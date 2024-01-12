Нейросети делают программистов тупыми. Они становятся ленивыми и забывают, как правильно писать код. Опрос

Разработчик ПО выяснил, что современные нейросети – помощники программиста на деле не только не помогают, но даже вредят. Чем чаще кодеры используют такие сервисы, тем менее активно они используют собственный ум и свою память. Может дойти до того, что они уже не смогут написать ни единой строчки кода без подсказки или постоянного пользования поисковиком.

Технологии во вред

Программист Рашад Филизер (Rashad Philizaire) обнаружил, что помощники разработчиков ПО, будь то нашумевший Copilot или многочисленные его аналоги, несут им больше вреда, нежели пользы. На своем личном сайте (rashadphz.com) он подробно описал то, как постоянное использование таких сервисов ведет к профессиональной деградации. Сам он активно примерял Copilot на сервисе GitHub (оба принадлежат Microsoft) в течение последних двух лет.

По мнению Филизера, наибольшую опасность нейросетевые помощники представляют для начинающих программистов, а также для более опытных кодеров, решивших освоить новый для них язык. Угроза, по его мнению, таится именно в функции автоматического предложения кода – когда она активирована, помощник следит за тем, что набирает программист, и предлагает свои варианты завершения строки, то есть дает подсказки.

Эксперимент на самом себе

Функция автопредложения, широко разрекламированная создателями помощников программиста – коварный враг для тех, кто учится программировать. Подсказки помогают экономить гигантское количество времени, ведь больше не требуется штудировать бумажные книги по программированию на нужном языке или часами изучать онлайн-документацию. Однако при таком подходе сам процесс обучения новому обречен на провал, считает Рашад.

С целью убедиться в опасности помощников программиста, Филизер поставил эксперимент на самом себе – он поставил перед собой цель изучить язык Rust, который в последние годы очень быстро набирает популярность, за минимальное количество времени. Для этого он активировал Copilot и включил в нем функцию автоподсказок, однако нужного ему результата он в итоге не добился.

По словам разработчика, он очень старался вникнуть в то, что предлагал ему Copilot в качестве подсказки и понять, почему он предлагает именно эти строчки кода, и у него это даже получилось. Через некоторое время Филизер почувствовал, что освоил азы языка и попытался написать новый код, но на этот раз самостоятельно, без помощника. Успехом эта затея не увенчалась – якобы усвоенные знания не продержались в памяти Филизера и пары суток.

«Несколько дней спустя я работал в самолете (то есть без интернета и без Copilot) и понял, что едва могу писать синтаксис Rust. В целом я знал, как все выглядит, но мелкие детали, которые Copilot писал для меня тут и там, ускользали из моей памяти», – посетовал Филизер.

Найти хрупкий баланс

По мнению Филизера, из Copilot и его аналогов все же можно извлечь пользу без вреда, притом пользу действительно существенную. Он рекомендует пользоваться нейросетевыми помощниками лишь тогда, когда при написании кода возникла ситуация, требующая поиска информации в книгах или в интернете.

В этом случае можно активировать помощника – он позволит не тратить время на поиск информации и сразу подскажет, что нужно делать. Программисту останется лишь получить совет, разобраться, в чем была проблема и выключить помощника до следующего раза.

На своем сайте Филизер также опубликовал подробную инструкцию по отключению автопредложений Copilot в редакторах Cursor или VSCode и добавил: «Прежде чем я узнал, что могу отключать автопредложения, я иногда отводил взгляд от экрана, чтобы самостоятельно подумать о проблеме, а снова смотрел на экран, у Copilot уже был готов код для меня. Когда подсказка была неправильной, ее исправление тратило мое время. Я бы потерял ход мыслей, пытаясь исправить это предположение. Но когда подсказка была верной, это тоже было не очень приятно – Copilot лишал меня всего удовольствия от самостоятельного поиска решения проблемы».

Проблема может быть массовой

Внедрением своих сервисов помощи программисту крупные ИТ-компании занимаются на протяжении последних четырех-пяти лет. В числе первых отметилась компания Amazon, в июне 2020 г. запустившая сервис Honeycode для создания приложений без необходимости написания программного кода. Проект полностью бесплатный, и использовать его могут как обычные потребители, так и крупные организации.

Также написать программу могут и современные нейросети – от пользователя требуется лишь составить простой текстовый запрос и получить желаемый результат. Такая опция есть как в иностранных, так и в российских нейросетях, притом их возможности настолько широки, что из-за них компании стали увольнять своих программистов и поручать написание кода искусственному интеллекту.

Что касается помощника Copilot, то он принадлежит корпорации Microsoft, а его запуск состоялся летом 2021 г. Позже сторонние разработчики доказали, что сервис ворует их код и предлагает другим программистам в качестве подсказки, но это никак не помешало развитию проекта. Осенью 2023 г. Copilot заменил собой Cortana, став нативным голосовым помощником как в Windows 10, так и в Windows 11. А в декабре 2023 г. Microsoft открыла доступ к чат-боту GitHub Copilot Chat для программистов в Visual Studio Code и Visual Studio частным лицам и коммерческим организациям. Он помогает писать код на C, C++, C#, Java, Python, JavaScript, TypeScript, Ruby и Go, то есть на всех самых востребованных языках программирования в мире.

«Мозг человека устроен так, что информация забывается, если ей долго не пользоваться, – сказал CNews Евгений Перов, директор продукта в корпоративном мессенджере Compass. – Прогресс не стоит на месте – Copilot и похожие боты-ассистенты на базе ИИ рано или поздно станут must have для инженеров и программистов, и это нормально. Это поможет не держать в голове большие объемы информации и высвободить время специалистов для более сложных задач, с которыми пока не может справиться ИИ. Специалисты смогут сконцентрироваться на креативной и архитектурной стороне разработки – без креатива и генерации идей ни один ИИ не заменит человека».



