. Домашняя версия»

Помимо Squadus, обновление получил и флагманский продукт компании – «Мой офис», а точнее – редакция продукта для домашнего использования. В состав «Мой офис Стандартный. Домашняя версия» релиза 2.7 включено 860 изменений, улучшений и доработок.

Среди наиболее значимых изменений следует отметить расширенные возможности по настройке колонтитулов и нумерации страниц, упрощенную работу с гиперссылками.

Интерфейс расстановки номеров страниц в текстовом редакторе из состава пакета « Мой офис Стандартный . Домашняя версия»

Крайне полезной на практике может оказаться функция табличного редактора «Удалить дубликаты». С ее помощью можно автоматически избавиться от повторяющихся последовательностей символов в ячейке или их диапазоне едва ли не в один клик, тем самым сэкономив время, которое иначе пришлось бы потратить на внесение соответствующих правок вручную.

В настольных редакторах теперь реализована навигация по результатам поиска, примерно в таком же виде, как в программах пакета Microsoft Office, благодаря чему стало гораздо проще перемещаться между поисковой выдачей и вычленять из общей массы текста искомый фрагмент.

Навигация по результатам поиска в текстовом редакторе из состава пакета «Мой офис Стандартный. Домашняя версия»

Пользователям приложений из состава пакета «Мой офис Стандартный. Домашняя версия» с выходом версии 2.7 доступны возможность вставки специальных символов через отдельный интерфейс, работа с концевыми сносками и изменение параметров обтекание таблицы текстом с установкой отступов, а также новые горячие клавиши и фигуры.

В табличном редакторе появилась поддержка выпадающих списков, расширены возможности по управлению ячейками. К примеру, теперь можно вручную задавать точные размеры ячеек, что может прийтись кстати в случае подготовки документа к печати.

Кроме этого, были расширены возможности поворота текста в ячейке во всех редакторах и добавлена поддержка работы с отфильтрованными диапазонами – при копировании фильтрованных массивов скрытые фильтрацией строки более не попадут в буфер обмена.

Наконец, табличный редактор получил значительное ускорение при выполнении операций с отдельными формулами, фильтрами и функциями. В сравнении с прежними релизами, востребованная формула ВПР (VLOOKUP; функция вертикального просмотра), используемая для поиска и извлечения данных, теперь работает в 20-50 раз быстрее в зависимости от файла, а фильтрация происходит в 2-3 раза быстрее, утверждают разработчики.

Соответствующие изменения «под капотом», положительно отразившиеся на производительности табличного редактора, вероятно, перекочевали из продукта «Мой офис Стандартный 2», который ориентирован на крупный, средний бизнес и государственные организации. О выходе версии 2.7 этого пакета приложений CNews писал в начале декабря 2023 г.