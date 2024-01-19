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Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2024» состоится 29 февраля

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровое здравоохранение 2024» 29 февраля.

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровое здравоохранение 2024» 29 февраля.

Регистрация по ссылке

Основные вопросы конференции:

Российский рынок eHealth

Цифровые решения для здравоохранения

Крупные проекты

  • Цифровая медицина регионов.
  • Можно ли полностью отказаться от бумаги?
  • Как организовать взаимодействие медучреждений и страховых компаний?
  • Как вовлечь пациентов в процесс оказания медицинской помощи?
  • Как выбрать процесс для внедрения искусственного интеллекта?
  • Онлайн-коммуникации в здравоохранении.
  • Цифровизация оказания медпомощи на дому.

С докладами выступят:

Павел Бутенко, директор по цифровой трансформации и онлайн-продажам, СОГАЗ;
Петр Федосеев, ИТ-директор, «Альмед»;
Юрий Архангельский, директор дирекции по ИТ, «Медскан»;
Андрей Фишер, начальник отдела ИТ, ФГБУЗ Центр крови ФМБА России;
Оксана Волкова, директор департамента инноваций и цифрового развития, ГК «Эксперт»;
Виталий Зубков, заведующий отделением неотложной помощи, ГБУЗ «ГКБ им. В.В. Вересаева ДЗМ»;
Александра Будова, руководитель по управлению подразделениями Дирекции медицина, Центр диагностики и телемедицины ДЗМ (ГБУЗ "НПКЦ ДиТ ДЗМ");
Егор Сафрыгин, директор по цифровой трансформации, «Европейский медицинский центр»;
Юрий Шупенин, ИТ-директор, Морозовская детская городская клиническая больница (МДГКБ) г. Москвы;
Эдуард Мураховский, директор департамента проектного управления, «Фармимэкс»;
Мария Леонова, руководитель ИТ-проектов, Национальный медикохирургический центр имени Н. И. Пирогова;
Алла Сапожникова, руководитель отдела информационных технологий и телемедицины, ФГБНУ Научный центр неврологии;
Петр Крупко, менеджер по продукту «Мобильные сотрудники», МТС.

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