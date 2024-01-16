«Софтлайн» заплатит почти 300 миллионов за разработчика защищенной вычислительной техники

«Софтлайн» заплатит до 274 млн руб. за воронежскую компанию АКБ «Барьер», занятую производством вычислительной техники в защищенном исполнении и оказывающую услуги в сфере защиты государственной компании. Продукты АКБ «Барьер» дополнят линейку аппаратных продуктов «Инферит» от «Софтлайн».

За сколько и для чего «Софтлайн» купил АКБ «Барьер»

ИТ-дистрибьютор «Софтлайн» раскрыла подробности приобретения воронежских компаний АКБ «Барьер» и «Сэйвит Эдьюкейшн», работающих в сфере информационной безопасности. Соответствующая сделка состоялась летом 2023 г., сумма сделки составила 238 млн руб.

Размер дополнительного вознаграждения составляет 36 млн руб. То есть в общей сложнгости «Софтлайн» может заплатить за приобретенные компании до 274 млн руб.

Группа компаний «Барьер» занимается производством и продажей средств вычислительной техники в защищенном исполнении (СВТЗИ), соответствующих требованиям сертификата Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), а также является аккредитованной ИТ-компанией в реестре Минцифры. Группа компания оказывает услуг в области защиты государственной тайны: аттестация объектов информатизации по требованиям безопасности информации, проведение спецпроверок и специсследований технических средств, специальных обследований помещений.

Фото: ededchechine на Freepik «Софтлайн» может заплатить 274 млн рублей за разработчика защищенной вычислительной техники АКБ «Барьер»

У «Софтлайна» есть собственная линейка оборудования – «Инферит». После сделки с АКБ «Барьер» данная линейка оборудования пополнилась экспертизой по разработке защищенных средств вычислительной техники. «Софтлайн» получил возможность предложить экосистему продуктов на рынок решений защищенных систем: в лице одного вендора совмещаются программная, аппаратная составляющая и технологии, позволяющие обрабатывать чувствительную информацию.

Кому принадлежал АКБ «Барьер»

ООО АКБ «Барьер» была основана в 2008 г. Согласно данным базы «Контур.Фокус», единственным владельцем компании была Юлия Рыбакова. В 2019 г. ее доля перешла к Юрию Рыбакову. С лета 2023 г. компания полностью принадлежит «Софтлайн Интернейшнл» - структуре группы «Софтлайн».

ООО «Сэйвит Эдьюкейшн» основана в 2017 г. Первоначально компания полностью принадлежала Михаилу Яненко, в 2020 г. она отошла Юрию Рыбакову. С лета 2023 г. компания принадлежит Ивану Кирееву (ряд структур «Софтлайна» формально принадлежат физическим лицам).

В 2022 г. выручка АКБ «Барьер» составила 273 млн руб., прибыль от продаж – 68 млн руб., чистая прибыль – 69 млн руб. У «Сэйвит Эдьюкейшн» выручка составила 1,9 млн руб., чистая прибыль – 13 тыс. руб.

Кому его за последнее время купил «Софтлайн»

В 2023 г. «Софтлайн» осуществил еще ряд сделок. Так, была приобретена группа компаний «Бэлл Интегратор». За 100% долю в компании было заплачено 4,34 млрд руб. С учетом отложенных платежей и условного вознаграждения сумма сделки может вырасти до 5,87 млрд руб.

Также был приобретен ряд компаний, специализирующихся на разработке бизнес-приложений. Впоследствии «Софтлайн» объединил их в группу «СЛ Софт».

Сумма соответствующих сделок составила 180 млн руб., с учетом отложенных вознаграждений она может увеличиться до 789 млн руб. Часть компаний была приобретена у системного интегратора «Айти/Аплана»0, сооснователь которого Тагир Яппаров с 2023 г. является вице-президентом «Софтлайн», впоследствии он также возглавил «СЛ Софт».