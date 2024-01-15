Цены на услуги ЦОД растут второй год подряд

Стоимость размещения данных и аренды стоек в коммерческих ЦОД в Москве и Санкт-Петербурге за 2023 г. выросла на 2% и 13% соответственно. В 2024 г. цены на colocation в России продолжат расти как минимум на 5–7%.



Стоимость colocation выросла по итогам года

Стоимость размещения данных и аренды стоек в коммерческих центрах обработки данных (ЦОД) в Москве и Санкт-Петербурге за год выросла на 2% и 13% соответственно, пишет «Коммерсант».

Издание ознакомилось с совместным исследованием 3data и IKS-Consulting, посвященным рынку colocation (размещение серверного оборудования в дата-центрах и аренда стойко-мест) в Москве и Санкт-Петербурге по итогам 2023 г.

По итогам четвертого квартала в Москве средняя цена на colocation (за месяц) составила 107,4 тыс. руб., а в Санкт-Петербурге она выросла до 84,1 тыс. руб.

Причины роста цен

Резко цены начали расти еще в 2022 г. По данным рейтинга CNews, выручка крупнейших коммерческих дата-центров России по итогам 2022 г. увеличилась на 29%. Рост выручки произошел из-за вынужденной миграции российских компаний из иностранных облаков. Ускорили переход в коммерческие ЦОД и проблемы с поставками ИТ-оборудования. Рост спроса (а также стоимости оборудования) вылился в увеличение стоимости услуг ЦОД.

Росту цен также способствует рост тарифов на передачу электроэнергии по единой национальной электрической сети. Поскольку расходы на электроэнергию являются основной статьей операционных расходов ЦОД, это неизбежно приводит к росту расценок на услуги дата-центров.

Разницу в динамике роста цен в двух столицах в 3data объяснили «Коммерсанту» тем, что в Москве в 2023 г. было введено в строй существенно больше серверных стоек, чем в Санкт-Петербурге: порядка 9 тыс. против 400. При этом в обоих регионах наблюдается нехватка предложения. «Москва и Санкт-Петербург по-прежнему являются основными локациями ЦОД, но мы наблюдаем повышение спроса и в других регионах», — отметили в 3data.

В июле 2023 г., например, резко выросло количество компаний, в том числе и среди представителей бизнеса, которые хотели как можно скорее перенести обработку информации подальше от столичного региона. На решение бизнеса о смене не только оператора ЦОДа, но и региона, повлияли атаки беспилотников на Москву, а также возросший риск террористической угрозы.

Прогноз на 2024 г.

В 2024 г. поставщики услуг ЦОД пообещали запустить еще 4,7 тыс. региональных стойко-мест (или 26% от общих запусков, запланированных на этот год).

Если все планы провайдеров будут реализованы, то к концу 2024 г. доля региональных дата-центров в общем «пироге» немного подрастет с текущих 11% до 14%, однако Москва и область по-прежнему будут занимать доминирующее положение в региональном распределении мощностей.

В случае активного ввода новых мощностей стоимость colocation в России продолжит расти в пределах 5–7%, полагает основатель дата-центра и облачного провайдера Oxygen Павел Кулаков, поскольку увеличиваются затраты на строительство и оплату труда. «Даже если рынок будет в профиците, игроки не станут снижать цены»,— сказал он «Коммерсанту».

В «Ростелеком-ЦОД» считают, что спрос на colocation в 2024 г. будет по-прежнему опережать предложение: потребители либо окончательно отказываются от самостоятельного строительства своих ЦОД, либо откладывают его. «Компаниям будет сложнее конкурировать в эффективности владения инфраструктурой с крупными операторами ЦОД из-за их стоимости»,— предупредил технический директор компании Алексей Забродин.

Гендиректор «Уралэнерготела» Алексей Бельский (компания строит дата-центры под заказ), напротив, считает, что заказчики, у которых есть необходимость в дата-центрах, нацелены скорее на создание собственной ИT-инфраструктуры, а не на использование внешних ЦОД. «Это большие затраты, но при этом закладывается потенциал спроса на 10–15 лет», — полагает он. Речь идет о промышленных предприятиях, банках, ИT-компаниях и т. д.