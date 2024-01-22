Почтальонов 16 лет сажали в тюрьму из-за багов в бухгалтерском ПО. О багах с самого начала знали и заказчик, и разработчик

Все обо всем знали

В Fujitsu знали о наличии ошибок в фирменном ПО для бухгалтерского учета Horizon, из-за которых почти 1 тыс. сотрудников британской почтовой компании Post Office Limited были несправедливо осуждены за мошенничество и хищения, лишены свободы и карьерных перспектив, а в отдельных случаях – потеряли друзей и членов семей, пишет TechSpot.

В курсе проблем Horizon было и руководство почтового оператора, однако, когда разгорелся связанный с системой учета скандал, в компании заявили, что вера в надежность используемого бухгалтерского ПО была непоколебимой.

Сотни сломанных судеб

В 1999 г. «дочка» Fujitsu – International Computers Limited (ICL) внедрила систему Horizon в отделения Post Office Limited – одной из «наследниц» государственной почтовой монополии General Post Office (GPO, Генеральное почтовое отделение), которая прекратила свое существование в конце 60-х годов XX века.

В течение последующих 16 лет более 900 работников этой почтовой службы были привлечены к уголовной ответственности за хищения принадлежащих ей денежных средств, а также махинации с бухгалтерской отчетностью. В качестве доказательства вины использовались данные Horizon, которые, как выяснится позже, были некорректными – из-за багов, которые не позволяли ПО вести правильные подсчеты и раз за разом показывало оказывало недостачи денег, которые руководители почтовых отделений Post Office затем приписывали сотрудникам отделений.

Некоторые из несправедливо осужденных были отправлены в тюрьму, многие по итогам судебного разбирательства столкнулись с колоссальными финансовыми трудностями – бывшим сотрудникам почты пришлось выплачивать своему экс-работодателю внушительные компенсации якобы нанесенного ими ущерба. Кроме того, на этих людей была возложена обязанность возместить судебные расходы, понесенные Post Office.

Британские СМИ также сообщали о нескольких случаях самоубийств среди жертв действий Post Office и Fujitsu, которые, вероятно, можно квалифицировать как преступные.

Наличие багов в Horizon – факт, известный обеим сторонам

Спустя более чем 20 лет с момента перехода британских почтальонов на ПО Horizon известно лишь о 93 случаев отмены ошибочных приговоров в рамках этого скандального дела. При этом более 1 тыс. человек по-прежнему ожидают получения денежной компенсации за незаконное уголовное преследование.

В рамках общественного расследования в отношении Fujitsu и ее дефектного софта, один из двух главных исполнительных директоров (CEO) европейского подразделения японской компании Пол Паттерсон (Paul Patterson) заявил, что «обо всех багах и ошибках [в ПО] в той или иной степени было известно много-много лет». Он также отметил, что «в самом начале мероприятий по внедрению системы были выявлены ошибки и дефекты, и они было известно всем сторонам», участвовавших в процессе. Иначе говоря, в Post Office были хорошо осведомлены о критических недостатках в Horizon, но тем не менее продолжали использовать это ПО и перекладывать ответственность

По мнению Паттерсона, тот факт, что суды, выносившие обвинительные приговоры работникам почты, не были проинформированы о наличии в Horizon 29 известных багов, обнаруженных еще в 1999 г., «позорным и ужасным».

Со слов CEO известно, юристы Post Office вносили правки в показания свидетелей со стороны Fujitsu, которые упоминали об этих багах, таким образом, чтобы создать у суда впечатление, будто бы ПО работает идеально, тем самым переложив ответственность с руководства на совершенно невиновных рядовых сотрудников. Кроме того, Паттерсон признал, что свидетельские показания представителей Fujitsu не всегда содержали сведения об ошибках в Horizon.

Пора платить по счетам

Fujitsu находится под постоянным общественным давлением, которое, как ожидается, позволит «выбить» из японской компании компенсацию пострадавшим сотрудникам почтового оператора. Правительство Великобритании намерено со своей стороны отдельно финансово поддержать жертв скандального дела. На эти цели выделен 1 млрд фунтов стерлингов (около 112 млрд руб. по курсу ЦБ на 20 января 2024 г.)

Паттерсон заявил, что Fujitsu сожалеет о своей роли в том, что, по его мнению, является «ужасающей ошибкой правосудия», и имеет «моральное обязательство» оказать финансовую помощь пострадавшим по ее вине людям.

Глава же материнской структуры Fujitsu Такахито Токита (Takahito Tokita) отказался подтверждать наличие у компании намерений вернуть средства, заработанные на Horizon, отмечает TechSpot.